Fotbalisté Plzně vyhráli 2:1 na Slovácku a dál ztrácejí na Slavii tři body

Uherské Hradiště - Fotbalisté Plzně zvítězili ve šlágru 17. kola první ligy na hřišti Slovácka 2:1 a z druhého místa v tabulce dál ztrácejí tři body na vedoucí Slavii. Viktorii poslal už po 45 sekundách do vedení Milan Havel a pojistku přidal v 68. minutě Jean-David Beauguel. V nastavení snížil střídající Ondřej Šašinka.

Sudí Ondřej Pechanec za stavu 0:1 neuznal Slovácku po konzultaci s videorozhodčím dvě branky. Tým z Uherského Hradiště poprvé v ligové sezoně doma ztratil body, v posledních dvou kolech prohrál a na čtvrtém místě tabulky má už jen tříbodový náskok na pátou Ostravu. Plzeň venku v nejvyšší soutěži zvítězila po dvou zápasech.

Slovácko nastoupilo ve stejné sestavě jako v předchozím duelu v Českých Budějovicích, kde v přesilovce senzačně ztratilo vedení 2:0 a prohrálo 2:3. Cestu za reparátem nezačali svěřenci trenéra Martina Svědíka dobře.

Z výkopu ve středovém kruhu Plzeň bleskově vytěžila roh, po jeho rozehrání hlavičkoval Pernica a Havel zblízka po 45 sekundách hry dorazil míč do sítě. Hostující bek se postaral o nejrychlejší gól ligové sezony, rekord samostatné nejvyšší soutěže drží bývalý útočník Lokvenc, který v roce 1994 skóroval po necelých 11 sekundách.

V deváté minutě mohl Bucha zaskočit domácí podruhé, ale jeho střela se jen lehce otřela o tyč. Slovácko pak převzalo iniciativu, kterou ale Viktoria zpočátku v pohodě bránila a stihla i nebezpečně zaútočit.

Domácí brzdila v rozehrávce vlastní nepřesnost, přesto ve 33. minutě dostali míč do sítě, když se z hranice vápna trefil k tyči Havlík. Sudí Pechanec ale po dlouhé konzultaci s videorozhodčím a přezkoumání situace ze záznamu gól kvůli ruce Kohúta při zpracování míče před přihrávkou neuznal.

Slovácko se i tak nadechlo k ofenzivě. Před pauzou měl velkou šanci Kohút, ale z úhlu trefil jen tyč. Neprosadil se ani Jurečka, jenž pak v 53. minutě brankáře Staňka přece jen překonal. Gól mu ale sebral videorozhodčí, který na jeho postavení po převzetí kolmice od Kadlece našel těsný ofsajd.

Ani po druhé neuznané brance domácí neslevili ze snahy o vyrovnání a Reinberkova střela skončila v rukavicích Staňka. Skóre se ale změnilo na druhé straně. Beauguel v 68. minutě kousek za šestnáctkou odtlačil Havlíka a přesnou střelou k tyči navýšil plzeňské vedení. Francouzský útočník skóroval už podesáté v ligovém ročníku a dál vede střeleckou tabulku.

Závěrečná čtvrthodina se odehrála většinou na polovině hostí. Nápor Slovácka řídil ze zadních pozic Kadlec, který se tlačil i do nebezpečné koncovky. Snížit dokázal až v druhé minutě nastavení střídající Šašinka, když zblízka tečoval do sítě Reinberkův nástřel. Na vyrovnání už domácím nezbyl čas. Slovácko s Plzní potřetí za sebou prohrálo a pokaždé výsledkem 1:2.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Z naší strany to byl špatný vstup do utkání. Hned jsme obdrželi branku i přesto, že jsem na standardky soupeře upozorňoval. Trochu nás to paralyzovalo. Sice jsme hráli kombinačně dobře, ale chyběla kvalita zpracování, ztráceli jsme míče. Po první neuznané brance jsme se zdravě naštvali, měli jsme vyložené šance, ale zase nás srazila efektivita. Druhý neuznaný gól na nás zanechal větší stopy. Po našem autu nám Beauguel ukázal, jak se mají proměňovat šance. Ta jejich efektivita rozhodla. Naše snížení už přišlo pozdě. Co se týče dvou neuznaných branek, tak mně na tom nejvíc vadí, jak hrozně dlouho rozhodnutí trvá. Sudí se jde po dlouhé době podívat na obrazovku a mám pocit, že se hledá něco tak dlouho, až se něco najde. Ale já už jsem si na to tady zvyknul. Asi jsme v minulém utkání v Budějovicích urazili štěstí a něco z toho si přenesli i do dnešního zápasu."

Michal Bílek (trenér Plzně): "Do zápasu jsme velmi dobře vstoupili, soupeře jsme k ničemu nepustili. V závěru prvního poločasu jsme se zbytečně dostali pod tlak, byly tam velké závary před naší bránou. Chtěli jsme to ve druhé půli nějak změnit, ale domácí tlak vystupňovali. Nám se podařilo dát druhý gól, což bylo rozhodující. Chápu domácí, že byli po neuznaných gólech naštvaní, všechno to trvalo moc dlouho. Kolikrát při takovém váhání nevíme, co je co. Moc takovému rozhodování nerozumím. Vítězství si moc ceníme. Hrálo se o šest bodů, splnili jsme náš cíl."

1. FC Slovácko - Viktoria Plzeň 1:2 (0:1)

Branky: 90.+2 Šašinka - 1. Havel, 68. Beauguel. Rozhodčí: Pechanec - Kotík, Vodrážka - Machálek (video). ŽK: Sýkora, Bucha, Mosquera (všichni Plzeň). Diváci: 991 (omezený počet).

Slovácko: Ngyuen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Sadílek, Havlík - Petržela, Kohút (60. Cicilia), Holzer (74. Navrátil) - Jurečka (84. Šašinka). Trenér: Svědík.

Plzeň: Staněk - Řezník, Hejda, Pernica, Havel - Bucha, Kalvach - Kopic (63. Šulc), Sýkora (85. Kaša), Mosquera (74. Kayamba) - Beauguel (85. Chorý). Trenér: Bílek.