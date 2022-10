Fotbalisté Plzně zvítězili v Jablonci 3:0 a pojistili si vedení v lize

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Plzně ve 12. kole první ligy zvítězili v Jablonci s přehledem 3:0, v nejvyšší soutěži neprohráli už 33 zápasů po sobě a pojistili si vedení v tabulce. První dva góly vstřelil Tomáš Chorý, v úvodní nastavené minutě se pak prosadil střídající Modou Ndiaye.

Viktoria zůstala jediným neporaženým týmem této sezony nejvyšší soutěže a po středeční porážce 2:4 s Bayernem Mnichov v Lize mistrů se vrátila na vítěznou vlnu. Západočeši vedou neúplnou tabulku o šest bodů před druhou Spartou. Slavia, která nastoupí až večer proti Mladé Boleslavi, ale může ztrátu snížit. Plzeňští mají k dobru odložený duel s Brnem.

"Vždy je potřeba zvládat zápasy, které následují po pohárech. V tom se ukazuje síla týmu. Když máte takovouhle šňůru, je jasné, že v tabulce budete vysoko. Nám se to zatím daří. I když se o tom nebavíme, budeme se snažit, aby ta série byla co nejdelší. Znamenalo by to, že body budou přibývat," řekl na tiskové konferenci trenér Západočechů Michal Bílek.

Jablonec v nejvyšší soutěži podruhé za sebou nebodoval, v součtu s úterním vyřazením od druholigového Vyškova z domácího poháru v posledních třech zápasech neskóroval a je dvanáctý.

Oba týmy nastoupily v rozestavení s třemi stopery. V západočeské základní sestavě nebyl Vlkanova, naopak nechyběl Jemelka, který nedohrál utkání s Bayernem. Na hrotu útoku pak hráli Kliment s Chorým. Druhý jmenovaný se v úvodu jako první dostal do šance, ale minul. Na opačné straně po centru z přímého kopu hlavičkoval Heidenreich, brankář Staněk však u tyče zasáhl.

V 19. minutě hosté otevřeli skóre. Gólman Hanuš nedůrazně odvrátil centr z rohu jen ke Klimentovi, který vrátil balon na zadní tyč, odkud jej hlavou poslal před bránu bývalý jablonecký obránce Pernica a Chorý zblízka doklepl za čáru.

"Věděli jsme, že Plzeň je velmi silná ze standardních situací a dostaneme první gól ze standardky," zlobil se jablonecký trenér David Horejš. "Klimič (Kliment) dal na zadní tyč krásný balon, Perňa (Pernica) mi to vrátil a já neměl problém to doklepnout do prázdné branky. To nás uklidnilo," řekl Chorý.

Po půlhodině hlavičkoval hostující Mosquera, ale před brankou trefil jen spoluhráče Pernicu. Severočeši po inkasovaném gólu převzali iniciativu. Ve 33. minutě v dobré šanci ze strany vypálil Chramosta těsně nad, o chvíli později pak ránu agilního Jovoviče zpoza vápna pod břevno vytáhl Staněk.

Jablonečtí se v druhé půli tlačili za vyrovnáním a chvílemi měli velkou převahu. Po hodině hry se protáhl do vápna Jovovič, ale zamířil vedle. V době narůstajícího tlaku Severočechů přidala Viktoria pojistku. Mosquera na velké straně nacentroval přes Coolse a Chorý hlavičkou na zadní tyč překonal Hanuše.

Plzeňský útočník dal podruhé v kariéře dva góly v jednom ligovém utkání a v tomto ročníku nejvyšší soutěže skóroval pošesté. "Choras (Chorý) je hrotový útočník, od nich se góly čekají. Dnes se vydal, dal dvě branky. Hodně se zapříčinil o to, že jsme utkání zvládli," pochvaloval si Bílek.

Téměř okamžitě mohl střídající Sejk snížit, ale Staněk jeho hlavičku k bližší tyči vytáhl na roh. Stejný hráč se neprosadil ani v 77. minutě při závaru. V závěru už Jablonečtí rezignovali a inkasovali ještě potřetí. V nastavení po rohovém kopu napálil odražený míč přesně k tyči střídající Ndiaye a připsal si první branku v plzeňském dresu.

Viktoria bodovala podeváté z posledních 10 vzájemných ligových duelů, v Jablonci zvítězila v nejvyšší soutěži po dvou zápasech. Severočeši doma v lize prohráli po čtyřech utkáních.

"Myslím, že výsledek je hodně krutý. Fotbal se ale hraje na góly. Plzeň ukázala sílu a to, proč je první. Z minima dokázala vytěžit maximum. Rozhodlo ve vápnech. U Plzně gólman a oba stopeři podali nadstandardní výkony, Chorý nadstandardní výkon," poznamenal Horejš.

12. kolo první fotbalové ligy:

FK Jablonec - Viktoria Plzeň 0:3 (0:1)

Branky: 19. a 63. Chorý, 90.+1 Ndiaye. Rozhodčí: Klíma - Nádvorník, Machač - Franěk (video). ŽK: Houska, Heidenreich - Kalvach. Diváci: 2426.

Sestavy:

Jablonec: Hanuš - Akpudje, Heidenreich, Krob (75. Černák) - Cools, Kratochvíl, Houska, Souček (55. Sejk) - Polidar - Chramosta, Jovovič. Trenér: Horejš.

Plzeň: Staněk - Hejda, Pernica, Jemelka - Holík, Bucha (88. Ndiaye), Kalvach, Mosquera - Čermák (58. Vlkanova) - Kliment (58. Jirka), Chorý (74. Bassey). Trenér: Bílek.