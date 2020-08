Fotbalisté Plzně hrají v Liberci, Slavia hostí Příbram

Praha - Fotbalisté Plzně po prohře v Alkmaaru a vyřazení ve druhém předkole Ligy mistrů potřebují přepnout na domácí soutěž. V nedělním utkání druhého kola první ligy Viktoria nastoupí v Liberci, kde se jí dlouhodobě daří. Mistrovská Slavia v sobotu přivítá Příbram s cílem potvrdit úvodní drtivou výhru 6:0 v Českých Budějovicích.

Před startem ligové sezony se objevila koronavirová nákaza u sedmi klubů, které musely bez nakažených izolovaných osob absolvovat kontrolní testy. Ty dopadly dobře a všech devět zápasů se odehrálo podle plánu. Před druhým kolem zatím kluby žádné pozitivní případy nehlásily.

Plzeň ve středu v Nizozemsku přišla o vítězství a postup kvůli penaltě v páté minutě nastavení. Během prodloužení pak Alkmaar dokonal obrat na 3:1. Západočeši stejně jako loni "sestoupili" do kvalifikace Evropské ligy.

"Je pro nás dobře, že hrajeme okamžitě ligový zápas a můžeme hned přepnout, ukázat svou sílu a to, co se snaží chlapci dělat dlouhodobě. Proto věřím, že budeme velmi dobře připraveni a uděláme maximum pro vítězství," řekl plzeňský kouč Adrian Guľa.

Viktoria minulý týden doma zdolala Opavu 3:1, zatímco Liberec prohrál v Olomouci 0:1. Plzeňští v lize Slovan porazili čtyřikrát za sebou a neprohráli s ním od roku 2013. Poslední domácí výhru ve vzájemných zápasech Liberec slavil před 13 lety. "Bude potřeba, abychom pracovali, opět byli jak velmi kompaktní v obranné činnosti, tak produktivní v ofenzivě," uvedl Guľa.

Zatímco Slavia i díky hattricku Stanislava Tecla zahájila cestu za třetím titulem po sobě suverénním triumfem, Příbram doma podlehla Teplicím 1:3. Pražané nad týmem od Litavky zvítězili v posledních osmi ligových duelech a v samostatné lize s ním doma nikdy neprohráli.

"Očekáváme, že Příbram bude hrát z bloku a v určitých fázích nás bude napadat. Čeká nás klasické domácí utkání. Budeme se muset hodně tlačit dopředu, dobývat soupeře a zároveň dávat pozor na brejky a standardní situace, které mají slušné," uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Také Sparta vstoupila do sezony přesvědčivě a v Brně nad nováčkem Zbrojovkou zvítězila 4:1, když všechny čtyři branky dala už v první půli. Pražané v neděli na Letné vyzvou Olomouc, kterou porazili v jediném z posledních čtyř soubojů v nejvyšší soutěži.

"V prvním kole Olomouc porazila Liberec, který hrál hodně zezadu. Trpělivou kombinací se snažili soupeře překonat, nakonec se jim to podařilo ze standardky. Takže nejen ve hře, ale i ze standardek si musíme dát pozor, aby nás něčím nepřekvapili. Pečlivě se na ně připravujeme, abychom udělali našim fanouškům radost a vyhráli," prohlásil sparťanský kouč Václav Kotal.

Druhý nováček z Pardubic se po porážce 0:1 s Jabloncem poprvé představí v azylu v pražském Ďolíčku, kde bude hrát domácí ligové zápasy kvůli nevyhovujícímu stadionu. Východočeši v neděli změří síly s Teplicemi.

V sobotu Opavu čeká slezské derby s Karvinou. Slovácko přivítá Jablonec, který v lize neporazilo dvanáctkrát za sebou. Mladá Boleslav doma proti Zlínu zkusí napravit úvodní debakl 0:4 s Bohemians. "Klokani" se v neděli představí v Brně. Už v dnešní předehrávce Ostrava hostí České Budějovice.

Hlasy před víkendovými zápasy 2. kola fotbalové ligy:

1. FC Slovácko - FK Jablonec

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "My jsme samozřejmě povzbuzeni vítězstvím v prvním kole v derby ve Zlíně a rádi bychom na něj navázali v domácí premiéře. Jsme si vědomi, že jsme Jablonec dlouho neporazili, ale každá série musí jednou skončit. Severočeši vstoupili do sezony také vítězně, ale jejich výkon nebyl proti Pardubicím nijak oslnivý. Je to ale velmi zkušené mužstvo, které rychle může vstřebat celou řadu letních změn. K nám přišel během týdne na hostování Hellebrand, což nám rozšiřuje možnosti v ofenzivě."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Slovácko je jeden z těch týmů, který má v lize hodně zkonsolidovanou sestavu a moc ji nemění. V létě jim odešel útočník Zajíc a brankář Trmal, ale posílil je nizozemský útočník Cicilia a teď se jim vrátil i záložník Hellebrand. Slovácko je doma hodně nebezpečné, navíc jsou posilněni vítězstvím v derby ve Zlíně, kde otočili zápas. To samo o sobě svědčí o jejich síle. Vloni jsme na Slovácku vedli a nakonec jsme horko těžko ubránili bod."

SFC Opava - MFK Karviná

Radoslav Kováč (asistent trenéra Opavy): "Chceme tři body i proto, že jsme první zápas v Plzni výsledkově nezvládli. Čeká nás první domácí zápas, takže bychom chtěli naplno bodovat. Chceme hrát agresivně a útočně. Časté remízy s Karvinou svědčí o tom, že se jedná o urputné boje s dobrou defenzivou. Věřím, že se nám tentokrát podaří vstřelit víc branek než soupeři."

Marek Bielan (asistent trenéra Karviné): "Myslím si, že to bude podobné jako s Baníkem. Opavě se musíme vyrovnat běžecky, bojovností a nasazením. Tyto atributy beru ale od hráčů jako samozřejmost. Chceme naplno bodovat, protože pak nás po reprezentační přestávce čeká doma Sparta a jedeme do Liberce. Ale nutno podotknout, že Opava odehrála v Plzni výborný minimálně první poločas. V tom druhém už hrála v oslabení, ale mají naběháno. Věřím však, že máme kvalitnější hráče a sobotní duel zvládneme. Chceme tam vyhrát."

FK Mladá Boleslav - Fastav Zlín

Jozef Weber (trenér Mladé Boleslavi): "Start do ligové sezony se nám nepovedl podle představ a podobně je na tom i Zlín. Proto očekávám urputný boj, ve kterém uspěje tým, který se dříve zbaví nervozity. Z jednoho zápasu nebudu používat velká slova, že jsem vyděšený, to určitě ně. Zápas na Bohemce se nám nepovedl. Určitě jsme si k tomu něco řekli, takhle bychom se dál neposunuli."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "S Boleslaví jsme na tom stejně z toho hlediska, že jsme úvodní ligový zápas prohráli. Boleslav ale má v kádru řadu nových hráčů a jejich hra si pomalu sedá, my také zapracováváme do týmu některé nové hráče. Přál bych si, abychom navázali na závěr derby se Slováckem. Vytvořili jsme si tlak, měli jsme některé pěkné příležitosti, ale nedali jsme z toho gól. Trápila nás koncovka, ale to samé se dá říct i o Boleslavi. Čeká nás těžký zápas, který může rozhodnout třeba jedna jediná trefa."

Slavia Praha - 1. FK Příbram

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Soupeř přijede velmi podobný tomu, jak se představil na jaře v Příbrami. Kádr je poměrně podobný, už tam tehdy byl trenér Horváth. Očekáváme, že budou hrát hodně z bloku a v určitých fázích nás budou napadat. Budou pracovití, určitě budou hodně běhat a zároveň se zaměřovat na defenzivu. Čeká nás klasické domácí utkání. Budeme se muset hodně tlačit dopředu, dobývat soupeře a zároveň dávat pozor na brejky a na standardní situace, které mají poměrně slušné."

Pavel Horváth (asistent trenéra Příbrami): "Jedeme na Slavii s tím, že nemáme co ztratit. Jsou to úřadující mistři, chtějí do Ligy mistrů. My dáváme dohromady tým a pro nás to bude určitě velká zkouška. Připravíme kluky na to, jak budeme chtít hrát, a uvidíme, na co budeme stačit."

Zbrojovka Brno - Bohemians Praha 1905

Miloslav Machálek (trenér Brna): "Do úterý jsme se věnovali rozboru zápasu se Spartou, ukázali jsme si věci, které do první ligy nepatří. Teď nás čeká další pražský celek, který vstoupil do soutěže vysokou výhrou. Zdobí ho poctivost, zodpovědnost, silná týmová složka, nerozhodily ho ani odchody některých hráčů, mají dostatek sebevědomí. My ale chceme proti Bohemians uspět. K tomu musíme podat mnohem zodpovědnější výkon a vyvarovat se chyb."

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Myslím si, že proti Mladé Boleslavi to byl zatím náš nejlepší výkon, co jsem teď v Bohemce. V týdnu jsme pracovali na tom, abychom na to navázali dál. Nechceme, aby se hráči uspokojili. Body musíme potvrdit v Brně, pokud bychom je nepotvrdili, ztrácí trošku hodnotu. Budeme dělat všechno pro to, aby nás ten výkon povzbudil, ale nějakým způsobem neukolébal."

FK Pardubice - FK Teplice

Jiří Krejčí (asistent trenéra Pardubic): "Teplice jsou velmi nebezpečné směrem dopředu, kde mají dva zkušené útočníky Mareše a Řezníčka. Mají sílu ve standardních situacích, což dokázaly v prvním kole v Příbrami. V prvním domácím utkání budeme spoléhat na naše příznivce, kteří byli v Jablonci výborní, rozhodně byli slyšet. Doufáme, že v neděli to bude stejné. Našim hráčům to dodává energii, proto budeme z velké míry na příznivce spoléhat. Dobrou zprávou pak je, že Hlavatý by měl být v pořádku."

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Z pohledu ligy jsou Pardubice velkou neznámou. To mužstvo je de facto dlouhou dobu spolu, má zajeté mechanismy, organizaci, pracuje v bloku, je poctivé a pracovité, nebezpečné. Chci od hráčů oproti zápasu s Příbramí zlepšit mezihru, rychlejší práci s míčem a rozehru od gólmana. Od Grigara bylo moc výkopů, pak následovaly souboje. To by byla voda na mlýn Pardubicím, ony hrají jinak než Příbram. Musíme změnit způsob hry."

Slovan Liberec - Viktoria Plzeň

Pavel Medynský (asistent trenéra Liberce): "Kádr Plzně se přes léto moc nezměnil a spíš se ještě posílil. Je to pořád výborné mužstvo z té ligové top trojky se Slavií a Spartou. My ale hrajeme doma a snažíme se nekoukat na soupeře. Chceme bojovat o tři body s kýmkoliv. Věřím, že Plzeň pořádně potrápíme, proč by ne? V minulé sezoně jsme s ní sice doma prohráli, ale byl to vyrovnaný zápas, jen jsme neproměňovali šance. Zatímco Plzeň ano, ale nijak extrémně nás nepřehrála. Máme v kádru přes léto velké změny, v Olomouci jsme si vyzkoušeli nějaké varianty. Teď už jsme ale zase o týden dál, navíc se k nám vrátil ze Slavie na hostování záložník Beran, takže čekám naprosto otevřený zápas 50 na 50. Ani jsem nevěděl, že Liberec doma Plzeň neporazil už 13 let, věřím tomu, že už se to zlomí."

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Je pro nás dobře, že hrajeme okamžitě ligový zápas a můžeme hned přepnout, ukázat svou sílu a to, co se snaží chlapci dělat dlouhodobě. Proto věřím, že budeme velmi dobře připraveni a uděláme maximum pro vítězství. V Liberci bude potřeba, abychom pracovali, opět byli jak velmi kompaktní v obranné činnosti, tak produktivní v ofenzivě. Je podstatné, abychom to v Liberci zvládli do vítězství, protože nás pak čeká reprezentační přestávka."

Sparta Praha - Sigma Olomouc

Václav Kotal (trenér Sparty): "V prvním kole Olomouc porazila Liberec, který hrál hodně zezadu. Trpělivou kombinací se snažili soupeře překonat, nakonec se jim to podařilo ze standardky. Takže nejen ve hře, ale i ze standardek si musíme dát pozor, aby nás něčím nepřekvapili. Pečlivě se na ně připravujeme, abychom udělali našim fanouškům radost a vyhráli."

Vojtěch Smolák (asistent trenéra Olomouce): "První vítězství proti Liberci nám dodalo energii a toho je třeba využít. Musíme navázat na to, co bylo dobře, ale zároveň se poučit z chyb, které jsme udělali. S hlavní trenérskou dvojicí Látal - Neček, kterou na lavičku nepustí zdravotní důvody, jsme v kontaktu prakticky celý den. Pořád se snažíme něco řešit, konzultovat a chystat tak, abychom byli připraveni na Spartu co nejlépe."

Statistické údaje před víkendovými zápasy 2. kola: -------- 1. FC Slovácko - FK Jablonec Výkop: sobota 29. srpna, 17:00. Rozhodčí: Pechanec - Horák, Pečenka - Marek (video). Bilance: 36 7-13-16 28:50. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Slovácko: Nemrava - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Divíšek - Daníček, Havlík - Petržela, Sadílek, Navrátil - Cicilia. Jablonec: V. Hrubý - Holík, Martinec, Kubista, Podaný - Hübschman, Považanec - Kratochvíl, R. Hrubý, Zelený - Schranz. Absence: Jurečka, Tomič - Doležal, Pleštil (všichni zranění), Pilař (nejistý start). Nejlepší střelci: Daníček, Navrátil - R. Hrubý (všichni 1). Zajímavosti: - Jablonec v lize se Slováckem 12x za sebou neprohrál - Slovácko doma v lize s Jabloncem 5x za sebou remizovalo - Slovácko v úvodním kole vyhrálo 2:1 ve Zlíně, Jablonec porazil Pardubice 1:0 - Slovácko díky výhře ve Zlíně zvítězilo v lize po 4 porážkách za sebou - Slovácko doma v lize 3x za sebou prohrálo - Jablonec po výhře nad Pardubicemi v lize zvítězil poprvé po 6 zápasech - Jablonec prohrál poslední 4 venkovní ligová utkání a nedal v nich gól - Šimko (Slovácko) může nastoupit ke 100. ligovému utkání, R. Hrubý (Jablonec) si může připsat 150. start SFC Opava - MFK Karviná Výkop: sobota 29. července, 17:00. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Hájek - Machálek (video). Bilance: 6 1-4-1 4:5. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Opava: Fendrich - Harazim, Rychlý, Žídek - Mondek, Zavadil, Řezníček, Texl, Helešic - Dordič, Holík. Karviná: Bolek - Ndefe, Eduardo, Twardzik, Bartošák - Mangabeira - Smrž, Hanousek, Qose, Ostrák - Papadopulos. Absence: Hrabina (trest za ČK), Schaffartzik, Hnaníček, Smékal (všichni zranění), Dedič, Juřena, Pikul - Tavares, Guba (všichni nejistý start). Nejlepší střelci: Helešic (1) - nikdo. Zajímavosti: - 4 z 6 vzájemných ligových duelů stejně jako poslední 3 skončily remízou - poslední 2 vzájemné zápasy skončily 0:0 - Karviná vyhrála jen první z 6 vzájemných ligových zápasů - Opava v úvodním kole prohrála 1:3 v Plzni, Karviná remizovala s Ostravou 0:0 - Opava vyhrála jediný z posledních 11 ligových duelů - Opava prohrála jediný z posledních 6 domácích ligových zápasů - Karviná v lize 10x za sebou nezvítězila - Karviná v posledních 11 venkovních ligových duelech nevyhrála - Janečka (Karviná) si může připsat 100. ligový start FK Mladá Boleslav - Fastav Zlín Výkop: sobota 29. srpna, 17:00. Rozhodčí: Houdek - Moláček, Vodrážka. Bilance: 22 13-3-6 40:20. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Stejskal - Jakub Klíma, Mazuch, Tatajev, Fulnek - Janošek, Túlio - Zahustel, Budínský, Mašek - Drchal. Zlín: Dostál - Procházka, Buchta, Simerský - Matejov, Hlinka, Conde, Jiráček, Čanturišvili - Poznar, Janetzký. Absence: Hubínek, Jiří Klíma (oba zranění), Matějovský, Pech (oba rekonvalescence), Šeda (nejistý start) - Vraštil, Vyhnal (oba zranění), Jawo (nejistý start). Nejlepší střelci: nikdo - Poznar (1). Zajímavosti: - M. Boleslav v posledních 3 vzájemných zápasech v lize neprohrála a inkasovala jediný gól - M. Boleslav doma v lize neprohrála se Zlínem 3x za sebou (z toho 2 výhry 3:0) - M. Boleslav v úvodním kole prohrála na půdě Bohemians 0:4, Zlín doma podlehl Slovácku 1:2 - M. Boleslav poslední 3 ligové zápasy prohrála a dala v nich jediný gól (vše venku) - M. Boleslav poslední 2 domácí ligová utkání vyhrála, předtím tam ale 5x po sobě nezvítězila - Zlín poslední 2 ligové zápasy nevyhrál - Zlín v lize venku 13x za sebou nevyhrál - Jakub Klíma (M. Boleslav) slaví den před utkáním 22. narozeniny Slavia Praha - 1. FK Příbram Výkop: sobota 29. srpna, 19:30. Rozhodčí: Ginzel - Koval, Šimáček - Lerch (video). Bilance: 42 26-9-7 78:34. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Coufal, Hovorka, Zima, Bořil - Traoré - Masopust, Stanciu, Ševčík, Provod - Tecl. Příbram: Melichar - Nový, Kingue, Tregler, Cmiljanovič - Antwi, Hájek, Pilík, Petrák, Vais - Rezek. Absence: Van Buren (nejistý start) - Cortez, Pinc, Zorvan (všichni nejistý start). Nejlepší střelci: Tecl (3) - Rezek (1). Zajímavosti: - Slavia v lize porazila Příbram 8x za sebou - Slavia v samostatné lize doma s Příbramí v 21 zápasech neprohrála a 11x za sebou vyhrála - Slavia v úvodním kole vyhrála 6:0 v Č. Budějovicích a připsala si nejvyšší ligovou výhru od února 2017 a triumfu 8:1 v Příbrami, Příbram začala sezonu domácí porážkou 1:3 s Teplicemi - Slavia v lize 13x za sebou neprohrála - Slavia doma v lize neprohrála posledních 33 zápasů - Příbram v lize 3x za sebou nevyhrála - Příbram venku v lize 4x za sebou nedala gól a získala jediný bod - příbramský asistent trenéra Horváth hrával za Slavii, hlavní kouč Středočechů Čuhel dělal v Edenu asistenta - Soldát a Vávra (oba Příbram) si mohou připsat 50. start v lize Zbrojovka Brno - Bohemians Praha 1905 Výkop: neděle 30. srpna, 16:30. Rozhodčí: Proske - Hrabovský, Dresler - Královec (video). Bilance: 30 10-11-9 35:32. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Brno: Šustr - Štepanovský, Černín, Šural, Moravec - Hladík, Sedlák, Vaněk, Pachlopník - Růsek, Přichystal. Bohemians: Le Giang - Bartek, Bederka, Köstl, Schumacher - Vaníček, Vacek, Ljovin, Jindřišek, Hronek - Puškáč. Absence: Hlavica, Kryštůfek (oba zranění), Dreksa (nejistý start) - Hašek, Valeš, Vodháněl (všichni zranění), Hůlka, Keita, Květ, Ugwu (všichni nejistý start). Nejlepší střelci: Štepanovský - Bartek, Jindřišek, Puškáč, Dostál (všichni 1). Zajímavosti: - Bohemians v posledních 4 ligových duelech s Brnem neprohráli a neinkasovali a nebodovali v jediném z posledních 9 vzájemných zápasů nejvyšší soutěže - Brno prohrálo jediný z posledních 6 domácích ligových utkání s Bohemians, poslední 2 duely skončily 0:0 - Brno v úvodním kole po návratu do ligy prohrálo se Spartou 1:4, Bohemians rozstříleli M. Boleslav 4:0 - Brno vyhrálo jediný z posledních 13 zápasů v lize - Brno doma v lize 7x po sobě nevyhrálo - Bohemians vyhráli 6 z posledních 7 ligových zápasů - Bohemians vyhráli venku v lize 4 z posledních 5 duelů FK Pardubice - FK Teplice Výkop: neděle 30. srpna, 16:30. Rozhodčí: Hrubeš - Kříž, Kotalík - Denev (video). Bilance: - . Poslední zápas: - . Předpokládané sestavy: Pardubice: Boháč - Prosek, Šejvl, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Tischler, Solil, Cadu, Surzyn - P. Černý. Teplice: Grigar - Nazarov, Heidenreich, Mareček - D. Černý, Žitný, Trubač, Kučera, Moulis - Mareš, Řezníček. Absence: Hlavatý (nejistý start) - Knapík (zranění), Shejbal, Kozák (oba nejistý start). Nejlepší střelci: nikdo - Heidenreich, Nazarov, Řezníček (všichni 1). Zajímavosti: - oba týmy se v lize ještě nikdy neutkaly - Pardubice se poprvé představí v azylu v pražském Ďolíčku, kde hrají kvůli nevyhovujícímu stadionu své domácí ligové zápasy - Pardubice coby nováček v úvodním kole prohrály v Jablonci 0:1, Teplice zvítězily v Příbrami 3:1 - Pardubice před ligovou sezonou vypadly v domácím poháru na půdě divizního Kolína - Teplice v lize 5x za sebou neprohrály (z toho 4 výhry) a daly 15 gólů - Teplice si po výhře v Příbrami připsaly první venkovní vítězství v lize po 9 zápasech - Teplice kvůli rekonstrukci trávníku hrají první 2 kola venku Slovan Liberec - Viktoria Plzeň Výkop: neděle 30. srpna, 16:30. Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Flimmel - Rejžek (video). Bilance: 48 16-13-19 52:64. Poslední zápas: 0:4. Předpokládané sestavy: Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Tijani, Mikula - Pešek, Mara, Hromada, Beran, Mosquera - Matoušek. Plzeň: Hruška - Havel, Hejda, Brabec, Limberský - Čermák, Kalvach, Bucha - Kopic, Beauguel, Kovařík. Absence: Jugas (zranění), Hilál, Chaluš (oba nejistý start) - Hybš, Kaša (oba zranění), Kayamba (nemoc), Chorý (nejistý start). Nejlepší střelci: nikdo - Ba Loua, Beauguel, Bucha (všichni 1). Zajímavosti: - Plzeň v lize vyhrála poslední 4 vzájemné zápasy a s Libercem neprohrála 16x za sebou od května 2013 - Liberec doma v lize neporazil Plzeň 13x za sebou od září 2007 - Liberec v úvodním kole prohrál v Olomouc 0:1, Plzeň na začátek sezony doma zdolala po obratu Opavu 3:1 - Liberec prohrál 3 z posledních 4 ligových zápasů - Liberec prohrál jen 2 z posledních 16 domácích ligových utkání (obě se Slavií) - Plzeň prohrála jediné z posledních 17 kol - Plzeň vyhrála jediný z posledních 4 venkovních ligových zápasů a dala v nich jediný gól - Plzeň ve středu prohrála ve 2. předkole Ligy mistrů v Alkmaaru 1:3 po prodloužení a ze soutěže vypadla Sparta Praha - Sigma Olomouc Výkop: neděle 30. srpna, 19:00. Rozhodčí: Orel - Blažej, Hock - Berka (video). Bilance: 50 27-13-10 73:32. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Sparta: Heča - Štetina, Čelůstka, Lischka - Vindheim, Sáček, Ladislav Krejčí II, Dočkal, Hanousek - Juliš, Hložek. Olomouc: Mandous - Hála, Hubník, Jemelka, Zmrzlý - Greššák - Zahradníček, Breite, Houska, González - Nešpor. Absence: Ladislav Krejčí I, Karlsson, Minčev (všichni rekonvalescence), Panák, Pulkrab (oba zranění), Hancko, Tetteh, Polidar (všichni nejistý start) - Štěrba (zranění), Beneš, Kerbr, Chytil (všichni nejistý start). Nejlepší střelci: Dočkal (2) - González (1). Zajímavosti: - Sparta vyhrála jediný z posledních 4 vzájemných ligových zápasů - Sparta doma v lize s Olomoucí 5x za sebou neprohrála (z toho 4 výhry) - Sparta na úvod sezony vyhrála 4:1 v Brně, Olomouc porazila Liberec 1:0 - Sparta prohrála jediný z posledních 11 ligových zápasů (z toho 9 výher) - Sparta doma v lize vyhrála 5x za sebou - Olomouc v lize 3x za sebou neprohrála (vše doma) - Olomouc vyhrála jediný z posledních 5 venkovních ligových zápasů - Hála (Olomouc) si může připsat 100. ligový start - Olomouc znovu povede sportovní manažer Minář, trenéři Radoslav Látal a Neček podle všeho mají koronavirus