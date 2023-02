Fotbalisté Plzně otočili zápas v Brně a po výhře 3:1 ztrácejí na Slavii bod

Brno - Fotbalisté Plzně otočili utkání 18. kola první ligy v Brně a vyhráli 3:1. Na vedoucí gól domácího Michala Ševčíka z deváté minuty odpověděli po přestávce v rozmezí deseti minut Pavel Bucha a Jan Kopic. V nastavení přidal pojistku střídající Adam Vlkanova při přesilovce po vyloučení Josefa Divíška. Obhájce trofeje na jaře poprvé zvítězil a z druhého místa ztrácí bod na vedoucí Slavii. Brněnský nováček nevyhrál páté kolo po sobě, získal v nich jediný bod a v tabulce zůstal jedenáctý.

Trenér Viktorie Michal Bílek udělal v základní sestavě oproti domácí porážce 1:2 s Hradcem Králové dvě změny, poprvé od začátku nastoupila zimní posila záložník Květ. Úvod ale Plzni nevyšel. Už ve třetí minutě vystrašil Staňka zakroucený centr Texla, který přistál na břevnu.

O šest minut později už plzeňský gólman lovil míč ze sítě. Hrabinův centr našel mezi stopery Ševčíka a ten hlavou zaznamenal svůj osmý gól v ligové sezoně.

Hosté se z nepříznivého stavu těžko vzpamatovávali, navíc se jim zranil klíčový středopolař Kalvach. Ve 24. minutě moc nechybělo, aby inkasovali podruhé. Součkův trestný kop za faul Hejdy na Řezníčka s námahou vytáhnul Staněk na roh.

Kromě brejků a standardních situací Brno také dobře bránilo a nepustilo Plzeň k větší šanci. Pouze ve 38. minutě se musel Berkovec pořádně natáhnout, aby vytáhl nad břevno hlavičku Chorého.

Západočeši začali druhou půli očekávaným náporem, ale chyběla jim přesnost a nápad, jak vyzrát na pevnou defenzivu Zbrojovky. Povedlo se to krátce poté, co sudí Orel po zásahu videorozhodčího neuznal Řezníčkův gól z jasného ofsajdu. Z protiútoku se míč dostal do nekoncentrované obrany Brna a Bucha z deseti metrů vyrovnal.

Plzeň tento moment nabudil k další aktivitě a výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Po standardní situaci se míč dostal na hranici šestnáctky ke Kopicovi, který jej excelentně zakroutil do horního růžku.

Do domácích negativ druhé půle zapadlo i vyloučení Divíška za faul na Kopice. Orel po kontrole u monitoru v 75. minutě změnil původní žlutou kartu na červenou.

Třetí gól Viktorie snadno přidal Vlkanova v šesté minutě nastaveného času, když postupoval na prázdnou branku, protože Berkovec se snažil pomáhat spoluhráčům v pokutovém území hostů. Brno tak prohrálo třetí z posledních čtyř kol, naopak Plzeň protáhla venkovní ligovou sérii bez porážky na 21 duelů.

Hlasy po utkání:

Richard Dostálek (trenér Brna): "Začnu tím, že pochválím svoje mužstvo za to, jak utkání odpracovalo. Jeden vedle druhého si sáhli na dno svých sil. To, že zápas prohráli, je jedna věc. Ale myslím si, že výkon, kterým jsme se prezentovali, může být základem pro další zápasy. Vítr z plachet nám vzal neuznaný druhý gól. Hráli jsme proti kvalitnímu týmu, který nás dostal pod tlak. Soupeř pak potrestal naše chyby a jsme smutní, že nemáme ani bod."

Michal Bílek (trenér Plzně): "Do zápasu jsme vstoupili dobře, drželi jsme balon, soupeře jsme zatlačili, ale Brno dalo branku. Měli jsme zápas pod kontrolou, potřebovali jsme být důraznější v pokutovém území, nešly nám centry. Po přestávce byl obrázek stejný. Důležitým momentem byl neuznaný druhý gól Brna, my jsme pak hned vyrovnali. Když vezmu zápas jako celek, tak je to naše zasloužené vítězství, dnes jsme hráli dobře. Cením si toho, že na hráčích bylo od první minuty zřejmé, jak chtějí zápas zvládnout a odčinit špatný vstup do jara. Z psychického hlediska je to velmi důležité vítězství."

Zbrojovka Brno - Viktoria Plzeň 1:3 (1:0)

Branky: 9. Ševčík - 59. Bucha, 69. Kopic, 90.+6 Vlkanova. Rozhodčí: Orel - Caletka, Matoušek - Kocourek (video). ŽK: Ševčík, Šural - Hejda, Ndiaye, Květ. ČK: 75. Divíšek (Brno). Diváci: 5018.

Brno: Berkovec - Hrabina, Šural, Endl, Divíšek - Texl (81. Pachlopník), Souček (37. Hladík) - Matejov (69. Ali), Blecha (69. Granečný), Ševčík (81. Rogožan) - Řezníček. Trenér: Dostálek.

Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Bucha, Kalvach (21. Ndiaye) - Kopic (89. Jirka), Květ (62. Vlkanova), Mosquera - Chorý. Trenér: Bílek.