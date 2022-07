Fotbalisté Plzně rozehrají v Helsinkách 2. předkolo Ligy mistrů

Helsinky - Fotbalisté Plzně jako první z tuzemských zástupců vstoupí do kvalifikace evropských pohárů. Úřadující šampioni ve středu rozehrají 2. předkolo Ligy mistrů na stadionu HJK Helsinky. Premiérová pohárová konfrontace finského a českého týmu má výkop v 18:00 SELČ, hlavním rozhodčím je Černohorec Nikola Dabanovič. Odveta na západě Čech je na programu příští úterý.

Viktoria se v posledních třech sezonách z kvalifikace do skupiny pohárů neprobojovala. Další neúspěch by pro klub, který stále hledá nového majitele, znamenal velký problém. Pokud Plzeň dokáže Helsinky vyřadit, zajistí si minimálně účast v hlavní fázi Evropské konferenční ligy.

"Všichni víme, o co hrajeme. Chceme do pohárové Evropy. Tomu jsme podřídili všechno a bude to tak i v zápasech," řekl asistent plzeňského kouče Pavel Horváth novinářům před odletem z Prahy.

"Favoriti možná trochu jsme. Tři roky jsme nebyli v Evropě, což je pro Plzeň už velká doba. Prostě za každou cestu musíme postoupit do Evropy. To je jasný a možná hlavní cíl sezony," doplnil záložník Jan Kopic.

Svěřence trenéra Michala Bílka ve středu čeká první soutěžní utkání v sezoně. Západočeši v letní přípravě vyhráli úvodní čtyři zápasy v domácím prostředí, ale na soustředění v Rakousku se hledali. Belgickému St. Truidenu podlehli 1:3 a bezbrankové remízy uhráli s rumunským Botosani i v generálce s Besiktasem Istanbul.

Helsinky jsou po 15. kole domácí soutěže, která se hraje od jara do podzimu, na druhém místě tabulky. Rekordmani s 31 finskými tituly v úvodním předkole vyřadili RFS Riga s českým obráncem Petrem Marešem. Helsinky po domácí výhře 1:0 podlehly ve venkovní odvetě 1:2 a v penaltovém rozstřelu zvítězily 5:4.

"Čeká nás na úvod těžký soupeř, který bude hodně bojovný. Hrají v rozestavení 3-4-3, v prvním zápase s Rigou byl jejich výkon velice slušný. Myslím, že je pro nás lepší, že druhý zápas budeme hrát doma," konstatoval Bílek.

Do Helsinek neodcestovali zranění záložník Aleš Čermák a obránce Robin Hranáč, útočníka Jana Klimenta do prvního duelu nepustí karetní trest z angažmá v Bröndby Kodaň. Ve výpravě nejsou ani obránce Mohamed Tijani a záložník Ondřej Mihálik. Viktorii v Bolt Areně čeká umělá tráva.

"To je asi jediná komplikace, umělá tráva není úplně ideální. Ale nemůžeme se koukat, jestli hrajeme na umělce, nebo na normální trávě. Prostě to bereme tak, že nás čeká umělka a popereme se s tím," prohlásil plzeňský kapitán Lukáš Hejda, který kvůli výronu v kotníku vynechal generálku s Besiktasem, ale už je v pořádku.

Plzeň letos bojuje o Ligy mistrů jako jediný český zástupce. Skupinu si dosud zahrála třikrát. V letech 2011 a 2013 do ní postoupila z předkol, v roce 2018 pak přímo coby vítěz české ligy. Posledních pět účastí v kvalifikaci ale Viktorii účast v hlavní fázi nevyneslo. Pokud v létě vyřadí tři soupeře, dostane za postup do skupiny prémii zhruba 400 milionů korun.

V případě postupu ve 3. předkole narazí na lepšího z dvojice NK Maribor - Šeriff Tiraspol. Když Viktoria s Helsinkami vypadne, paradoxně potká Maribor, nebo Tiraspol ve 3. předkole Evropské ligy.

Možná nejdůležitější dvojzápas sezony, řekl před Helsinkami Kopic

Podle záložníka Jana Kopice čeká fotbalisty Plzně ve 2. předkole Ligy mistrů proti Helsinkám hned na startu nového ročníku asi nejdůležitější dvojzápas v sezoně. Pokud český šampion finského outsidera vyřadí, zajistí si v pohárech účast ve skupině, kde tři roky po sobě chyběl. Kopic to označil za možná hlavní cíl celé sezony.

Viktoria středečním úvodním zápasem v Helsinkách vstoupí do nového soutěžního ročníku. "Věřím, že jsme dobře vyladěni, ale ukáže to až ostrý zápas. Přípravné zápasy jsou ošemetné. Můžete v přípravě všechno vyhrát, ale když nezvládnete tenhle dvojzápas, možná nejdůležitější v sezoně, budete v krizi. Ukáže se až zítra," řekl Kopic novinářům před odletem.

Jeho tým si v případě postupu přes Helsinky zajistí účast minimálně ve skupině Evropské konferenční ligy. "Outsiderem bych je nenazval, ale favorit asi trochu jsme. Tři roky jsme nebyli v Evropě, to je pro Plzeň už dlouhá doba. Za každou cenu musíme postoupit do skupiny, to je jasný a možná hlavní cíl celé sezony. Každý cítí, že zápas je strašně důležitý, budeme stoprocentně koncentrovaní," poznamenal Kopic.

Podle dvaatřicetiletého křídelníka může hrát ve prospěch Helsinek fakt, že ve Finsku už běží sezona. "Může to být jejich výhoda, už hráli i jedno předkolo. Mají to osahané, pro nás to budou první mistrovské zápasy a ty jsou vždy ošemetné. Ale na to se nemůžeme vymlouvat, musíme postoupit," konstatoval Kopic.

Západočeši se také budou muset vyrovnat s umělou trávou, na níž finský šampion hraje. "Před odletem jsme si na ní zatrénovali, v Helsinkách nás čeká ještě předzápasový trénink. Je to trošku komplikace, ale tak to je. Na to se vůbec nebudeme vymlouvat," řekl Kopic.

Helsinky v úvodním předkole až na penalty vyřadily Rigu. "Mají nepříjemný styl, na tři stopery a dva halfbeky. Já osobně to moc rád nemám, ale tak to prostě je. Připravovali jsme se na to hodně intenzivně. Myslím, že víme, jak na ně," prohlásil Kopic.

"Zase tak úplně nové to není, hrají tak i nějaké týmy v lize. Hrály tak i St. Truiden a Besiktas v přípravě, takže se dá říct, že soupeře jsme v přátelácích měli v tomhle směru ideální. Doufám, že jsme se dobře připravili," doplnil člen širšího kádru reprezentace.

Jednou z opor Helsinek je brazilský levý halfbek Murilo, který skóroval v odvetě proti Rize. "Ukazovali jsme si video, kde trenéři upozorňovali na jejich individuality, byl mezi nimi. Ale zase přehnanou pozornost jsme tomu nevěnovali. Musíme si je pohlídat a nějaký gól vstřelit," podotkl Kopic.

Pod trenérem Michalem Bílkem hraje zodpovědněji dozadu než dříve. "Hrajeme trochu jiným stylem, ale přináší to úspěchy. Takže proč to měnit? Získali jsme tak titul, pojedeme tak pořád dál. Jsem zodpovědnější. Když vidíte, že to přináší úspěchy, tak to vezmete to za své," dodal Kopic.

Statistické údaje před úvodním utkáním 2. předkola fotbalové Ligy mistrů HJK Helsinky - Viktoria Plzeň: Výkop: středa 20. července, 18:00 (SELČ). Rozhodčí: Dabanovič - Djukič, Todorovič (všichni Č. Hora). Bilance (klubová): -. Finsko - ČR (Československo): -. Helsinky v Evropě: LM/PMEZ 78 29-13-36 103:119 PVP 12 6-1-5 18:24 EL/UEFA 66 19-11-36 71:134 EKL 6 2-0-4 5:15 Celkem 162 56-25-81 197:292 Plzeň v Evropě: LM/PMEZ 41 17-8-16 64:77 PVP 2 0-0-2 1:7 EL/UEFA 58 27-12-19 90:69 EKL 6 4-0-2 11:10 Celkem 107 48-20-39 166:163 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Helsinky: Hazard - Hoskonen, Tenho, Raitala - Peltola, Hetemaj, Väänänen, Browne - Soiri, Radulovič, Murilo. Plzeň: Staněk - Řezník, Pernica, Hejda, Havel - Bucha, Kalvach - Kopic, Sýkora, Mosquera - Chorý. Absence: Martic, Moren, Riski, Toivio (všichni zranění) - Čermák, Hranáč (oba zranění), Kliment (trest za ČK), Mihálik, Tijani (oba chybí ve výpravě), Zajímavosti: - finské a české kluby se ještě v evropských pohárech neutkaly - Plzeň se v minulých 3 sezonách nedostala do skupinové fáze pohárů, pokaždé vypadla v kvalifikaci - pokud Plzeň vyřadí Helsinky, zajistí si účast ve skupině Evropské konferenční ligy - Plzeň letos jako jediná z českých klubů hraje kvalifikaci LM, když vyřadí 3 soupeře, dostane za postup do hlavní fáze elitní soutěže prémii v přepočtu téměř 400 milionů korun - Plzeň si dosud zahrála skupinu Ligy mistrů 3x, v letech 2011 a 2013 do ní postoupila z předkol, v roce 2018 pak přímo coby vítěz české ligy - posledních 5 účastí v kvalifikaci LM Viktorii účast v hlavní fázi nevyneslo, neuspěla v letech 2015, 2016, 2017, 2019 ani 2020, kdy ve 2. předkole vypadla s Alkmaarem - Plzeň v předkolech LM nezvítězila 10x za sebou - Plzeň venku v pohárech vyhrála jen 3 z posledních 26 zápasů - Plzeň čeká premiérové soutěžní utkání v sezoně; Viktoria v letní přípravě vyhrála úvodní 4 zápasy v domácím prostředí, ale na soustředění v Rakousku nezvítězila a dala jediný gól (2 remízy a porážka), v generálce hrála 0:0 s Besiktasem Istanbul - Helsinky v úvodním předkole vyřadily RFS Riga, doma na umělé trávě vyhrály 1:0 a ve venkovní odvetě po výsledku 1:2 zvítězily na penalty 5:4 - Helsinky jsou po 15. kole finské ligy, která se hraje od jara do podzimu, na 2. místě tabulky, v sobotní generálce HJK porazil Vaasu 3:1 - Helsinky, s 31 tituly nejúspěšnější účastník finské ligy, v normální hrací době zvítězily jen ve 2 z posledních 9 soutěžních duelů - HJK si jako jediný finský tým zahrál skupinu Ligy mistrů v sezoně 1998/99 - Plzeň v případě postupu ve 3. předkole Ligy mistrů narazí na lepšího z dvojice NK Maribor/Šeriff Tiraspol; pokud Viktoria s Helsinkami vypadne, potká Maribor, nebo Tiraspol ve 3. předkole Evropské ligy