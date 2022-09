Fotbalisté Plzně vstoupili do Ligy mistrů prohrou 1:5 v Barceloně

Barcelona - Fotbalisté Plzně vstoupili do skupiny Ligy mistrů debaklem 1:5 na hřišti favorizované Barcelony. Na stadionu Camp Nou se blýskl hattrickem Robert Lewandowski, další branky domácího týmu přidali Franck Kessié a střídající Ferran Torres. Za Viktorii snižoval Jan Sýkora.

Svěřenci trenéra Michala Bílka ve druhém utkání skupiny C příští úterý přivítají Inter Milán, který dnes doma podlehl Bayernu Mnichov 0:2. Úřadující čeští šampioni prohráli po 34 soutěžních zápasech a poprvé od loňské říjnové porážky 0:2 na Slavii.

Plzeňští počtvrté v hlavní fázi elitní soutěže inkasovali v jednom duelu pět gólů. Porážky 0:5 utrpěli v roce 2013 na stadionu Bayernu a o pět let později venku s AS Řím a doma s Realem Madrid.

Hosté, kteří před 11 lety na Camp Nou ve skupině Ligy mistrů prohráli 0:2, drželi nerozhodný stav do 13. minuty. Po rohu Koundé posunul míč na Kessiého, jenž si umístěnou hlavičkou připsal první soutěžní gól za Barcelonu.

Poté Staňkovu branku o kousek minul Fati. Na druhé straně ve 24. minutě sudí Visser pro Plzeň odpískal penaltu za faul Christensena na Mosqueru a měl připravenou i červenou kartu. Po zásahu videorozhodčího však původní verdikt změnil, protože kolumbijský křídelník nejprve udeřil dánského stopera do hlavy.

Barcelona ve 34. minutě přidala druhý gól. Lewandowski se uvolnil mezi stopery a přesnou střelou k tyči nedal brankáři Staňkovi šanci. Domácí pokračovali v dominanci. Staněk vyrazil Robertovu tečovanou ránu a poté Jemelka z brankové čáry vykopl míč po Pedriho pokusu.

Hosté ve 44. minutě z ojedinělé akce snížili, když se po Jemelkově centru trefil hlavou nepokrytý Sýkora. Osmadvacetiletý záložník skóroval při svém debutu ve skupině Ligy mistrů.

Ještě před pauzou Staněk vyrazil střelu Dembélého. Francouzský křídelník ale v nastavení ve skluzu sebral míč Mosquerovi, nacentroval do šestnáctky a volný Lewandowski hlavou nezaváhal.

Pětinásobní vítězové Champions League měli převahu i v úvodu druhé půle. Po hodině hry se ale do velké šance dostal Chorý, který po Mosquerově přihrávce vypálil nad břevno.

V 67. minutě se znovu dostal k míči Lewandowski a další přesnou ranou k tyči završil hattrick. Polský kanonýr po letním příchodu do Barcelony zaznamenal osm gólů v pěti soutěžních duelech. Bývalý útočník Dortmundu a Bayernu jako první hráč v historii Ligy mistrů zaznamenal hattrick za tři různé týmy. V "milionářské" soutěži se pošesté v jednom zápase trefil třikrát.

Třetí branku Lewandowskému připravil střídající Torres, jenž sám o čtyři minuty později po Dembélého obloučku zakončil tvrdou ranou do horního růžku. Na Camp Nou přišlo 77.411 diváků, což je nejvyšší pohárová návštěva na utkání českého klubu v samostatné historii.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Plzně): "Věděli jsme, co nás čeká, že zápas pro nás bude nesmírně těžký. Kluci dělali, co mohli, bohužel to nestačilo. Soupeř byl velice kvalitní, ukázal to ve všech směrech. Snažili jsme se, byly tam nějaké momenty. Úplně zbytečná branka na 3:1, měli jsme to uhrát, aby půle skončila 2:1. V první půli tam byl takový penaltový nepenaltový zákrok, pak po přestávce šance Chorého, kdyby dal na 3:2. Je to velká zkušenost pro všechny. Pro hráče hrozně těžké utkání, je těžké jim něco vyčítat. Soupeř měl po celý zápas velkou převahu. Lewandowski zase ukázal svoji extratřídu, jeho zakončení a výběr místa jsou fenomenální."

Jindřich Staněk (brankář Plzně): "Patří to k největším zápasům, co jsem zatím chytal. Lewandowski dvakrát uklidil střely k tyči, mrzí mě ten třetí gól, tam jsem možná mohl udělat trochu víc. Zlomilo se to gólem na 3:1. Neudrželi jsme to do přestávky, dostali jsme gól a hned byl poločas. Škoda."

Jan Sýkora (záložník Plzně): "Pocity jsou smíšené. Jsem rád, že jsem tady vstřelil branku, ale na druhou stranu prohra 1:5 je docela krutý výsledek. Nechali jsme na hřišti maximum, nemáme se za co stydět. Kvalita Barcelony se projevila. Budiž to pro nás ponaučení do dalších zápasů. Při gólu to byl skvělý balon. Stačilo mi jen nastavit hlavu a uklidit to tam. Když o něčem sníte odmala a najednou se to splní, je to něco neuvěřitelného. Co mě mrzí, že se nám nepodařilo uhrát lepší výsledek."

Zdroj: Nova Sport 3.

FC Barcelona - Viktoria Plzeň 5:1 (3:1)

Branky: 34., 45.+3 a 67. Lewandowski, 13. Kessié, 71. Torres - 44. Sýkora. Rozhodčí: Visser - Vanyzere, Van Driessche (všichni Belg.) - Millot (video, Fr.). ŽK: Pernica, Mosquera, Chorý, Jemelka (všichni Plzeň). Diváci: 77.411.

Barcelona: Ter Stegen - Roberto (46. Piqué), Christensen, Koundé, Alba - Kessié (81. Torre), De Jong, Pedri (75. Gavi) - Dembélé (75. Depay), Lewandowski, Fati (65. Torres). Trenér: Xavi.

Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka (86. Holík) - Kalvach, Bucha - Sýkora (79. Pilař), Vlkanova (78. Čermák), Mosquera (79. Jirka) - Chorý (65. Bassey). Trenér: Bílek.