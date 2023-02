Fotbalisté PSG přestříleli Lille 4:3, rozhodl Messi, Neymar se zranil

Paříž - Fotbalisté Paris St. Germain ve 24. kole francouzské ligy zvítězili nad Lille 4:3. Výhru jim zařídil v nastavení z přímého kopu Messi. Mistrovský tým ale přišel o zraněného Neymara, který opustil hřiště v 51. minutě s bolavým kotníkem. Pařížskému celku hrozí, že nebude mít brazilskou hvězdu k dispozici v odvetě osmifinále Ligy mistrů proti Bayernu Mnichov, s kterým v prvním utkání doma prohrál 0:1.

"Je to výron kotníku. Je na vyšetření a uvidíme, jak je to vážné," řekl podle agentury AFP trenér Christophe Galtier. S pravým kotníkem měl Neymar potíže už během podzimního mistrovství světa v Kataru. "Není to o smůle. Vždycky jsou za tím nějaké důvody. Kalendář, pořadí zápasů. Je to komplikace, ale po vítězství se to snáší lépe," uvedl kouč.

Úvodní gól dal po hezké individuální akci v 11. minutě Mbappé. O šest minut později zvýšil Neymar. Do konce poločasu se prosadili i hosté zásluhou Diakitého.

Deset minut po pauze odpískal rozhodčí penaltu po faulu Verrattiho a nejlepší střelec Lille David vyrovnal. V 69. minutě se hosté poprvé v zápase dostali do vedení, když se po dlouhé přihrávce Gomese prosadil Bamba. Tři minuty před koncem se podruhé trefil Mbappé a v páté minutě nastavení rozhodl Messi.

Mbappé a David se dotáhli s 15 góly v tabulce střelců na vedoucího Baloguna z Remeše.

PSG má v čele tabulky osmibodový náskok na druhé Marseille, které ještě dnes hraje v Toulouse.

Výsledky 24. kola francouzské fotbalové ligy

Paris St. Germain - Lille 4:3 (11. a 87. Mbappé, 17. Neymar, 90.+5 Messi - 24. Diakité, 58. David z pen., 69. Bamba), Brest - Monako 1:2 (86. Le Douaron - 40. Golovin, 73. Boadu), Lorient - Ajaccio 3:0 (6. Dieng, 43. Faivre, 58. Ponceau), Rennes - Clermont 2:0 (37. a 65. Kalimuendo), Troyes - Montpellier 0:1 (90. Chazrí),

17:05 Lens - Nantes,

20:45 Toulouse - Marseille.

Tabulka:

1. Paris St. Germain 24 18 3 3 59:23 57 2. Monako 24 15 5 4 53:31 50 3. Marseille 23 15 4 4 45:20 49 4. Lens 23 13 7 3 35:18 46 5. Rennes 24 13 4 7 44:28 43 6. Lille 24 12 5 7 43:31 41 7. Lorient 24 11 6 7 38:35 39 8. Nice 24 10 8 6 30:21 38 9. Lyon 24 10 5 9 36:27 35 10. Remeš 24 7 13 4 30:26 34 11. Toulouse 23 9 5 9 39:39 32 12. Clermont 24 8 6 10 24:33 30 13. Nantes 23 6 10 7 24:26 28 14. Montpellier 24 8 2 14 35:45 26 15. Štrasburk 24 4 9 11 29:42 21 16. Brest 24 4 8 12 25:40 20 17. Troyes 24 4 7 13 33:53 19 18. Auxerre 24 4 6 14 21:48 18 19. Ajaccio 24 5 3 16 18:45 18 20. Angers 24 2 4 18 20:50 10