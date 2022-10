Fotbalisté Plzně po debaklu s Bayernem porazili v lize Mladou Boleslav 2:0

Plzeň - Fotbalisté Plzně zvítězili v 11. kole první ligy doma nad Mladou Boleslaví 2:0 a upevnili si vedoucí příčku v tabulce. Obhájci titulu si částečně spravili náladu po úterním debaklu 0:5 na stadionu Bayernu Mnichov ve skupině Ligy mistrů. Utkání ve druhém poločase rozhodli brankami obránci Luděk Pernica s Václavem Jemelkou.

Svěřenci trenéra Michala Bílka drží v čele tabulky čtyřbodový náskok před Slavií, která v neděli nastoupí v Olomouci. Plzeň má navíc k dobru odložený zápas s Brnem. Západočeši protáhli svou rekordní sérii bez ligové porážky na 32 duelů a vítězně se naladili na středeční domácí souboj s Bayernem. Mladoboleslavští nebodovali po čtyřech kolech a klesli na deváté místo.

Plzeňský tým netradičně nastoupil v rozestavení 4-4-2. Kouč Bílek udělal čtyři změny v základní sestavě oproti zápasu v Mnichově. Stoper Tijani nahradil zraněného kapitána Hejdu, pozici levého beka zaujal Jemelka, do zálohy se vrátil Bucha a v útoku hrál Bassey vedle Chorého.

Ten sice v 11. minutě dostal míč do branky hostů, ale gól neplatil kvůli útočnému faulu na bránícího Suchého. O chvíli později mohl po Fulnekově zaváhání skórovat Kopic, jehož patičku zlikvidoval Šeda. Mladoboleslavský gólman si následně poradil i s ranou Vlkanovy.

Na druhé straně Kopic nepovedenou zpětnou přihrávkou vyslal do úniku Ladru, ale ten nepřekonal brankáře Tvrdoně, jenž opět zastoupil zraněnou jedničku Staňka. Hosté poté vyrovnali hru a Viktorii už nepouštěli do souvislého tlaku. Až v závěru prvního poločasu pozorný Šeda vykopl Kopicův pokus z úhlu.

Nevýrazného Basseyho o poločase vystřídal Mosquera, s pěti góly nejlepší ligový střelec Plzně. V první domácí šanci po změně stran Chorý hlavičkoval nad břevno. V 54. minutě už domácí se štěstím otevřeli skóre. Po rohovém kopu se míč od zad Pecha odrazil k Pernicovi a zaskakující kapitán Viktorie propálil Šedu. Plzeňský stoper se trefil poprvé v sezoně nejvyšší soutěže.

Domácí pak kontrolovali hru a přidali pojistku v 82. minutě, kdy přihrávku střídajícího Jirky napříč vápnem zužitkoval nabíhající bek Jemelka. Reprezentační zadák vstřelil premiérovou soutěžní branku za Viktorii.

Plzeň v posledních šesti vzájemných ligových duelech neprohrála a doma nad středočeským soupeřem zvítězila popáté za sebou. Viktoria na svém stadionu v nejvyšší soutěži neprohrála potřicáté po sobě a v posledních osm duelech tam naplno bodovala. Naposledy v Plzni v lize zvítězil vloni v únoru Liberec s koučem Hoftychem, který nyní vede Boleslav.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Plzně): "Není úplně jednoduché hrát ligová utkání hned po zápasech Champions League, ale dnes jsme to zvládli poměrně dobře. Velmi důležité vítězství. Měli jsme hodně situací, ze kterých jsme, hlavně v první půli, mohli branku vstřelit. Takže nás trošku trápila jedině koncovka. Ale zvládli jsme to velmi slušně. Ve druhé půli byla za stavu 1:0 pasáž, kdy jsme nepřidrželi balon. Bylo tam poměrně dost ztrát a dostali jsme se pod zbytečný tlak. Ale druhá branka nás už definitivně uklidnila a rozhodla o výsledku. Jsem rád, že se prosazují i hráči z defenzivy. Potěší každá nula, je to dobré pro gólmana i celý tým."

Pavel Hoftych (trenér M. Boleslavi): "Měli jsme několik možností, při kterých jsme mohli jít do vedení. Šli jsme buď dva na dva nebo tři na dva. Jak první, tak druhý poločas. Situace jsme nevyřešili ve finální fázi ani tak, abychom ohrozili branku. Tam byla příčina naší dnešní porážky. To, že tady inkasujeme, se asi dá očekávat, ale my měli dotáhnout akce do konce. Zápas by se asi mohl odvíjet trošku jinak. Měli jsme 10 útoků, ze kterých jsme měli mít 10 střel na branku. To je hrubá chyba. Byli tam Ladra, Mareček nebo Skalák. Nevyřešili jsme dobře to finále."

Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav 2:0 (0:0)

Branky: 54. Pernica, 82. Jemelka. Rozhodčí: Černý - Caletka, Váňa - Machálek (video). ŽK: Kalvach - Dancák, Kubista, Matějovský, Vaníček. Diváci: 7136.

Plzeň: Tvrdoň - Havel, Pernica, Tijani, Jemelka - Kopic (61. Jirka), Bucha (85. Čermák), Kalvach, Vlkanova (75. Ndiaye) - Bassey (46. Mosquera), Chorý (75. Kliment). Trenér: Bílek.

M. Boleslav: Šeda - Suchý, Karafiát, Šimek - Pech, Kubista, Dancák (80. Vaníček), Fulnek - Mareček (58. Matějovský), Ekpai (10. Skalák), Ladra. Trenér: Hoftych.