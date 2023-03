Fotbalisté Plzně se pokusí udržet v kontaktu s pražskými S

Praha - Mistrovská Plzeň dnes ve 24. kole fotbalové ligy přivítá Bohemians 1905 a na třetím místě se bude snažit udržet v kontaktu s pražskými týmy Slavie a Sparty. Viktoria ztrácí na oba rivaly pět bodů, Slavia po sobotní remíze v Liberci vede tabulku před Spartou jen díky lepšímu skóre. Letenští v sobotu vyhráli v Hradci Králové 2:0.

Zápas v Plzni začne v 18:00, o tři hodiny dříve přijdou na řadu další tři zápasy. Slovácko přivítá předposlední Zlín, kterému se na cizích stadionech dlouhodobě nedaří. Od srpna 2021 "Ševci" venku v lize nevyhráli už 25 zápasů. Poslední Pardubice v záchranářském duelu přivítají čtrnácté Teplice. Zatímco Východočeši mají s 20 brankami nejhorší útok ligy, hosté zase s 54 inkasovanými góly nejslabší obranu. Nováček z Brna vyzve v souboji dvou mužstev ze středu tabulky Jablonec.

Statistické údaje před nedělními zápasy 24. kola první ligy:

1. FC Slovácko (5.) - Trinity Zlín (15.)

Výkop: neděle 19. března, 15:00.

Rozhodčí: Starý - Machač, Podaný - Orel (video).

Bilance: 25 10-5-10 29:30.

Poslední zápas: 2:0.

Hlasy před utkáním:

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "Místo minulého zápasu v Jablonci jsme sehráli modelové utkání, hráči dostali dva dny volna a věřím, že jim to prospělo. Nedíváme se na Zlín jako tým u dna tabulky, ale jako na zkušený mančaft se zkušeným koučem, který hraje o všechno. Když k tomu připočtu charakter derby, tak nás čeká velmi těžký zápas. Zlín má rychlá křídla, dokáže dobře zahustit střed a reagovat na vývoj duelu. Bude to boj a věřím, že s dobrým koncem pro nás."

Pavel Vrba (trenér Zlína): "Pro mě to bude první derby v tomto regionu, i když prestižních utkání jsem zažil dost. Doufám, že i tohle bude hodně emotivní, náboj se přenese na hřiště a my z toho něco vytěžíme. Slovácko dlouhodobě ukazuje svoji kvalitu a hraje o nejvyšší příčky. Má zkušené hráče, ale my taky, jsme ovšem na jiném konci tabulky. V posledních kolech jsme měli herně navrch, ale přišli jsme o vedení a jen jsme remizovali. Teď bychom rádi konečně bodovali naplno."

Předpokládané sestavy:

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Doski - Havlík, Daníček - Petržela, Kim Sung-pin, Sinjavskij - Mihálik.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Simerský, Hlinka, Procházka - Didiba, Hrubý - Vukadinovič, Janetzký, Čanturišvili - Kozák.

Absence: Holzer, Kohút (oba zranění) - Kolář (trest za ČK), Bartošák (zranění), Hloušek (rozhodnutí klubu).

Disciplinární ohrožení: Kalabiška (7 ŽK), Trávník, Vecheta - Hrubý, Kolář, Rakovan, Vukadinovič (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Mihálik - Kozák (oba 4).

Zajímavosti:

- soupeři mají vyrovnanou vzájemnou ligovou bilanci 10 výher a porážek a 5 remíz

- Slovácko vyhrálo 4 z posledních 5 vzájemných ligových zápasů

- Slovácko doma v lize nad Zlínem 3x za sebou zvítězilo (bez inkasované branky)

- Slovácko prohrálo jediné z posledních 7 kol a zvítězilo ve 3 z posledních 4 ligových zápasů

- Slovácko doma v lize 6x za sebou neprohrálo (z toho 5 vítězství)

- Slovácko v minulém kole nehrálo v Jablonci kvůli nezpůsobilému terénu

- Zlín vyhrál jediné z posledních 11 ligových utkání a 4 kola po sobě nezvítězil

- Zlín venku v lize 25x po sobě nevyhrál, jako jediný v sezoně nejvyšší soutěže tam nezvítězil a získal tam jen 6 z celkových 19 bodů

- Zlín v posledních 2 kolech remizoval a s 10 nerozhodnými výsledky je remízovým "králem" ligy

Zbrojovka Brno (9.) - FK Jablonec (10.)

Výkop: neděle 19. března, 15:00.

Rozhodčí: Batík - Caletka, Váňa - Kocourek (video).

Bilance: 49 18-6-25 49:67.

Poslední zápas: 1:3.

Hlasy před utkáním:

Jozef Dojčan (asistent trenéra Brna): "Jablonec je aktuálně v dobrém rozpoložení. Sbírá body a posouvá se tabulkou, prezentuje se zajímavým systémem. Je to pro nás výzva. Těšíme se a věříme, že poslední zápas před reprezentační pauzou dokážeme zvládnout. Hrajeme doma a chceme předvést dobrý výkon s dobrým výsledkem. Dobře víme, kolik bodů máme a kolik bychom jich ještě potřebovali."

David Horejš (trenér Jablonce): "Brno je další těžký soupeř, v týmu má nejlepšího střelce ligy Řezníčka. My se ale musíme dívat hlavně na sebe a navázat na poslední vydařené zápasy. Teď nám trochu rozhodilo rytmus odložené utkání se Slováckem, ale přizpůsobili jsme tomu tréninkový týden tak, abychom na neděli byli co nejlépe připraveni. Jako do každého zápasu máme i teď cíl bodovat a vylepšit si postavení v tabulce před reprezentační přestávkou."

Předpokládané sestavy:

Brno: Berkovec - Hrabina, Tijani, Šural, Granečný - Texl, Blecha - Alli, Ševčík, Falta - Řezníček.

Jablonec: Hanuš - Martinec, Král, Souček - Šulc, Považanec, Hübschman, Polidar - Jovovič - Chramosta, Sejk.

Absence: Endl, Fousek, Souček - Houska, Kratochvíl, Krob, Malínský (všichni zranění).

Disciplinární ohrožení: Berkovec, Hrabina, Ševčík, Texl, Tijani (všichni 3 ŽK) - Houska, Jovovič (oba 7 ŽK), Heidenreich, Krob, Považanec (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Řezníček (16) - Chramosta (10).

Zajímavosti:

- Jablonec vyhrál 4 z posledních 5 vzájemných ligových zápasů

- vzájemný ligový zápas obou týmů 12x za sebou neskončil remízou

- Brno zvítězilo v jediném z posledních 10 ligových zápasů, 4 kola po sobě ale neprohrálo a 3x za sebou remizovalo 1:1

- Brno doma v lize vyhrálo jediný z posledních 4 duelů a v sezoně tam získalo jen 12 z celkových 27 bodů

- Jablonec vyhrál 3 z posledních 4 ligových duelů a 2x za sebou zvítězil 4:1

- Jablonec vyhrál 2 z posledních 3 venkovních ligových zápasů

- Jablonec v minulém kole nehrál se Slováckem kvůli nezpůsobilému terénu

- trenér Jablonce Horejš hrával za Brno

- Řezníček (Brno) dal v posledních 4 kolech 5 branek a s 16 góly vede střeleckou tabulku ligy

- Granečný (Brno) si může připsat 100. ligový start, Hanuš (Jablonec) může odchytat 200. zápas v nejvyšší soutěži

- Patrák (Jablonec) oslaví den před utkáním 23. narozeniny

FK Pardubice (16.) - FK Teplice (14.)

Výkop: neděle 19. března, 15:00.

Rozhodčí: Machálek - Kubr, Hrabovský - Zelinka (video).

Bilance: 6 5-0-1 10:7.

Poslední zápas: 1:5.

Hlasy před utkáním:

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Zápas s Teplicemi je obrovsky důležitý. Musíme udělat všechno pro to, abychom to zvládli. Svým způsobem je dobře, že jsme na Bohemce prohráli, protože jsme si to zasloužili. Je to varovný signál, abychom se vrátili zpátky k tomu, co jsme dělali dobře. Chci vidět úplně jiný tým."

Ondřej Prášil (asistent trenéra Teplic): "Pardubice mají slušnou formu i dobrý herní projev. Je tam určitý rukopis trenéra Kováče, navíc přišli zkušení hráči. Vytvořila se osa - brankář Nita, v útoku Černý, uprostřed zkušený Vacek, v dobré formě Hlavatý s Janoškem. Na týmu je vidět, že si věří. V jeho prospěch hraje i faktor nového stadionu, na výsledcích je to znát. Na vítězství čekáme sedm kol, ale nechceme se svazovat nutností. Snažili jsme se hráče co nejlépe nastavit na nedělní zápas, vše ostatní je minulost, i historicky špatná bilance s Pardubicemi. I když v posledním ligovém utkání jsme je vysoko porazili."

Předpokládané sestavy:

Pardubice: Nita - Icha, Vlček, Hranáč, Chlumecký - Vacek - Kostka, Janošek, Hlavatý, Helešic - Černý.

Teplice: Grigar - Urbanec, Chaloupek, Mičevič, Hybš - Jukl, Mareček - Pleštil, Kučera, Radosta - Gning.

Absence: Krobot (4 ŽK), Mareš, Solil (oba zranění), Kostka (nejistý start) - Dramé, Knapík, Vondrášek (všichni zranění).

Disciplinární ohrožení: Černý, Hranáč, Janošek, Vlček - Dramé, Grigar, Hyčka (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Janošek (6) - Gning, Žák (oba 7).

Zajímavosti:

- Pardubice na podzim v Teplicích utrpěly debakl 1:5, ale v předchozích 5 vzájemných ligových zápasech zvítězily

- Pardubice v obou domácích ligových zápasech s Teplicemi vyhrály

- Pardubice 3 kola po sobě nezvítězily a minule prohrály po 4 ligových zápasech

- Pardubice zvítězily v jediném z posledních 5 domácích ligových zápasů, na druhou stranu prohrály v jediném z posledních 4

- Teplice minule v premiéře pod trenérem Frťalou remizovaly s Brnem 1:1, jako jediné na jaře stále nevyhrály a 7 kol čekají na vítězství

- Teplice venku v lize 9x za sebou nezvítězily, v posledních 7 zápasech tam prohrály a se 4 z celkových 21 bodů jsou tam nejhorším týmem soutěže

- Pardubice mají s 20 brankami nejhorší útok ligy, Teplice s 54 inkasovanými góly zase nejslabší obranu

- Nita (Pardubice) může odchytat 100. zápas v české lize, Grigar (Teplice) pak 350. utkání v nejvyšší soutěži

Viktoria Plzeň (3.) - Bohemians Praha 1905 (4.)

Výkop: neděle 19. března, 18:00.

Rozhodčí: Radina - Kříž, Slavíček - Berka (video).

Bilance: 35 19-9-7 66:38.

Poslední zápas: 1:1.

Hlasy před utkáním:

Pavel Horváth (asistent trenéra Plzně): "Poslední zápasy se nám výsledkově nevydařily a dostáváme se trošku pod tlak. Bohemka je vždy nepříjemný soupeř a teď se jim venku daří. My ale chceme dokázat, že patříme do špičky ligy, a musíme doma Bohemku porazit. Musíme proměnit šance, které si vypracujeme. Musíme být i bezchybní dozadu, protože teď jsme v období, kdy dostaneme gól ze všeho. Tohle musíme eliminovat a chceme být lepší než v minulých zápasech."

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Zápasy s první trojkou pro nás moc dobře v této sezoně nevyzněly, byť jsme doma remizovali s Plzní a na Spartě 1:1. Ale dvakrát jsme taky schytali debakl. Plzeň je zatlačená do kouta, budou hrát jak zvířata. Musíme tam jet s pokorou a ne s tím, že Plzeň automaticky rozdá body. Byl bych rád, kdybychom se poučili z debaklu 2:6 se Spartou a tohle nezopakovali."

Předpokládané sestavy:

Plzeň: Staněk - Holík, Hejda, Jemelka, Havel - Bucha, Květ - Kopic, Sýkora, Mosquera - Chorý.

Bohemians: Valeš - Kadlec, Vondra, Hůlka - Köstl, Jindřišek, Jánoš, Dostál - Matoušek, Hála - Drchal.

Absence: Kalvach (4 ŽK), Řezník (nejistý start) - Prekop (4 ŽK), Jedlička, Čermák (oba dohoda klubů), Morávek, Petrák, Shejbal (všichni zranění), Puškáč (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Hejda, Mosquera (oba 7 ŽK), Chorý, Květ, Ndiaye - Beran, Puškáč (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Květ (11) - Puškáč (5).

Zajímavosti:

- Plzeň v lize s Bohemians 9x za sebou neprohrála, minule je neporazila po 5 vítězstvích

- Plzeň od října 1996 doma v lize Bohemians 14x po sobě neprohrála (z toho 12 vítězství) a 5x za sebou je tam porazila

- Bohemians prohrou 0:6 v Plzni v minulé sezoně vyrovnali svou nejvyšší porážku v samostatné lize z Drnovic z roku 1997

- Plzeň vyhrála jediné z posledních 4 kol

- Plzeň doma v lize 3x po sobě neprohrála

- Bohemians v posledních 3 ligových zápasech neprohráli a 2 kola za sebou zvítězili

- Bohemians venku v lize vyhráli 2 z posledních 3 duelů a v sezoně tam získali 22 z celkových 35 bodů

- Holík a Mosquera (oba Plzeň) mohou odehrát 150. ligový zápas, Puškáč (Bohemians) čeká na 100. start

Tabulka: