Fotbalisté Plzně vyhráli v Ostravě a posunuli se na páté místo

Ostrava - Fotbalisté Plzně vyhráli v 17. kole první ligy v Ostravě 2:0 a poprvé od září v soutěži naplno bodovali ve dvou utkáních po sobě. Vítězný gól Viktorie vstřelil v 65. minutě Zdeněk Ondrášek, v závěru si Patrizio Stronati vstřelil vlastní branku. Západočeši zvítězili venku v lize po šesti duelech a posunuli se na páté místo právě před Baník. Slezané nezvítězili ve čtvrtém z posledních pěti kol.

"Hráli jsme proti kvalitnímu soupeři, ale my jsme předvedli velmi dobrý týmový výkon. Máme zasloužené a velmi podstatné vítězství. Pocity jsou příjemné, protože chlapci velmi slušně pracovali a dokázali na těžké půdě soupeře vyhrát velmi důležitý zápas," řekl na tiskové konferenci plzeňský trenér Adrian Guľa.

Zápas měl od začátku na nesnadném terénu tempo a spád, ale chyběly mu gólové situace. V mezihře sice obě strany dokázaly na útočné polovině kombinovat, ale do finální fáze se nedostávaly. Ondrášek to proto zkusil zpoza vápna zhruba z 20 metrů, ale jeho prudký pokus Laštůvka zlikvidoval.

Hosté pak přišli o zraněného Kovaříka, který po srážce s De Azevedem vypadal hodně dezorientovaně a nakonec ho museli odnést na nosítkách. Podle twitterového účtu Plzně utrpěl Kovařík otřes mozku a byl převezen do nemocnice na vyšetření.

Napětí do vápna přinesl až pět minut před koncem úvodní půle Zajíc, který se protáhl po lajně, jeho střelu z úhlu Staněk vyrazil před Holzera, jenž ale nedokázal lépe zamířit a přestřelil. Už v nastaveném čase se v ohrožení ocitla i ostravská brána a Laštůvka měl štěstí, že Šulcův pokus z velkého vápna směřoval kousek vedle tyče.

Viktoria do druhé půle nastoupila mnohem aktivněji a hned v úvodních minutách se několikrát prokombinovala až do šestnáctky. Skórovat ale mohl v 55. minutě De Azevedo, k němuž propadl Laštůvkův výkop. Brazilec však své sólo zakončil nepříliš umístěnou střelou, kterou Staněk vyrazil.

Převaha hostů přesto rostla. Plzeň po hodině hry zatlačila soupeře před Laštůvku, gól však vstřelila z brejku. Šulc zatáhl v 65. minutě akci po pravé straně a Ondrášek jeho přihrávku efektně z malého vápna poslal za Laštůvku. Český reprezentant se v lize trefil po devíti duelech.

Západočeši i poté měli zápas pod kontrolou. Domácí nebyli příliš nebezpeční. Jejich porážku zpečetil vlastním gólem v 86. minutě Stronati, který z malého vápna nešťastně tečoval do sítě Faltovu střelu.

"Důležitá je výhra a tři body, takže spokojenost. Posunuli jsme se tabulkou výš. Potvrdili jsme vítězství a potřebujeme nějakou sérii, ať jsme tam, kde chceme být," uvedl pro klubový web Falta, jenž odehrál 150. utkání v soutěži.

Ostrava nevyhrála doma v lize čtvrtý z posledních pěti zápasů. Plzeň od srpna 2009 neprohrála v nejvyšší soutěži s Baníkem ve 22 duelech po sobě a v posledních čtyřech vzájemných duelech navíc neinkasovala.

"V prvním poločase to bylo naprosto vyrovnané utkání. Rozhodl ale úvod druhé půle, kdy nás Plzeň zatlačila. Našim hráčům v ofenzivě začaly trošku docházet síly, přesto jsme tam měli situaci, kdy Azevedo mohl jít sám na branku, ale řešil to střelou za vápnem. Pak z krátkodobého tlaku rezultoval gól Plzně," prohlásil ostravský kouč Luboš Kozel.

Hlasy po utkání:

Baník Ostrava - Viktoria Plzeň 0:2 (0:0)

Branky: 65. Ondrášek, 86. vlastní Stronati. Rozhodčí: Proske - Nádvorník, Novák - Adam (video). ŽK: De Azevedo - Šulc, Havel. Bez diváků.

Sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Svozil, Stronati, Ndefe - De Azevedo (72. Buchta), Jánoš, Tetour (72. Mena), Kaloč (87. Pokorný), Holzer (65. Potočný) - Zajíc (66. Šašinka). Trenér: Kozel.

Plzeň: Staněk - Havel, Kaša, Brabec, Kovařík (26. Ba Loua) - Bucha, Kalvach, Šulc (90. Matějka) - Kayamba (77. Mihálik), Ondrášek (90. Beauguel), Falta. Trenér: Guľa.