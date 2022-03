Fotbalisté Plzně vyhráli po obratu ve Zlíně 2:1 a vrátili se do čela tabulky

Zlín - Fotbalisté Plzně vyhráli po obratu ve 24. kole první ligy ve Zlíně 2:1 a po třetí výhře za sebou se vrátili do čela tabulky o tři body před obhájce titulu Slavii, kterou v neděli čeká pražské derby se Spartou. Domácí šli do vedení ve 13. minutě po vlastní brance Filipa Kaši, ještě do přestávky vyrovnal Jean-David Beauguel. Pět minut po změně stran rozhodl z pokutového kopu střídající Tomáš Chorý. "Ševci" prohráli doma v nejvyšší soutěži po šesti zápasech a zůstali jedenáctí.

Zlín, v jehož základní sestavě chyběl zraněný Tkáč, začal nebojácně a brzy byl za svoji aktivitu odměněn. Hrubý poslal ve 13. minutě do brejkové situace Dramého, jehož tvrdou střelu vyrazil brankář Staněk jen do stopera Kaši, od nějž se míč odrazil do sítě.

Plzeň bez nemocného Kopice narážela ve své ofenzivní snaze na kompaktní obranný blok "Ševců", a proto si nevytvořila žádné větší příležitosti k vyrovnání.

Zato domácí mohli své vedení navýšit. Dramé vyslal ve 26. minutě do dalšího brejku Hrubého, Staněk však tváří v tvář souboj vyhrál a zabránil tak jistému gólu.

Šlo o důležitý okamžik zápasu, neboť vyrovnání Plzně přišlo ve 39. minutě z první vážnější akce. Kaša po centru hlavičkoval do břevna, ve vápně se nejlépe zorientoval Beauguel a dal svůj 11. gól v sezoně nejvyšší soutěže. Spolu s ostravským Almásim ztrácí na nejlepšího ligového střelce Jurečku ze Slovácka pouze jeden zásah.

Krátce po změně stran srazil Dramé Havlův centr v pokutovém území rukou, sudí Černý bez váhání nařídil pokutový kop, který bezpečně proměnil střídající Chorý.

Psychická výhoda byla na straně Viktorie, nicméně Zlín se nevzdával, bojoval ze všech sil a snažil se o vyrovnání. Vytvořil si tlak, plzeňská obrana byla v jednom kole. I přes územní převahu se ale v rušném závěru k šanci na vyrovnání nedostal.

Hlasy po utkání:

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "Hodnotí se mi to těžce, protože za dnešní výkon jsme si minimálně bod zasloužili. Dnes nevyhrál lepší, ale šťastnější tým. Plzeň využila příležitosti, které se jí naskytly, my bohužel ne, tím pádem gratuluji soupeři ke třem bodům. Měli jsme šanci zvýšit po sólu Hrubého na 2:0 a tím pádem odskočit. Prohráli jsme duel smolnou rukou. Plzeň hraje o špici, má i štěstí, možná se dotáhne k titulu. Je to jejich hra, přečkají tlak soupeře, dají jednu dvě branky, udrží vedení, a proto jsou na špici. Od nás se štěstí odvrátilo zády, na vítězství to dnes nestačilo, byť jsme hráli dobře. Dostali jsme Plzeň do úzkých, ale nemáme ani bod.

Michal Bílek (trenér Plzně): "Prvních 30 minut jsme nehráli dobře, soupeř byl lepší, měl lepší pohyb a větší důraz. Problémy nám dělala jeho jednoduchá hra s nakopávanými balony do volných prostorů, horko těžko jsme to zachytávali. Podržel nás Staněk při sólu Hrubého, pak jsme se vzchopili, podařilo se nám vyrovnat a potom vstřelit gól z penalty. Domácí si pak vytvořili tlak, nakopávali balony do vápna, ale my jsme to uskákali a nepustili je do šance. Zlín hrál velmi dobře, s obrovským nasazením, a proto je naše vítězství cennější."

Fastav Zlín - Viktoria Plzeň 1:2 (1:1)

Branky: 13. vlastní Kaša - 39. Beauguel, 50. Chorý z pen. Rozhodčí: Černý - Caletka, Hájek - Hrubeš (video). ŽK: Hrubý, Conde, Vraštil - Kalvach, Chorý, Káčer. Diváci: 3312.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Procházka, Matejov - Conde - Dramé (85. Hrdlička), Hrubý (87. Kolář), Janetzký (85. Hellebrand), Hloušek (85. Chwasccz) - Vukadinovič (87. Fillo). Trenér: Kalivoda.

Plzeň: Staněk - Holík, Kaša, Hejda, Havel - Bucha (90.+1. Káčer), Kalvach - Sýkora, Čermák (46. Chorý), Mosquera (84. Pernica) - Beauguel (76. Šulc). Trenér: Bílek.