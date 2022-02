Fotbalisté Slavie budou v derby s Bohemians hájit vedení v první lize

Praha - Fotbalisté mistrovské Slavie budou v nedělním domácím vršovickém derby s Bohemians 1905 hájit vedení v prvoligové tabulce. O skóre druhá Plzeň se v sobotním utkání 22. kola představí v Českých Budějovicích. Třetí Sparta se o premiérové vítězství v jarní části nejvyšší soutěže pokusí v neděli na hřišti Jablonce.

Slavia, která se vrátila do čela po minulé výhře 1:0 na Slovácku, ve čtvrtek na úvod vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy v Istanbulu porazila Fenerbahce 3:2. Nemocného trenéra Jindřicha Trpišovského na lavičce zastoupil asistent Jaroslav Köstl a zatím není jisté, kdo tým povede v neděli.

Obhájci titulu s aktuálně dvanáctými Bohemians prohráli v jediném z posledních 14 ligových duelů. Na podzim slávisté v Ďolíčku triumfovali 5:1. "V Turecku už to byla Slavia, kterou známe z minulosti. Prezentovala se dobrým presinkem a zaslouženě zvítězila. Uvidíme, jak budou vypadat proti nám. Na některých místech se sestava může lišit, budou trochu méně čitelní. V případě Slavie je ale asi jedno, kdo nastoupí. Systém a způsob hry bude stejný," uvedl asistent trenéra Bohemians Jaroslav Veselý.

Sparta na rozdíl od Slavie vstup do play off EKL nezvládla a na Letné podlehla Partizanu Bělehrad 0:1. Předtím v nejvyšší soutěži remizovala 0:0 v Českých Budějovicích a 2:2 doma s Plzní. Svěřenci kouče Pavla Vrby na jaře zvítězili jen v derby se Slavií (2:0) ve čtvrtfinále MOL Cupu. Třináctý Jablonec poslední dvě ligová utkání se Spartou neprohrál.

"Čtyřbodový rozdíl na čelo tabulky není ideální, ale je před námi ještě hodně zápasů. Musíme se zlepšit v ofenzivě. V podzimní části jsme byli co se týče ofenzivy výrazně lepší a měli více pokusů. Teď se do šancí nedostáváme, nedaří se nám ani prosazovat individuálně. Musíme to zlepšit hned v Jablonci," prohlásil Vrba.

Plzeň se chce oklepat z nepovedeného závěru šlágru na Spartě, kde ztratila dvoubrankové vedení i první místo v tabulce. Viktoria s šestými Českými Budějovicemi v lize neprohrála dvacetkrát za sebou od října 2006.

"Víme, že v sestavě budou mít minimálně tři změny s ohledem na karty a na to, že Pišta Mihálik je v Budějovicích na hostování. Přesto si myslím, že nás čeká velmi těžký zápas a nepříjemný soupeř," upozornil plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth.

Pardubice po dvouzápasové pauze zaviněné hromadným střevním onemocněním v sobotu vstoupí do jara. V pražském Ďolíčku je čeká východočeské derby s Hradcem Králové. "Votroci" jediné dosavadní ligové utkání nad rivalem vyhráli na podzim 2:0. Královéhradecký nováček je osmý, Pardubice klesly na předposlední místo.

Ostrava v sobotu přivítá Olomouc. Čtvrtý Baník by rád částečně odčinil minulou domácí prohru 2:4 s Teplicemi. Devátá Sigma neporazila slezského protivníka v nejvyšší soutěže sedmkrát po sobě.

Páté Slovácko se první jarní body pokusí v sobotu získat ve Zlíně. Jedenáctí "Ševci", kteří v úterní dohrávce porazili Liberec 2:0, se soupeřem z Uherského Hradiště prohráli pět z posledních šesti ligových zápasů.

V nedělní záchranářské bitvě čtrnácté Teplice doma vyzvou poslední Karvinou, na niž mají osmibodový náskok. "Skláři" vyhráli čtyři z posledních pěti kol, Slezané po senzačním vítězství 1:0 na Slavii remizovali 1:1 s Jabloncem.

Sedmá Mladá Boleslav po středečním debaklu 0:4 s Jabloncem v pohárovém čtvrtfinále hostí v neděli Liberec. Desátý Slovan v nejvyšší soutěži nepodlehl Středočechům jedenáctkrát v řadě.

Po rozvolnění opatření proti šíření koronaviru mohou kluby zaplnit více než polovinu kapacity stadionů. Dosavadním maximem od listopadového 16. kola byla tisícovka diváků na tribunách.