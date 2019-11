Fotbalisté se dozvědí soupeře na mistrovství Evropy

Bukurešť - Čeští fotbalisté se dnes dozvědí jména soupeřů, s kterými se utkají příští rok na mistrovství Evropy. Rozhodne se také o tom, kde ke třem zápasům v základní skupině závěrečného turnaje nastoupí. Na losování v Bukurešti se bude podílet i bývalý reprezentant Karel Poborský, který patří mezi ambasadory mistrovství.

Reprezentanti jsou ve třetím ze čtyř losovacích košů, takže mají jistotu, že se vyhnou obhájcům trofeje Portugalcům, Turecku, Dánsku, Rakousku a Švédsku. Vzhledem k hracímu systému turnaje, který poprvé v historii hostí 12 měst ve 12 zemích, je už jasné i to, že Češi nebudou hrát ve skupině B, kam byli coby pořadatelé dopředu dosazeni z třetího koše Dánové.

Mistrovství se bude hrát netradičně po celém kontinentu na počest 60. výročí evropských šampionátů. Los bude neobvyklý, neboť ho UEFA přizpůsobuje účasti pořadatelských zemí. Jednotlivé týmy jsou předem umístěny do měst tak, aby mohly hrát doma.

Už před losem je tak obsazeno 13 z 24 pozic ve skupinách, byť ve čtyřech případech ještě není jasné, o které celky přesně půjde. V posledním čtvrtém losovacím koši jsou totiž čtyři místa vyhrazena pro vítěze play off Ligy národů, které se bude hrát až v březnu.

UEFA nasadila reprezentace do košů podle výsledků v kvalifikaci a český celek těsně udržel pozici ve třetím. Reprezentace postoupila na mistrovství Evropy i posedmé v samostatné historii. Šilhavého tým v kvalifikační skupině obsadil druhé místo za Anglií, účast na závěrečném turnaji si definitivně zajistil listopadovou výhrou 2:1 nad Kosovem.

Z prvního koše mohou Češi dostat kohokoliv kromě současného lídra žebříčku reprezentací FIFA Belgii, v druhém koši jsou oba finalisté loňského světového šampionátu Francie a Chorvatsko.

"Na Euru si už lze těžko vybírat. Jsou tam silní soupeři, hlavně z prvních dvou košů. Budeme muset prokázat hodně kvality a odhodlání, abychom je případně přehráli. Možná bych si nepřál Kosovo, s kterým jsme se už utkali ve skupině, byl to velmi nepříjemný soupeř," řekl Šilhavý.

Z hlediska cestování je pro české fanoušky největším "strašákem" skupina A, která se bude hrát vedle Říma v daleké ázerbájdžánské metropoli Baku, kam není přímé letecké spojení. Naopak nejbližší variantou je skupina F v Mnichově a Budapešti.

"Méně bych si asi přál Baku a Řím a z toho pohledu pro fanoušky by byla nejlepší skupina Budapešť, Mnichov. Věřím, že nás tedy podpoří všude, ale tohle by byly destinace, kde se dopraví bez problémů po vlastní ose," uvedl Šilhavý.

"Chtěl bych takový los, který bude atraktivní pro české fanoušky. Sportovně nemá cenu si vybírat. A když budu mluvit za sebe, tak by mi nevadilo Bilbao nebo Amsterodam," dodal předseda asociace Martin Malík. V Bukurešti nebude chybět ani reprezentační manažer Libor Sionko.

Los, který začne v 18:00, rozdělí 24 účastníků do šesti čtyřčlenných skupin. Do vyřazovací fáze postoupí první dva celky z každé skupiny a čtyři nejlepší týmy z třetích míst. Šampionát odstartuje 12. června úvodním zápasem v Římě a vyvrcholí o měsíc později finálovým duelem v Londýně. Předprodej vstupenek začne ve středu.

Co nejdřív po losu plánuje Šilhavý vyrazit do měst, kde bude český tým hrát. "Nejlépe by to bylo hned v tom dalším týdnu. Abychom měli jasno, abychom měli vybráno a někdo nám to třeba neobsadil," podotkl kouč.

Rozdělení do košů pro los:

1. koš: Belgie, Itálie, Anglie, Německo, Španělsko, Ukrajina,

2. koš: Francie, Polsko, Švýcarsko, Chorvatsko, Nizozemsko, Rusko,

3. koš: Portugalsko, Turecko, Dánsko, Rakousko, Švédsko, ČR,

4. koš: Wales, Finsko, vítěz play off Ligy národů A (Island, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko), vítěz play off Ligy národů B (Bosna a Hercegovina, Slovensko, Irsko, Severní Irsko), vítěz play off Ligy národů C (Skotsko, Norsko, Srbsko, Izrael), vítěz play off Ligy národů D (Gruzie, Severní Makedonie, Kosovo, Bělorusko).

Základní skupiny a již jistá místa:

Skupina A (Řím, Baku): Itálie.

Skupina B (Petrohrad, Kodaň): Belgie, Rusko, Dánsko.

Skupina C (Amsterodam, Bukurešť): Ukrajina, Nizozemsko, vítěz play off Ligy národů A, nebo D.

Skupina D (Londýn, Glasgow): Anglie, vítěz play off Ligy národů C.

Skupina E (Bilbao, Dublin): Španělsko, vítěz play off Ligy národů B.

Skupina F (Mnichov, Budapešť): Německo, vítěz play off Ligy národů A, nebo D.