Fotbalisté Plzně porazili Brno 4:0 a vedou ligu o čtyři body, dva góly dal Chorý

Plzeň - Fotbalisté Plzně zvítězili v dohrávce čtvrtého kola první ligy nad nováčkem z Brna 4:0 a vedou tabulku o čtyři body před Slavií. Svěřenci trenéra Michala Bílka tak získali jistotu, že zimní přestávku stráví na prvním místě. Ve 24. minutě otevřel skóre Adam Vlkanova, krátce po změně stran navýšil vedení domácích Tomáš Chorý, který se trefil i v 79. minutě z penalty. Těsně před koncem skóroval ještě střídající Fortune Bassey.

Obhájci titulu se po sobotní porážce 0:1 se Spartou vrátili na vítěznou vlnu a v nejvyšší soutěži zdolali Zbrojovku poosmé za sebou. Brňané nebodovali podruhé po sobě a zůstali osmí.

Utkání se v původním srpnovém termínu neuskutečnilo, protože Plzeň požádala o přeložení kvůli dvojzápasu závěrečného play off o postup do Ligy mistrů s Karabachem.

"Samozřejmě jsme spokojeni, jak jsme zareagovali (na porážku se Spartou), jak jsme utkání zvládli herně i výsledkově," řekl na tiskové konferenci Bílek. Jeho tým zakončí podzimní část sezony nedělním duelem s posledními Pardubicemi.

"V zápase byly pasáže, kdy jsme se prezentovali zajímavým herním pojetím a kombinačním fotbalem, ale výkon jsme znehodnotili chybami v defenzivě, proto si odvážíme výsledek 0:4," uvedl kouč hostů Richard Dostálek.

Brněnský obránce Endl si v sedmé minutě málem dal vlastní gól, ale brankář Šiman, který je plzeňským odchovancem, míč reflexivně vyrazil. Domácí stupňovali tlak. Jirka z dálky o kousek minul, Šiman poté vyrazil ránu Chorého a útočník Viktorie sám před brankou Zbrojovky hlavičkoval nad břevno.

Plzeňští se dočkali ve 24. minutě. Chybující Šural zpětnou hlavičkou našel Vlkanovu a ten propálil Šimana. Reprezentační záložník v lize skóroval v dresu Západočechů poprvé. V této sezoně nejvyšší soutěže Vlkanova kuriózně vstřelil obě své branky ve čtvrtém kole. V srpnu ještě bývalému týmu Hradci Králové pomohl k výhře 2:1 nad Bohemians 1905.

"Vyloženě jsem šel, že to bude hlavou dávat gólmanovi, protože většinou to tak obránci řeší. Šel jsem tam jenom na blind a doufal, že to dá trošku hůř. Nakonec jsem udělal dobře a jsem rád, že jsem to dal," řekl Vlkanova. "Balon musí být natolik bezpečný pro brankáře jako malá domů, nebo musí letět na tribunu. Je to o rozhodnutí hráče, my se bohužel před prvními góly rozhodli špatně," litoval Dostálek.

Západočeši do konce poločasu další branky nepřidali, protože Bucha, Chorý i Mosquera mířili nepřesně. Těsně před pauzou mohl z ojedinělé akce Brna vyrovnat Řezníček, ale 11. ligový gól v sezoně si proti bývalému mužstvu nepřipsal. Nejlepšího střelce soutěže vychytal gólman Staněk.

Hosté začali nadějně i druhý poločas, přesto v 53. minutě znovu inkasovali. Míč po Mosquerově centr posunul Granečný hlavou jen k Chorému a ten přehodil vyběhnutého Šimana.

Po hodině hry měli Západočeši další šance, jenže Šiman zneškodnil Jirkovu ránu, Pernicovu hlavičku po rohovém kopu i Mosquerovu střelu. Na druhé straně v dobré pozici zaváhal střídající Alli a přestřelil.

Úřadující mistři pokračovali v dominanci. Endl v šestnáctce fauloval Mosqueru a pokutový kop v 79. minutě suverénně proměnil Chorý. Nejlepší plzeňský střelec, jenž čelí kritice za neodpískaný úder hlavou do obličeje sparťana Sörensena, si polepšil na devět branek v ligovém ročníku.

"Nebylo to pro něj jednoduché, protože se o situaci se Spartou hodně psalo a řešilo se to. Zvládl utkání výborně. Dneska byl velmi dobrý. Nejenom, že dal dvě branky, ale odvedl i velké penzum práce," řekl Bílek k Chorému.

Debakl Zbrojovky dokonal v 89. minutě střídající Bassey výstavní dalekonosnou střelou. Nigerijský útočník se dočkal premiérové soutěžní trefy za Plzeň. Viktoria doma v lize porazila Brno pošesté za sebou. Zbrojovka po návratu mezi elitu prohrála 0:4 také se Slavií a Spartou. "Kvalita Plzně, Slavie i Sparty je někde jinde než ta naše," podotkl Dostálek.

Hlasy po dohrávce 4. kola první fotbalové ligy Viktoria Plzeň - Zbrojovka Brno (4:0):

Michal Bílek (trenér Plzně): "Samozřejmě jsme jednoznačně spokojeni, jak jsme zareagovali (na porážku se Spartou), jak jsme utkání zvládli herně i výsledkově. Výsledek je pro nás velmi dobrý. Po herní stránce tam bylo ještě spoustu dalších situací, které jsme neproměnili. Věděli jsme, že Brno má ve svém středu velmi kvalitní hráče, kteří jsou kombinačně silní a individuálně na úrovni. Chtěli jsme na soupeřovu obranu vytvořit tlak a myslím, že se to dařilo. Vytvářeli jsme si brankové příležitosti a dávali góly. Byl to záměr na ně vylézt výš a dostat je pod tlak."

Richard Dostálek (trenér Brna): "Nastoupili jsme do zápasu s trošku defenzivnější sestavou. Kraje hřiště jsme posílili Divíškem a Matejovem. Plán se nám malinko začal hroutit v 10. minutě, kdy Robo (Matejov) utrpěl drobné zranění, se sebezapřením dohrál poločas. O půli jsme stejně prohrávali 0:1 po hrubé chybě v defenzivě, vstoupili jsme do toho a nasadili ofenzivnější hráče. V zápase byly pasáže, kdy jsme se prezentovali zajímavým herním pojetím a kombinačním fotbalem, ale výkon jsme znehodnotili chybami v defenzivě, proto si odvážíme výsledek 0:4."

Dohrávka 4. kola první fotbalové ligy: Viktoria Plzeň - Zbrojovka Brno 4:0 (1:0) Branky: 53. a 79. z pen. Chorý, 24. Vlkanova, 89. Bassey. Rozhodčí: Všetečka - Kubr, Machač - Petřík (video). ŽK: Šural, Endl, Rogožan (všichni Brno). Diváci: 8436. Sestavy: Plzeň: Staněk - Holík, Hejda, Pernica, Havel - Bucha, Kalvach (80. Ndiaye) - Jirka (80. Kopic), Vlkanova (73. Čermák), Mosquera (84. Pilař) - Chorý (84. Bassey). Trenér: Bílek. Brno: Šiman - Hrabina, Endl, Šural, Divíšek (46. Souček) - Matejov (46. Přichystal), Texl, Pachlopník (59. Alli), Granečný - Ševčík - Řezníček (79. Rogožan). Trenér: Dostálek.