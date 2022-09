Fotbalisté Plzně v souboji o první místo v ligové tabulce přivítají Slavii

Praha - Fotbalisté Plzně v nedělním šlágru devátého kola první ligy přivítají Slavii, která vede tabulku před západočeským obhájcem titulu jen o skóre. Viktoria má navíc zápas k dobru. Další pražský tým Sparta po čtyřech remízách za sebou v sobotu doma vyzve Ostravu s bývalým trenérem Letenských Pavlem Vrbou.

Plzeň v nejvyšší soutěži Slavii neporazila devětkrát po sobě, ale na jaře s ní v posledních dvou duelech remizovala 1:1 a nečekaně získala titul. "Očekávám Slavii, která bude chtít být silná na míči a určitě bude chtít vyhrát. Kluci ze Slavie to teď mají v sobě. Ale samozřejmě my chceme také zvítězit," prohlásil asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth.

Viktoria v nejvyšší soutěži naposledy prohrála vloni v říjnu 0:2 na Slavii, od té doby bodovala v 29 ligových zápasech po sobě. Případné vítězství Plzně by mohlo být pro další vývoj sezony velmi důležité, neboť Západočeši mají oproti Pražanům k dobru domácí dohrávku s Brnem.

"Zápasy s Plzní v minulé sezoně byly extrémně složité. Ten tým je pořád stejný, navíc se přes léto doplnil o spoustu hráčů. Pracují na jejich herním stylu, myslím, že jsou ještě výše než v minulé sezoně. Hrozně těžko se jim dávají góly, je to tým, který nemá moc slabin, i proto zápasy zvládají," uvedl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Oba rivalové mají za sebou druhá vystoupení ve skupinové fázi pohárů. Plzeň v úterý v Lize mistrů prohrála s Interem Milán 0:2, Slavia ve čtvrtek v Evropské konferenční lize rovněž doma udolala Ballkani 3:2. Marodku červenobílých, na níž je i klíčový záložník Tomáš Holeš, rozšířil zraněný útočník Ivan Schranz.

Slavia s Plzní zbytku soutěže už poměrně dost odskočily. Třetí tým tabulky Liberec ztrácí na dvojici lídrů pět a Sparta, Brno a Hradec Králové šest bodů. Letenští se pod novým dánským trenérem Brianem Priskem trápí a doma vyhráli jediný ze čtyř domácích zápasů v ligové sezoně. Aktuálně devátou Ostravu ale na vlastním stadionu v nejvyšší soutěži devětkrát po sobě porazili.

"Nezáleží na tom, proti komu hrajeme, prostě potřebujeme tři body," řekl asistent sparťanského trenéra Thomas Nörgaard. "Vůbec neřeším to, že trenér Vrba dříve vedl Spartu. Může to být ale motor pro některé hráče, kteří s ním pracovali. Vždy chcete porazit bývalého trenéra," doplnil.

Liberec bude v sobotu hájit třetí místo v domácím utkání s Mladou Boleslaví, kterou vede někdejší kouč Slovanu Pavel Hoftych. Středočechům patří v tabulce desátá příčka. Liberec v lize s Boleslaví dvanáctkrát za sebou neprohrál. Nováčka z Brna, jenž drží pátou příčku, doma čeká konfrontace s jedenáctými Teplicemi. Ve zbylém sobotním duelu dvanácté České Budějovice přivítají čtrnáctou Olomouc.

Před očekávaným soubojem Plzně se Slavií se v neděli uskuteční další tři zápasy. Poslední Pardubice se v domácím azylu v Ďolíčku utkají s Bohemians 1905, kteří se na svém stadionu představí v roli hostů. Východočechy v nejvyšší soutěži poprvé povede Radoslav Kováč, jenž začal středeční porážkou 0:1 v domácím poháru na půdě třetiligových Velvar. Bývalého českého reprezentanta čeká ligová premiéra v roli hlavního trenéra, během angažmá v Opavě byl kvůli chybějící licenci oficiálně veden jako asistent.

Osmé Slovácko po čtvrteční prohře 2:4 v Kolíně nad Rýnem v Konferenční lize doma změří síly s třináctým Jabloncem. Šestý Hradec Králové v Mladé Boleslavi, kde hraje domácí duely během výstavby stadionu, vyzve předposlední Zlín. "Ševci" čekají na venkovní ligovou výhru už 18 zápasů.

Hlasy před zápasy:

Slovan Liberec (v tabulce: 3.) - FK Mladá Boleslav (10.)

Ivan Kopecký (asistent trenéra Liberce): "Čeká nás ambiciózní tým. I když se momentálně Mladá Boleslav nenachází ve vrchních patrech tabulky, je to pořád mužstvo, které má ve svém kádru zajímavé hráče. Pozor si musíme dát na rychlé Ekpaie, Ladru a Pecha a samozřejmě na tvůrce hry Matějovského. Síla Boleslavi je také ve standardních situacích. My bychom chtěli navázat na herní výkony z posledních zápasů a potvrdit body z minulého utkání na stadionu Bohemky."

Pavel Hoftych (trenér M. Boleslavi): "Po posledním utkání se Slováckem jsem měl rozporuplné pocity. Chtěli jsme tři body, nakonec jsme byli rádi za jeden. Čeká nás Liberec, který svůj tým v létě vhodně doplnil a dobře mu vyšel vstup do sezony. Jedeme se tam porvat o dobrý výsledek a ukončit pro Boleslav nepříznivou sérii bez výhry ve vzájemných zápasech."

Zbrojovka Brno (5.) - FK Teplice (11.)

Jozef Dojčan (asistent trenéra Brna): "Pohár byl v týdnu dobrou přípravou na prvoligový zápas. Proti Rosicím jsme podali slušný a zodpovědný výkon bez nějakého trápení. V podobě Teplic nás čeká těžký soupeř, který je v tabulce podobně jako my výš, než bylo očekáváno. Nemile nás překvapilo, že proti nám nastoupí odchovanec Fila, ale jeho hostování se dalo čekat, protože ve Slavii nebyl vytížen. Střeleckou formu má i Gning. My se ale musíme soustředit na sebe. Po dvou porážkách doma chceme konečně zabrat, bodovat a potěšit diváky."

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "V poháru proti Žižkovu jsme prorotovali sestavu a dali šanci i hráčům, kteří tolik nenastupují. Ale bohužel výkon celého týmu nebyl takový, jaký bych si představoval. Ani v Brně nás nečeká vůbec nic jednoduchého, panuje tam euforie z vydařeného začátku ligy. Zbrojovka hraje velmi dobře, ale my budeme chtít na její půdě uspět."

Dynamo České Budějovice (12.) - Sigma Olomouc (14.)

Jozef Weber (trenér Č. Budějovic): "Očekáváme zlepšený výkon oproti posledním dvěma utkáním. Po povedené šňůře jsme se po šesti kolech dostali na bodový zisk, který jsme potřebovali, ale poslední dva zápasy jsme nezvládli. Jak doma s Mladou Boleslaví, tak na Slavii. Pokusíme se o první domácí vítězství v sezoně. Bude k tomu určitě potřeba daleko větší aktivita než na Slavii. Musíme přidat na důrazu a herní kvalitě, to nám hodně chybělo v těch dvou utkáních."

Milan Kerbr (asistent trenéra Olomouce): "Na hráčích jde vidět každodenní odhodlání, abychom naši situaci zlomili a konečně se dostali do nějakých klidnějších míst. Budějovice na nás mají bod a my se chceme dostat před ně. Pevně věřím, že tam dokážeme vyhrát. Jsme dobře připraveni, únava z poháru by neměla mít vliv. Chybět nám bude Pokorný, ale vrací se Vraštil, možností na skladbu sestavy máme dost."

Sparta Praha (4.) - Baník Ostrava (9.)

Thomas Nörgaard (asistent trenéra Sparty): "Potřebujeme vyhrát, zařvat si a propojit se s fanoušky. Chodí na nás pořád, maximálně nás podporují a můžeme jim to vrátit jedině vítězstvím. Nezáleží na tom, proti komu hrajeme, prostě potřebujeme tři body. Vůbec neřeším to, že trenér Baníku Vrba dříve vedl Spartu. Může to být ale motor pro některé hráče, kteří s ním pracovali. Vždy chcete porazit bývalého trenéra."

David Oulehla (asistent trenéra Ostravy): "Vítězství nad Pardubicemi nám pomohlo. Výsledek byl pro nás důležitý a v týdnu se lépe pracovalo. I když víme, že ne všechno bylo bez chyb, že stále máme co zlepšovat. Sparta taky řeší určité problémy, také se dostala pod tlak. Načítáme si její hru, taky má i své slabší stránky a budeme se snažit jich nějak využít. Samozřejmě je to ale pořád top klub s velice kvalitním kádrem. Základ je nebát se, být aktivní, nebát se hrát. S tím do toho musíme jít."

FC Hradec Králové (6.) - Trinity Zlín (15.)

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Zlín je velmi nebezpečné mužstvo. V domácím prostředí hrají skvěle, více než solidní výkon předvedli také v Teplicích. Sice zatím nemají příliš mnoho dobrých výsledků, ale je tam několik velice zajímavých hráčů, jako jsou Dramé, Jawo či Didiba. Myslím, že jejich čas ještě přijde. Jen doufám, že ne teď s námi. Jejich největší zbraní může být pohyblivost a kreativita těchto hráčů. Jsou rovněž velice dobří v ofenzivní fázi, kde si na ně budeme muset dát pozor."

Jan Jelínek (trenér Zlína): "Ve středu jsme splnili povinnost a postoupili v poháru dál přes divizního soupeře, ale herně nám to moc neukázalo. Akorát jsme přišli o přísně vyloučeného Hlinku, na což musíme zareagovat. Čeká nás velmi těžký soupeř se stabilní výkonností. Hradec má výborně organizovanou obranu a těžko se mu dávají góly. Proto musíme vycházet z precizní organizace hry a být aktivní směrem dopředu. Bez toho nemůžeme uspět."

FK Pardubice (16.) - Bohemians Praha 1905 (7.)

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Potřebujeme to konečně výsledkově zlomit, aby si hráči začali věřit. Zápas s Bohemkou bude válka. Opravdu je pro nás důležité, abychom urvali nějaké body ještě před reprezentační pauzou. Musíme zlepšit hlavně předfinální fázi a efektivitu."

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Ve všech zápasech doma v ligové sezoně jsme prohrávali. To je věc, která mění ráz utkání. V Ďolíčku jsme v úvodu v každém zápase inkasovali, pak si soupeři většinou couvnou hlouběji a čekají na brejk. Teď hrajeme opět doma, i když oficiálně budeme uváděni jako hosté. Už je třeba, abychom v Ďolíčku konečně vyhráli."

1. FC Slovácko (8.) - FK Jablonec (13.)

Martin Svědík (trenér Slovácka): "V lize potřebujeme body. Hrajeme domácí utkání s Jabloncem, které je pro nás hodně důležité. Je třeba, aby před reprezentační pauzou byl klid a dobrá atmosféra v kabině. Jestliže budeme hrát v ofenzivě tak jako v Kolíně nad Rýnem, budeme si vytvářet šance proti každému. Musíme ale přidat v defenzivní práci a standardních situacích."

David Horejš (trenér Jablonce): "Čekáme velmi těžké utkání. Slovácko má zkušený a dobře vedený tým, což prokazovalo už v minulé sezoně. Hraje evropské poháry a jeho tým má neskutečnou kvalitu. My ale také máme kvalitu a nějakou cestu už jsme ušli. Určitě potřebujeme bodovat a jedeme tam s tím, že budeme chtít na Slovácku uspět."

Viktoria Plzeň (2.) - Slavia Praha (1.)

Pavel Horváth (asistent trenéra Plzně): "Očekávám Slavii, která bude chtít být silná na míči a určitě bude chtít vyhrát. Kluci ze Slavie to teď mají v sobě. Ale samozřejmě my také chceme zvítězit. Domácí prostředí je většinou naše výhoda a všichni věříme, že to tak bude i v neděli. Stadion bude zase plný a atmosféra bude hodně podobná úternímu zápasu Ligy mistrů s Interem Milán. Slavia má zraněné hráče a nejsou úplně fit. Takže pro nás bude trošku těžší trefit sestavu, protože nevíme, kdo bude a nebude k dispozici. Ale pořád to bude Slavia."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Zápasy s Plzní v minulé sezoně byly extrémně složité. Myslím si, že to bude hodně podobné zápasu, který jsme tam hráli naposledy. Oba týmy se dokonale znají, bude to určitě strašně moc o prvním gólu. Hráči Plzně jsou naturelem defenzivně ladění, týmoví a zodpovědní. Mají navíc gólmana (Staňka) ve skvělé formě a dobrém rozpoložení. Hrozně těžko se jim dávají góly, je to tým, který nemá moc slabin. Víme, že nebudeme mít zase tolik šancí a potřebujeme být efektivní."