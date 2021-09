Fotbalisté prohráli v Belgii a ztratili reálnou šanci na přímý postup na MS

Brusel - Čeští fotbalisté prohráli v pátém utkání kvalifikace mistrovství světa v Belgii 0:3 a přišli o reálnou naději na první místo ve skupině a přímý postup na šampionát. Lídr žebříčku reprezentací FIFA rozhodl v Bruselu už v první půli, kdy se trefili hvězdní útočníci Romelu Lukaku a Eden Hazard. Po změně stran přidal pojistku střídající Alexis Saelemaekers.

Český celek nenavázal na březnovou domácí remízu 1:1 s Belgií. Po pěti z osmi zápasů kvalifikační skupiny mají svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého sedm bodů a na vedoucí "Rudé ďábly" ztrácejí už šest. Třetí Wales je o bod zpět, ale odehrál o dvě utkání méně. Přímo na šampionát v příštím roce do Kataru postoupí pouze vítězové skupin.

Týmy z druhých míst čeká play off, v němž se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi mají téměř jisté, že by případně obsadili jedno z těchto dvou míst. Samostatná reprezentace si zahrála na mistrovství světa jen jednou v roce 2006. Národní tým dohraje kvalifikační skupinu v říjnu a listopadu, zářijový program zakončí ve středu přípravným duelem s Ukrajinou v Plzni.

Trenér Šilhavý při zářijovém programu z nejrůznějších důvodů postrádá bezmála 20 hráčů včetně potrestané útočné jedničky Schicka. Po čtvrtečním vítězném domácím zápase s Běloruskem (1:0) udělal tři změny v sestavě - zraněného Jankta nahradil Pešek, na hrotu útoku tentokrát začal Vydra a premiéru v národní A-týmu si odbyl stoper Kaša.

Právě plzeňský reprezentační nováček hned v první minutě poslal slabou malou domů na Vaclíka, který musel být po bolestivém přišlápnutí od Lukakua ošetřen. Češi začali aktivně, vysoko napadali a v sedmé minutě měli úvodní možnost, Hložkovu ránu ale srazil Denayer.

Za minutu udeřili domácí. Vanaken našel kolmicí Lukakua a ten únik zakončil přesně k tyči. Útočník, jenž se v létě vrátil do Chelsea, brankově oslavil 100. zápas za národní celek a coby nejlepší střelec belgické reprezentační historie si připsal 67. gól.

Po 14 minutách musel ze hry zraněný Vaclík, kterého mezi tyčemi při své premiéře v českém týmu nahradil Staněk. Plzeňský gólman po půlhodině hry vyrazil Lukakuovu střelu, v 41. minutě už ale inkasoval. Rychlou kombinační akci zakončil Hazard. V nastavení první půle mohl snížit Souček, ale trefil jen střed branky.

Neprosadil se ani Vydra, který tři minuty po pauze postupoval sám na gólmana, ale velkou šanci neproměnil. V 55. minutě na opačné straně Lukaku nepřekonal Staňka. Za osm minut vypálil Hložek, ale radost z premiérové reprezentační branky mu zkazil Courtois.

To bronzoví medailisté z posledního mistrovství světa, kteří stejně jako Češi došli na letošním evropském šampionátu do čtvrtfinále, si počínali v koncovce mnohem lépe. Po Lukakuově přiťuknutí patičkou se dostal v 65. minutě před Staňka střídající Saelemaekers a nezaváhal. Připsal si první reprezentační trefu. Český nebo československý tým nevyhrál ani devátý soutěžní zápas s Belgií.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér ČR): "Belgie vyhrála naprosto zaslouženě. Měla mnohem větší kvalitu, což se ukázalo hlavně v prvním poločase, kdy nás přehrávala a snadno se dostávala do šancí. Kvalita se ukázala hlavně v proměňování šancí. U nich z toho byl většinou gól, my jsme si vypracovali tak čtyři gólové šance a nedali je. Rozdíl je markantní. Skloňoval se zápas v Praze, kde jsme mohli i vyhrát. Tady to bylo složitější i v tom, že tým nebyl úplně pohromadě a nejsilnější. Ale zase jsme viděli v těžkém zápase další kluky. Belgie je první tým na světě. Abychom mohli v těchto zápasech pomýšlet na dobrý výsledek, musí tam každý nechat mimořádný výkon. To se dnes nepovedlo."

Romelu Lukaku (útočník Belgie): "Vítězství je velmi pozitivní, zvlášť když jsme dali tři góly. Po přestávce jsme nevstoupili do druhého poločasu tak dobře a probudil nás až zákrok Courtoise. Vedení 2:0 je nejnebezpečnější skóre ve fotbale. Dokud to není definitivní, ještě nemůžeme říct, že postup je hotový."

Thibaut Courtois (brankář Belgie): "Byl to pro nás důležitý zápas po remíze v Praze. Druhý poločas jsme chtěli odstartovat silně, ale soupeř chytil rytmus a držel míč. Soupeř měl dvě velké šance, než jsme přidali gól na 3:0. Češi odehráli dobrý zápas a ztížili nám to. Postup ještě není hotový, zvlášť když jsme viděli, jak to Bělorusko ztížilo Walesu."

Tomáš Souček (kapitán ČR): "Prvních pět nebo sedm minut jsme měli dobrých, vstoupili jsme do toho dobře, ale Belgičané pak dali gól z brejku. Prohrávat od začátku s takovým soupeřem je nepříjemné. Ale my chceme hrát tyhle zápasy, chceme hrát na téhle úrovni. Musíme přidat. Belgičané jsou extratřída, jsou zaslouženě tam, kde jsou. My jsme toho mohli ukázat víc, jako jsme ukázali v Praze. Měli jsme tam dobré věci, vytvořili jsme si nějaké šance. Belgičané si toho ale vytvořili víc a zaslouženě vyhráli. Náš tým umí určitě podat lepší výkon a má na to hrát i s takovými soupeři. Dnes jsme to ale neukázali."

Aleš Matějů (obránce ČR): "Těžko se mi to hodnotí, výsledek je takový krutý. Za stavu 2:0 pro Belgii jsme šli sami na bránu, kdybychom dali na 2:1, mohlo to být jiné. My to nedokážeme využít, soupeř ano. Zasloužená prohra. Belgičané měli dopředu top útočníky. Stačilo jim trošku a hned si dokázali vytvořit gólovou šanci. Nebál bych se říct, že Lukaku je momentálně nejlepší útočník (na světě)."

Jindřich Staněk (brankář ČR): "Snažil jsem si dát do hlavy, abych to bral jako každé jiné utkání. I když to bylo samozřejmě náročnější. Ale jak jsem vstoupil na hřiště, cítil jsem se dobře. Škoda druhého inkasovaného gólu, tam se mi zasekla noha. Víme, jak silný útočník je Lukaku. Věděli jsme, že to bude zkoušet. Gól mi nedal, ale dostal jsem dvě branky. Škoda, že jsme to dnes nezvládli. Jsem strašně rád, že jsem mohl nastoupit a získat tuto zkušenost. Je to výjimečný moment mé kariéry. I když je na to úkor zraněného Tomáše Vaclíka. Přeju mu, ať je brzy fit."

Belgie - ČR 3:0 (2:0)

Branky: 8. Lukaku, 41. E. Hazard, 65. Saelemaekers. Rozhodčí: Oliver - Burt, Bennett - Kavanagh (video, všichni Angl.). ŽK: Vertonghen, Witsel, Lukaku - Barák. Diváci: 21.416 (omezený počet).

Belgie: Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Castagne, Tielemans (81. Dendoncker), Witsel, Carrasco (57. Saelemaekers) - Vanaken (81. Lukebakio), Lukaku (81. Batshuayi), E. Hazard (73. Trossard). Trenér: Martínez.

ČR: Vaclík (14. Staněk) - Coufal, Kaša, Kalas, Matějů - Holeš, Souček - Pešek (66. Zmrhal), Barák (77. Král), Hložek (77. Wiesner) - Vydra (65. Tecl). Trenér: Šilhavý.