Fotbalisté Plzně v přestřelce doma jen remizovali s předposlední Příbramí 3:3

Plzeň - Fotbalisté Plzně ve 31. kole první ligy doma nečekaně jen remizovali 3:3 s předposlední Příbramí. Viktoria po minulém debaklu 1:5 na hřišti mistrovské Slavie znovu ztratila body a nevyužila šanci minimálně do neděle poskočit na čtvrté místo tabulky. Středočeši venku neprohráli počtvrté za sebou a ztrácejí pět bodů na první nesestupovou příčku, kterou drží Teplice.

Už v úvodních 23 minutách se prosadili hostující Tomáš Pilík a Martin Nový. Těsně před pauzou snížil Jean-David Beauguel a po změně stran srovnal plzeňský kapitán Jakub Brabec. V první minutě nastavení otočil skóre střídající Zdeněk Ondrášek, ale po pěti minutách zařídil Příbrami bod Filip Zorvan.

Domácí ve 14. minutě nabídli soupeři nečekaný vedoucí gól. Lubega snadno nacentroval do šestnáctky a volný Pilík hlavou překonal navrátilce Hruška. Plzeňský brankář nahradil zraněného Staňka a v lize nastoupil poprvé od lednového utkání v Příbrami.

Viktoria následně přišla o zraněného beka Limberského a ve 23. minutě inkasovala už podruhé. Nový napřáhnul z velké dálky a umístěnou střelou k tyči překvapil Hrušku.

Plzeňští se z nečekaného vývoje dlouho vzpamatovávali. První velkou šanci si vytvořili až pět minut před přestávkou, ale Havla zblízka vychytal Šiman. Až v páté minutě nastavení prvního poločasu po rohu propadl míč k Beauguelovi a ten po zaváhání příbramské obrany snížil. Francouzský útočník si připsal 12. ligový gól v sezoně a ztrácí jednu branku na čelo tabulky kanonýrů.

Do druhého poločasu naskočil druhý domácí útočník Ondrášek, který si během pěti minut vytvořil tři velké příležitosti. Dvakrát však hlavičkoval nepřesně a jednou trefil Šimana.

Další komplikace pro Plzeň přišla v 55. minutě, kdy ze zdravotních důvodů musel odstoupit také nejlepší týmový střelec Beauguel. Jeho náhradník Šulc střílenou přihrávkou Šimana nezaskočil. Jeho protějšek Hruška poté předvedl první těžší zákrok v zápase proti Vávrově ráně.

V 71. minutě Západočeši vyrovnali. Kašova tečovaná hlavička po standardní situaci se odrazila od tyče k druhému stoperovi Brabcovi, který břichem poslal míč do příbramské branky.

Plzeňští se poté nedokázali dostat do většího závěrečného tlaku a v 83. minutě mohli naopak udeřit hosté. Lubega však samostatný únik od poloviny hřiště zakončil jen střelou do Hrušky.

V první minutě nastavení domácí přece jen otočili skóre. Kalvachovu tvrdou střelu neudržel Šiman a Ondrášek z bezprostřední blízkosti dorazil míč do sítě. Těsně před koncem ale Viktorii zmrazil Zorvan, když zpoza vápna přehodil nejistého Hrušku. Plzeň v lize neprohrála s Příbramí popatnácté za sebou, ale v obou vzájemných duelech této sezony jen remizovala.

Hlasy po utkání:

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Slabá práce v defenzivní činnosti dostala soupeře po dvou střelách do dvoubrankového vedení. Mužstvo zareagovalo a otočilo zápas na 3:2. To, co jsme vymysleli v nastaveném čase, ani nepotřebuje komentář. Příbram hrála sympaticky, ale pro nás je to velká ztráta. Konečně dokážete otočit zápas, i když tam bylo dvoubrankové vedení soupeře. Vstřelíte tři góly a máte další obrovské šance, abyste to zvládli do vítězství a odrazili se právě tou otočkou. Místo toho inkasujeme na 3:3. Nezkušené mužstvo si může vybrat takovou chvíli, ale ne tak zkušení frajeři jako jsou u nás. Je to třeba uhrát úplně jiným stylem a způsobem."

Jozef Valachovič (trenér Příbrami): "Za mě výborný ligový zápas. Jsem pyšný na chlapce, jak to odehráli. Celý týden jsme si říkali, že se hlavně nemůžeme bát toho, že Plzeň je velmi kvalitní mužstvo. Chtěli jsme zlepšit naši hru směrem do ofenzivy. V předcházejících a hlavně domácích zápasech jsme moc gólů nestříleli. Dnes je jen obrovská škoda, že když se nám podaří dát Plzni tři góly, není to nakonec za tři body. Ale my jsme pokorní a určitě si vážíme i tohoto jednoho bodu. Pevně věřím, že byl zasloužený po tom průběhu a výkonu, který jsme tady předvedli."

Viktoria Plzeň - 1. FK Příbram 3:3 (1:2)

Branky: 45.+5 Beauguel, 71. Brabec, 90.+1 Ondrášek - 14. Pilík, 23. Nový, 90.+6 Zorvan. Rozhodčí: Ginzel - Caletka, Melichar - Adam (video). ŽK: Brabec - Pilík, S. Kingue, Tregler, Valachovič (trenér). Diváci: 853 (omezený počet).

Plzeň: Hruška - Havel, Kaša, Brabec, Limberský (18. Falta) - Káčer (46. Ondrášek), Kalvach, Čermák - Ba Loua (84. Kayamba), Beauguel (55. Šulc), Kopic. Trenér: Guľa.

Příbram: Šiman - Nový, O. Kingue, S. Kingue, Mezera - Soldát, Tregler (90. Vilotič) - Pilík (76. Rezek), Zorvan, Vávra (72. Antwi) - Lubega (90. Voltr). Trenér: Valachovič.