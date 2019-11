Fotbalisté Plzně jen remizovali v Karviné

Karviná - Fotbalisté Plzně v 17. kole první ligy remizovali 1:1 na hřišti Karviné a promarnili šanci snížit ztrátu na vedoucí Slavii. Západočeši prohrávali od 16. minuty po zásahu Ondřeje Lingra a alespoň bod jim po přestávce zajistil Michael Krmenčík.

Viktoria tak nevyužila sobotního zaváhání Slavie, která hrála 0:0 v Olomouci, a na obhájce titulu ztrácí jedenáct bodů. Domácím naopak vyšla premiéra pod novým trenérem Jurajem Jarábkem a po pěti zápasech se dočkali bodu i vstřelené branky. Karviná se však i přesto propadla na poslední místo tabulky.

"Bod je v naší situaci výborný, přesto musím říct, že jedno oko se směje a druhé pláče, neboť jsme měli ke třem bodům blíže než Plzeň," řekl Jarábek. "Vysunutým presinkem, což je moje filozofie, jsme soupeře nutili k chybám a je vidět, že hráči na to kvalitu mají," dodal.

"Přiznejme si, že dnes, hlavně co se týká ofenzivy, to nebylo takové, abychom si zasloužili vyhrát," přidal trenér Plzně Pavel Vrba. "I přes tabulkové postavení Karviné jsme si možná neuvědomili, že proti sobě máme kvalitu. Dnes už jsou všichni soupeři v lize dobře organizovaní," prohlásil.

Slezané proti favoritovi začali nebojácně a už ve třetí minutě střílel nad Dreksa. Po čtvrthodině hry už se ale domácí dočkali. Ba Loua nacentroval do vápna, kde Lingr přetlačil Hejdu s Řezníkem a prvním gólem v sezoně otevřel skóre. Karviná se dočkala branky po 549 minutách.

Karviná byla i nadále aktivní a Plzeň do šancí nepouštěla. Hosté se tak ke slovu dostali až po přestávce, ale Hejda při střele uklouzl a zamířil pouze do připraveného brankáře Pastornického. Poté mimo hlavičkoval Krmenčík, ale chuť si spravil o čtvrt hodiny později.

V 68. minutě se po Kalvachově centru dostal k míči Krmenčík a vyrovnal. Plzeňský útočník zaznamenal devátý gól v sezoně a v čele tabulky střelců se dotáhl na dvojici Nikolaj Komličenko z Mladé Boleslavi a Guélor Kanga ze Sparty.

Plzeň byla blízko druhé brance, ale s Kopicovou ránou si skvěle poradil Pastornický. Z následného rohu sřílel zblízka Krmenčík, ale nad. Šance měla i Karviná, ale Vukadinovičovi se při nadějném brejku zamotal míč mezi nohy.

Karviná se tak na osmý pokus dočkala prvního bodu proti Plzni, která naopak potvrdila, že není v nejlepším rozpoložení. Západočeši totiž z posledních šesti kol vyhráli jen dvakrát.

Hlasy po utkání:

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Viděli jsme velmi slušný zápas, hráli jsme proti výbornému týmu. Pracovali jsme v pauze svědomitě a to, co jsme si před utkáním řekli, to jsme plnili. Vsadili jsme na dobrou organizaci hry, kluci to poctivě odmakali a odměnou je jim bod. Skórovali jsme z pěkné akce, bod je v naší situaci výborný, přesto musím říct, že jedno oko se směje a druhé pláče, neboť jsme měli ke třem bodům blíže než Plzeň. Vysunutým presinkem, což je moje filozofie, jsme soupeře nutili k chybám a je vidět, že hráči na to kvalitu mají."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "První půle byla špatná, nebyl důraz, bylo to bez rychlosti. Druhá půle už byla výrazně lepší, byli jsme přímočařejší a vytvořili si i šance, jenže jsme je nedotáhli. Nutno dodat, že Karviná hrozila z brejků a mohla i rozhodnout. Přiznejme si, že dnes, hlavně co se týká ofenzivy, to nebylo takové, abychom si zasloužili vyhrát. Domácím pomohla i výměna trenéra, hráči se chtěli ukázat. Viděl jsem jejich zápas s Jabloncem, už tehdy hráli dobře a Jablonec vyhrál spíš šťastně. I přes tabulkové postavení Karviné jsme si možná neuvědomili, že proti sobě máme kvalitu. Dnes už jsou všichni soupeři v lize dobře organizovaní."