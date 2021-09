Fotbalisté Plzně doma porazili Spartu 3:2 a vystřídali ji v čele první ligy

Plzeň - Fotbalisté Plzně ve šlágru 7. ligového kola zdolali doma Spartu 3:2. Západočeši připravili pražskému rivalovi premiérovou porážku v sezoně nejvyšší soutěže a vystřídali ho v čele neúplné tabulky. Letenští prohráli po 15 ligových zápasech a z druhé příčky ztrácí na Viktorii dva body.

Západočechům v úvodním poločase zařídili dvoubrankové vedení Jean-David Beauguel s Jhonem Mosquerou, ještě před pauzou snížil David Moberg Karlsson. Krátce po změně stran Jan Sýkora přidal třetí gól Viktorie a střídající Václav Drchal v 87. minutě už jen zmírnil porážku hostů.

Sparťanskému trenérovi Pavlu Vrbovi nevyšel návrat na stadion bývalého klubu, se kterým v minulosti získal tři tituly a třikrát hrál základní skupinu Ligy mistrů. Další bývalý kouč české reprezentace plzeňský Michal Bílek naopak proti někdejšímu zaměstnavateli uspěl.

"Utkání jsme zvládli po všech stránkách. Mělo to tempo, energii. Hráli jsme aktivně a soupeře dostávali pod tlak. Dali jsme tři branky a měli další závary. Bylo to nejlepší utkání pode mnou," řekl Bílek na on-line tiskové konferenci.

"Plzeň byla ve finálních fázích důraznější. Nejenom, že dala tři góly, ale ještě měla další dvě tři situace, ze kterých nám gól mohla dát. My jsme mohli být určitě silnější hlavně v defenzivních věcech, v určitých situacích jsme propadli," uvedl Vrba, jehož jméno domácí fanoušci během zápasu vyvolávali.

Do první větší šance se v osmé minutě dostali domácí. Po Sýkorově centru akrobaticky zakončoval Beauguel, ale sparťan Panák vykopnul míč z brankové čáry. Aktivní Beauguel za 10 minut otevřel skóre, když se pohotově zorientoval v šestnáctce a střelou přes hlavou překonal gólmana Nitu. Francouzský nejlepší střelec Plzně zaznamenal čtvrtou ligovou trefu v sezoně.

Viktoria dominovala a o chvíli později Beauguel málem připravil druhý gól pro Kopice, který ale před rumunským brankářem zamířil těsně vedle. Západočeši zvýšili ve 32. minutě. Bucha přesným pasem vyslal do úniku Mosqueru, kolumbijský křídelník udělal kličku Nitovi a zakončil do odkryté branky.

"Měli jsme spoustu nedostoupených prostorů i nedohraných situací. Viz druhý gól. Měli jsme balon pod kontrolou, nezakončili to a z brejku dostali gól," prohlásil Vrba.

Další Kopicovu ránu zlikvidoval Nita a jeho spoluhráč Karlsson pět minut před pauzou vstřelil kontaktní gól. Švédský záložník po několika odrazech propálil gólmana Staňka, jenž předtím vyrazil Hanckův pokus.

I do druhého poločasu vstoupili lépe Plzeňští. Sýkora nejprve o kousek minul, ale v 56. minutě už se prosadil umístěnou ranou k tyči. Sedmadvacetiletý záložník skóroval poprvé po srpnovém příchodu do Viktorie na hostování z Poznaně.

"Gól byla taková třešnička na dortu. Víc než zápis do statistik mě těší, že jsem pomohl týmu. Od toho jsem na hřišti byl. Myslím, že jsme to fakt zvládli jako tým," uvedl Sýkora.

Rychlé odpovědi Hložka po standardní situaci zabránil pohotovým zákrokem Staněk. Domácí poté před návštěvou 10.584 diváků dlouho kontrolovali náskok a Spartu před svou branku téměř nepouštěli.

Až v 87. minutě zdramatizoval duel Drchal, když zblízka zakončil akci dalších dvou náhradníků Haraslína a Polidara. Sparťané však v závěru víc nestihli. Prodloužili tak čekaní na ligový triumf v Plzni, kde od srpna 2011 nevyhráli už podvanácté za sebou.

"Potřebovali jsme vyhrát, i po psychické stránce je to velmi cenné. Nepostoupili jsme do evropských pohárů, hned nato jsme prohráli s Hradcem. Nebylo to úplně jednoduché, ale ukázali jsme dnes svoji sílu," dodal Bílek.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Plzně): "Sehráli jsme dnes velmi dobré utkání, porazit Spartu se vždy cení. Vyhráli jsme jen o gól, škoda neproměněných šancí. Hráči předvedli maximum, dřeli, makali. Dali jsme tři nádherné branky. Byla plno, fantastická atmosféra. Potřebovali jsme vyhrát, i po psychické stránce je to velmi cenné. Nepostoupili jsme do evropských pohárů, hned nato jsme prohráli s Hradcem. Nebylo to úplně jednoduché, ale ukázali jsme dnes svoji sílu. Byl to nejlepší výkon pode mnou, protože jsme utkání zvládli po všech stránkách. Mělo to tempo, energii. Hráli jsme aktivně a soupeře dostávali pod tlak."

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Udělali jsme spoustu chyb v defenzivě, měli spoustu nedostoupených prostorů. I nedohraných situací viz druhý gól. Měli jsme balon pod kontrolou, nezakončili jsme to a z brejku jsme dostali gól. Plzeň konečně využila domácího prostředí a svých fanoušků, kteří je hnali dopředu. Konečně měl fotbal nějakou atmosféru. My jsme si mysleli, že hrajeme proti soupeři, který o nic nehraje, a my ho po nějaké době udoláme. Plzeň dnes byla ve finálních fázích důraznější. Nejenom, že dala tři góly, ale ještě měla další dvě tři situace, ze kterých nám branku mohla dát. My jsme mohli být určitě silnější hlavně v defenzivních věcech, kde jsme v určitých situacích propadli."

Viktoria Plzeň - Sparta Praha 3:2 (2:1)

Branky: 18. Beauguel, 32. Mosquera, 56. Sýkora - 41. Karlsson, 87. Drchal. Rozhodčí: Berka - Nádvorník, Kříž - Orel (video). ŽK: Mosquera, Janošek, Řezník, Hybš - Pavelka, Štetina. Diváci: 10.584.

Sestavy:

Plzeň: Staněk - Řezník, Kaša, Hejda, Havel - Bucha, Janošek (90.+3 Pernica) - Kopic (72. Šulc), Sýkora (72. Čermák), Mosquera (83. Hybš) - Beauguel (83. Chorý). Trenér: Bílek.

Sparta: Nita - Wiesner, Štetina, Panák (61. Karabec), Hancko - Karlsson (61. Haraslín), Pavelka, Souček, Sáček (77. Drchal), Pešek (85. Polidar) - Hložek. Trenér: Vrba.