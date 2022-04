Fotbalisté Plzně přivítají v souboji o první místo Slavii

Praha - Vrcholem víkendového 27. kola první fotbalové ligy bude nedělní přímý souboj o první místo v tabulce mezi vedoucí Plzní a obhájcem titulu Slavií. Týmy dělí jediný bod. Zaváhání minimálně jednoho z nich bude chtít využít třetí Sparta, která po reprezentační pauze přivítá pátou Ostravu. Premiéru v roli hlavního trenéra si v nejvyšší soutěži na hřišti poslední Karviné odbyde Jaroslav Veselý, který na lavičce Bohemians 1905 nahradil Luďka Klusáčka.

Slavia s Plzní v posledních osmi soutěžních zápasech včetně domácího poháru neprohrála a v sedmi z nich zvítězila. Na západě Čech vyhrála ve třech soutěžních duelech po sobě a pokaždé 1:0. Plzeň však doma v lize od loňské únorové porážky s Libercem v 21 utkáních za sebou neprohrála a s 37 body je tam nejlepším týmem v sezoně.

Ve Štruncových sadech se bude hrát o lepší výchozí pozici pro závěr sezony, vítěz základní části totiž v nadstavbě nastoupí proti druhému týmu tabulky doma. "Je to samozřejmě výhoda, že budete hrát s největším konkurentem v domácím prostředí. Navíc tím, že skončíte na prvním místě, máte pravděpodobně nějaký bodový náskok," řekl asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl.

"Takže určitě je to i z tohohle pohledu důležitý zápas. Směrem ke zbytku sezony půjde o nějaké rozdání karet před nadstavbou. Chceme si z Plzně odvézt tři body, to je náš úkol. Uděláme pro to vše," dodal spolupracovník hlavního trenéra Jindřicha Trpišovského.

Plzeň v lize neprohrála 13 kol po sobě od říjnové porážky 0:2 na Slavii, kde obdržela hned tři červené karty. "Nechci říct, že bude vypjatá atmosféra, ale v zápase půjde o hodně. Je tam hodně co získat i hodně co ztratit. Nicméně do konce chybí ještě devět kol a to je spousta bodů. Úplně rozhodující zápas to patrně nebude, ale může hodně napovědět," mínil asistent plzeňského kouče Pavel Horváth.

Podobně jako nedávné derby budou i šlágr v Plzni řídit sudí z Polska. "Je to jiný rozhodčí, ale věřím, že bude stejně kvalitní. Věřím, že kolega na to naváže a po zápase se bude řešit výkonnost týmů a ne výkon rozhodčího. A pokud ano, tak v pozitivním duchu stejně jako v derby," přál si Trpišovský.

Sparta ztrácí na Plzeň sedm a na Slavii šest bodů, v případě vítězství nad Ostravou však manko na minimálně jednoho z nich sníží. Letenským se proti Baníku daří, v lize s ním neprohráli devětkrát po sobě a doma ho sedmkrát za sebou porazili. Slezané tři kola po sobě nezvítězili a minule podlehli Karviné 1:3.

"Jestli pořád chceme pomýšlet na boj o titul, naše cesta je jasná, a tou je domácí výhra. Do konce základní části zbývají čtyři zápasy, cílem je stoprocentní přísun bodů. Musíme vyhrávat. Boj o titul nemáme ve svých rukách," prohlásil asistent trenéra Sparty Luboš Loučka.

Třináctí Bohemians nezvítězili v lize pětkrát po sobě a od první barážové pozice je dělí dva body. Po prohře se Slováckem 1:2 skončil u týmu Klusáček, jehož nahradil dosavadní asistent Veselý. "Pokračovat v Bohemce jsem moc nechtěl z hlediska loajality k Luďovi. Vyloženě rozhodla jeho intervence. Kdyby to tak nebylo a nepřesvědčil mě, nešel bych do toho. Věřím, že se společnými silami z toho vyhrabeme," uvedl Veselý. Karviná ztrácí na předposlední Pardubice sedm bodů, do utkání však půjde posilněna po výhře v Ostravě. Slezané doma v ligové sezoně jako jediní ještě nezvítězili.

V dalším záchranářském souboji vyzvou předposlední Pardubice v domácím azylu v pražském Ďolíčku Jablonec. Východočeši jako jediní v sedmi jarních kolech nezvítězili a poslední tři ligové duely prohráli. Navíc mají nejhorší obranu ligy, zatímco Severočeši zase vstřelili nejméně branek ze všech.

Čtvrté Slovácko, které před týdnem postoupilo do finále domácího poháru, hostí sedmou Olomouc. Nováček Hradec Králové se v souboji celků ze středu tabulky utká s Mladou Boleslaví, na jejímž stadionu hraje v azylu domácí zápasy. Liberec přivítá Teplice a České Budějovice čeká Zlín.