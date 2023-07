Fotbalisté Plzně chtějí znovu skončit na pohárových příčkách, o titulu nemluví

Plzeň - Fotbalisté Plzně chtějí podle trenéra Miroslava Koubka v nové prvoligové sezoně skončit na příčkách zaručujících start v evropských pohárech. O titulu zkušený jednasedmdesátiletý kouč, který se po minulém ročníku po osmi letech vrátil na lavičku západočeského klubu, na tiskové konferenci nahlas nemluvil. Západočeši by rádi napravili nepovedenou jarní část uplynulé sezony a předváděli atraktivnější fotbal.

"Chci, abychom hráli dobrý fotbal, který se bude lidem líbit. Sportovní cíle se nikdy nedají striktně naplánovat. Určitě povinností Viktorie Plzeň s tímto velmi dobrým kádrem, který máme, je docilovat umístění, které pokud možno zajistí evropské poháry," řekl Koubek, který po minulé sezoně nahradil na trenérském postu Michala Bílka.

Plzeňští v uplynulém ročníku na podzim prošli do skupiny Ligy mistrů, ale jaro se jim vůbec nepovedlo. V ligové tabulce nedokázali udržet první místo a nevyšla jim obhajoba loňského šestého titulu v klubové historii.

"Cítíme, že jaro nám nevyšlo. Takže prostor ke zlepšení je veliký. Jsme natěšení. Už se nemůžeme dočkat, až to vypukne a zápasy půjdou rychle za sebou. Víme, že máme velkou sílu. Nechtěl bych teď porovnávat nás a pražská S, my se soustředíme na sebe. Chceme skončit do trojky a uděláme pro to maximum," prohlásil kapitán Viktorie Lukáš Hejda.

Západočechům vyšla letní příprava. V sedmi zápasech si připsali šest vítězství a jednu remízu, v generálce porazili FC Kodaň 3:2. "Určitě je lepší, když vyhráváte i v přípravě, než prohrávat. Pak je větší chuť do přípravy a možná i víra v určitou cestu, kterou se vydáváme. Takže příznivé výsledky nám určitě neublížily, ale nepřeceňuji ani nepodceňuji je. Hlavně v Rakousku to byli nároční soupeři," řekl Koubek.

"Ostré zápasy jsou ale něco jiného, v přípravě hrajete často ve vesnickém prostředí, prostřídáte dvě jedenáctky. Je to příjemné, když se v přípravě daří, ale teď vše můžeme hodit do koše a začínáme znovu," doplnil nejstarší ligový kouč, jenž v roce 2015 získal se Západočechy ligový titul.

Viktorii čeká také kvalifikace Konferenční ligy, v jejímž 2. předkole narazí na kosovskou Dritu. Na cestě do skupiny potřebují Západočeši přejít přes tři soupeře. "Postup do skupiny je pro nás jednoznačný cíl. Evropu chceme hrát, víme, co to obnáší. Uděláme pro to maximum. Věřím, že síla tu je, abychom to zvládli," uvedl Hejda.