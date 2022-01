Fotbalisté Plzně vstoupili do přípravy drtivou výhrou, Liberec podlehl Chrudimi

Praha - Fotbalisté Plzně v úvodním zápase zimní přípravy vyhráli nad třetiligovým Pískem drtivě 8:0. Proti soupeřům z druhé ligy naopak překvapivě neuspěly Liberec s Jabloncem. Mladá Boleslav na úvod přípravy v Tipsport lize rozstřílela druholigové Táborsko 7:0 a Bohemians 1905 si v zimním turnaji poradili s "béčkem" Sparty 2:0. V utkání "Klokanů" byla poprvé v Česku otestována takzvaná kalibrovaná čára pro posuzování ofsajdových situací. Ostravský Baník i podruhé zvítězil s juniorkou, prvoligové Pardubice porazil 4:2.

Plzeň si na úvod přípravy do Luční ulice tradičně pozvala slabšího soupeře a proti Písku si zastřílela. Skóre otevřel nejlepší střelec ligového podzimu Beauguel, šest z osmi gólů ale dala Viktoria třetímu týmu ČFL až po změně stran. Dvakrát se za druhý celek ligové tabulky trefili záložník Čermák a obránce Havel. První poločas odehrála i nová plzeňská posila ofenzivní univerzál Potočný.

"Zápas splnil to, co jsme od něj očekávali. Chtěli jsme hrát, být na míči, vytvářet si šance a dát góly. Úvodní týden jsme tedy zakončili dobře. Každý zápas slouží na to, abychom se posunuli v herních věcech, které si pak přeneseme do mistrovských zápasů," uvedl pro klubový web asistent plzeňského trenéra Marek Bakoš.

Kouč Liberce Kozel nasadil proti Chrudimi do obou poločasů dvě rozdílné jedenáctky a jeho svěřenci nepotvrdili roli jasného favorita. Předposlední tým druhé ligy držel se soupeřem z nejvyšší soutěže krok herně i v počtu šancí a v 74. minutě rozhodl jediným gólem Průcha.

"Chtěli jsme, aby měli možnost si zahrát všichni. Nechali jsme odpočívat pouze Rabušice, Gebre Selassieho, Hilála a Frýdka, který má menší zdravotní problémy. Samozřejmě jsme chtěli zvítězit, ale výsledek pro nás v této fázi přípravy není tolik důležitý," uvedl asistent libereckého trenéra Ivan Kopecký.

S druholigovým soupeřem zaváhal i Jablonec, který ve svém úvodním utkání v Tipsport lize prohrál s Duklou Praha 2:3. Severočeši nenasadili útočníka Doležala, jenž má podle médií namířeno do zahraničí. Druholigového soupeře neporazil ani Zlín, který proti Líšni v závěru zachránil aspoň remízu 2:2.

Naopak Mladá Boleslav proti druholigovému týmu nezaváhala. Na drtivém vítězství 7:0 nad Táborskem v "domácí" skupině B Tipsport ligy se gólově podílelo sedm různých hráčů, z penalty skóroval i čtyřicetiletý Matějovský.

Ve skupině A poslala Bohemians 1905 do vedení nad sparťanským "béčkem" nová tvář Nazarov a po změně stran zpečetil výhru nad druhým týmem druhé ligy Koubek. Sudí v utkání poprvé v Česku vyzkoušeli lajnu posuzující ofsajdy, technologii pak otestovali i v následném duelu Jablonce s Duklou. Kalibrovanou čáru plánuje komise rozhodčích v Tipsport lize použít ještě ve středečním duelu v Mladé Boleslavi.

Druhé vítězství si v "domácí" skupině C připsal Baník Ostrava, přestože stejně jako proti Karviné nasadil juniorku a hráče A-týmu nechal odpočívat. Pardubice s několika novými tvářemi v sestavě podaly slabý výkon a nadšeně bojujícím mladíkům Slezanů podlehly 2:4. Tipsport liga se hraje v pěti čtyřčlenných skupinách, celkový vítěz vzejde z jedné společné tabulky.