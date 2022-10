Fotbalisté Plzně vyhráli ve Zlíně 3:0 a vedou neúplnou tabulku o sedm bodů

Zlín - Fotbalisté Plzně zvítězili ve 14. kole první ligy ve Zlíně 3:0. První dvě branky v české lize vsítil Erik Jirka, který se prosadil ve 20. a 68. minutě, mezi ně vměstnal svůj gól Tomáš Chorý. Plzeň tak drží v lize od loňského října neporazitelnost už 35 zápasů, což je klubový rekord. Na Slavii má v neúplné tabulce náskok sedmi bodů. "Ševci" zvítězili v jediném z posledních osmi kol, zůstali na patnácté pozici, ale poslední Pardubice už ztrácejí jen tři body.

Plzeň se výsledkově otřepala ze středečního debaklu v Lize mistrů na hřišti Interu Milán (0:4). Zároveň se povzbudila na úterní zápas v této soutěži, kdy bude doma s Barcelonou v posledním duelu skupiny C usilovat o první body.

Zlín vyrukoval na úřadujícího mistra aktivním napadáním a několika nebezpečnými centry, po nichž ale nepřišlo přesné zakončení, což platilo o hlavičkovém pokusu Reitera.

Hosté se dostali do vedení celkem lacino z nenápadné akce. Chorý prodloužil dlouhý centr na Jirku, jehož neubránil Čanturišvili, a plzeňský útočník tak prostřelil Rakovana a zaznamenal svůj první ligový gól v kariéře.

Zlín zareagoval na nepříznivý stav snahou o přímočařejší přechod do útoku, o jednodušší kombinaci, jenže nejlepší ligová obrana si s tím dokázala bez potíží vypořádat a nepustila domácí do šance.

Na začátku druhé půle předvedla Plzeň rychlou učebnicovou akci po pravé straně. Jirkův centr našel přesně kopačky Chorého, který poslal míč do sítě a zaznamenal sedmou trefu v této ligové sezoně.

Až tento gól vyburcoval domácí k velkému náporu, který obrana hostí s námahou odvracela. Stačila však další rychlá spolupráce ofenzivních hráčů Plzně, Chorý našel sprintujícího Jirku a slovenský záložník skóroval podruhé.

Plzeň, která má k dobru odložený duel s Brnem, porazila Zlín v nejvyšší soutěži počtvrté v řadě a venku bodovala v 19. ligovém duelu po sobě. Západočeši mají s osmi inkasovanými góly nejlepší obranu ligy.

Hlasy po utkání:

Jan Jelínek (trenér Zlína): "Je to jednoznačně zasloužené vítězství Plzně, předvedli tady velikou kvalitu v efektivitě i zakončení, prosadili se svým fotbalem proti nám. My jsme chtěli být aktivnější v první půli, ale nedostali jsme se do tempa, bylo to takové mrtvé z naší strany. Hrát víc jsme začali až po druhé brance, ale to už je pozdě, jí se těžko dávají góly, dokážou si odpočinout v hlubokém bloku. My jsme dnes na ně nenašli recept. Jsme v krizi, ať hraje Petr nebo Pavel, je to jedno, ale náš výkon nesmí sklouznout do pasivity, musíme být důraznější a živelnější. Útlum na týmu je vidět. Pardubice nás dohánějí, ale musíme se zaměřit na sebe a vlastní výkon."

Michal Bílek (trenér Plzně): "Nebyl to dnes jednoduchý zápas, jak by mohl napovídat výsledek. Za stavu 2:0 nás Zlín trochu přitlačil, neměl sice šanci, ale tlak ano, drželi jsme míč, trpělivou hrou jsme si vytvořili šance a dali jsme tři góly. Jsem spokojen, není to pro nás jednoduché po Lize mistrů hrát hned po třech dnech českou ligu. Hráčem zápasu je vždy ten, kdo je produktivní. Dnes to byl Jirka, ale skvělou práci odvedl celý tým. Kvalitu má, dobře střílí i přihrává a dnes nám ukázal, jak může být týmu prospěšný. Síly jsme dnes nepošetřili, snad jen tím, že jsme zůstali po Lize mistrů na Moravě a nemuseli jsme tolik cestovat. Teď nás už žádné volno nečeká. V neděli máme trénink a v pondělí už závěrečnou přípravu na Barcelonu."

Trinity Zlín - Viktoria Plzeň 0:3 (0:1)

Branky: 20. a 68. Jirka, 51. Chorý. Rozhodčí: Zelinka - Caletka, Podaný - Franěk (video). Bez karet. Diváci: 3965.

Zlín: Rakovan - Kolář, Simerský, Procházka - Reiter (60. Bartošák), Hlinka (85. Didiba), Janetzký, Hrubý (38. Silný), Čanturišvili - Jawo (85. Fantiš), Dramé (60. Vukadinovič). Trenér: Jelínek.

Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Kalvach (78. Čermák), Bucha - Jirka (86. Kronus), Vlkanova (78. Ndiaye), Pilař (69. Holík) - Chorý (86. Bassey). Trenér: Bílek.