Fotbalisté Plzně v úvodní přípravě porazili divizní Petřín 3:1

Plzeň - Fotbalisté Viktorie Plzeň v úvodním utkání zimní přípravy doma porazili plzeňský Petřín 3:1. Za úřadující mistry se proti diviznímu soupeři trefili Jan Kopic, Tomáš Chorý a Adam Kronus. První poločas odehrál záložník Roman Květ, reprezentační útočník Matěj Vydra jako další zimní posila Viktorie do zápasu nezasáhl.

"Sice jsme si vytvořili dostatek šancí, ale proměnili jen tři. Ale to je v této fázi přípravy normální, hráči absolvují vysoké tréninkové dávky a únava k tomu prostě patří," řekl plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth pro klubový web.

V úvodní půlhodince si favorit v tréninkovém areálu v Luční ulici vytvořil dvoubrankový náskok zásluhou Kopice a Chorého. Petřín dokázal snížit, poté co krátce před pauzou Demeter překonal Zadražila.

Gólman druholigového Táborska, jenž je ve Viktorii na zkoušce, odchytal i druhé dějství. V něm dostali šanci i mladíci z B-týmu Gaszczyk, Pešek, Vrba nebo Kronus. A dvacetiletý útočník v 89. minutě povedenou střelou uzavřel skóre.

"Všechny je známe, jsou to hráči, kteří s námi občas i trénují. Pro ně je samozřejmě skvělé, když dostávají takto šanci, a je na nich, jak ji využijí," uvedl Horváth. Mrzelo ho zranění krajního beka Řezníka. "Radim se přihlásil o střídání. Uvidíme, jak to bude, ale příjemné to není," přiblížil bývalý plzeňský kapitán.

Mimo hru je rovněž útočník Kliment, který měl podobně jako Řezník zdravotní problémy už během podzimu. "Honza má zranění kotníku. Uvidíme, na jak dlouho to bude. Nevím konkrétní diagnózu, ale určitě to nebude na týden," podotkl Horváth.

Lídři prvoligové tabulky v druhém přípravném duelu v sobotu přivítají poslední celek nejvyšší soutěže Pardubice. Poté se Západočeši na soustředění ve španělském Benidormu utkají s druholigovým německým Heidenheimem (13. ledna), Ferencvárosem Budapešť (16. ledna) a norským Molde (20. ledna).

"Hráči, kteří se vracejí po zraněních, jsou v určitém tréninkovém procesu a v nejbližších dnech by měli být již stoprocentně zpátky v týmu. Směřujeme to hlavně k soustředění ve Španělsku, tam by se měl naplno zapojit i Matěj Vydra," dodal Horváth.

Přípravné fotbalové utkání: Viktoria Plzeň - Petřín Plzeň 3:1 (2:1) Branky: 15. Kopic, 26. Chorý, 88. Kronus - 42. Demeter. Sestava Plzně: I. poločas: Zadražil - Holík, Kaša, Hejda, Havel - Bucha, Kalvach - Kopic, Květ, Jirka - Chorý. II. poločas: Zadražil - Holík, Kaša, Pernica, Gaszczyk - Pešek, Ndiaye - Jirka, Vrba, Kronus - Bassey. Trenér: Bílek.