Fotbalisté předposledního Zlína zdolali Liberec 2:1 a vyhráli po pěti kolech

Zlín - Fotbalisté Zlína porazili ve 12. kole první ligy Liberec 2:1 a v nejvyšší soutěži zvítězili po pěti zápasech. Do vedení "Ševce" poslal v první půli Youba Dramé, po přestávce vyrovnal z pokutového kopu Mick van Buren. Vítězný gól domácích vstřelil v 76. minutě střídající Lukáš Bartošák.

Zlín vyhrál teprve podruhé v ligové sezoně a nadále je předposlední, čtyři týmy před ním však mají pouze o bod více. Slovan nezvítězil ve čtvrtém kole za sebou a v neúplné tabulce mu patří sedmá pozice.

"Kluci si to za tu dřinu zasloužili, měli jsme spoustu dalších šancí na vstřelení gólu," řekl na tiskové konferenci trenér domácích Jan Jelínek. "Výsledkově se nám nedaří. Body chybějí, plácáme se v tom a pomoct si musíme sami," uvedl jeho protějšek Luboš Kozel.

Dvě velké šance v úvodu zápasu se vměstnaly do jedné minuty. Ve 13 minutě po autovém vhazování vypálil z úhlu tvrdě Preisler a Rakovan měl se střelou plné ruce práce. Z následného protiútoku odcentroval Čanturišvili a Jawo ve vyložené šanci metr před brankou přestřelil.

Zlín pak zcela ovládl dění v první půli. Vytvořil si převahu a s ní i další šance. Ve 22. minutě hostující brankář Vliegen vyboxoval míč před sebe a Jawo zamířil opět mimo.

Zaslouženého vedení se "Ševci" dočkali ve 28. minutě. Přetažený centr vrátil před bránu Jawo, Talovjerov míč jen lehce nadzvedl a Dramé jej pak nekompromisně poslal do sítě.

Druhý gól visel ve vzduchu. Ve 42. minutě míč po rohu poskakoval po brankové čáře, ale nikdo z domácích jej nedokázal dopravit za čáru, až jej Vliegen poslal opačným směrem.

Po přestávce Severočeši přidali v ofenzivním pojetí a dočkali se vyrovnání. Po rohovém kopu a souboji domácích hráčů s Mikulou ve vápně nejprve nechal sudí Všetečka hru pokračovat, ale na zásah videorozhodčího svůj výrok přehodnotil a odpískal penaltu. "Chtěl jsem střílet levačkou, ale někdo z domácích mě trefil do holeně na druhé noze. Pěkně to zabolelo," prohlásil liberecký kapitán Jan Mikula.

Pokutový kop Van Buren bezpečně proměnil. Nizozemský útočník se sedmou trefou v ročníku nejvyšší soutěže osamostatnil na druhém místě mezi kanonýry.

Větší snahu urvat vítězství měli v dalším průběhu zlínští fotbalisté. Odměna přišla v 76. minutě, kdy centrovaný trestný kop Bartošáka z pravé strany nikým netečován skončil v liberecké síti. Bartošák se stejně jako Dramé zapsal mezi střelce podruhé v ligové sezoně. "Trenér nás nabádá, abychom to tak kopali. Snažil jsem se o to a dnes to vyšlo," okomentoval vítězný gól Bartošák.

V nervózním závěru uviděl kondiční trenér Liberce a reprezentace Čvančara červenou kartu, po níž ještě strčil do sudího. "Byl to zbytečný výstup, ale byla to reakce na nějaký sled událostí, které poslední zápasy cítíme. Řešit se to bude stejně, jako by to bylo u hráče," podotkl Kozel. Severočechům se ale už nepodařilo vyrovnat a potřetí za sebou v lize se Zlínem prohráli.

Hlasy po utkání 12. kola první fotbalové ligy Trinity Zlín - Slovan Liberec (2:1):

Jan Jelínek (trenér Zlína): "Jsme rád, že to kluci zvládli, za tu dřinu, kterou předvádí, si to zasloužili. Byli jsme nebezpečnějším týmem. V prvním poločase jsme měli asi tři vyložené příležitosti, ale dali jsme jen jednu branku. Liberec jsme do ničeho vážnějšího nepustili. Věděli jsme, že na míči je soupeř silný a že druhá půle bude složitější. Uchýlili jsme se k brejkovým situacím a přineslo to ovoce ze standardní situace. Nabádám hráče, aby to tak rozehrávali a povedlo se to. Tři body jsou pro nás hodně cenné, liga je nesmírně vyrovnaná."

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Jsem zklamaný, protože jsme dnes prohráli zbytečně. Vstup do zápasu se nám nepovedl i vlivem zranění a rychlého střídání Matouška. Má zraněný kotník a podzim pro něj skončil. Zlín se dostal do tlaku, byl agresivnější, důraznější a dělal nám problémy. Zaslouženě šel do vedení. Po přestávce jsme se zlepšili a šli jsme za vyrovnáním. Pomohla nám penalta a měli jsme na tom být psychicky líp. Jenže jsme neuhlídali standardku, a to rozhodlo. Závěr byl plný emocí, ale výsledek se nám už nepodařilo zvrátit."

12. kolo první fotbalové ligy:

Trinity Zlín - Slovan Liberec 2:1 (1:0)

Branka: 28. Dramé, 76. Bartošák - 61. Van Buren z pen. Rozhodčí: Všetečka - Váňa, Arnošt - Zelinka (video). ŽK: Silný - Valenta, Plechatý, Červ, Rabušic. Diváci: 2533.

Sestavy:

Zlín: Rakovan - Reiter, Kolář, Simerský, Procházka - Dramé (67. Hrubý), Hlinka (67. Bartošák), Janetzký (89. Didiba), Čanturišvili - Jawo (78. Fillo), Silný (78. Vukadinovič). Trenér: Jelínek.

Liberec: Vliegen - Prebsl, Talovjerov, Plechatý - Mikula, Valenta (72. Višinský), Červ (83. Rondič), Preisler (72. Fukala) - Frýdek - Van Buren, Matoušek (6. Kozák, 72. Rabušic). Trenér: Kozel.