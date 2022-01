Fotbalisté Plzně a Mladé Boleslavi vyhráli i třetí přípravný zápas

Praha - Fotbalisté Plzně porazili Ústí nad Labem 1:0, zvítězili i ve třetím přípravném duelu a opět bez inkasované branky. Stoprocentní zůstává po třech utkáních také Mladá Boleslav, která rovněž zdolala druholigového soupeře, v Tipsport lize porazila Varnsdorf 3:1. Jablonec v turnaji zvítězil 3:1 nad Bohemians 1905. Slovácko si poradilo s třetiligovou Kroměříží 5:1. Ostrava podlehla Lechu Poznaň 2:4.

O těsné výhře Plzně rozhodl už v úvodní minutě Sýkora. Stejně jako v předchozích dvou přípravných duelech i tentokrát trenér Bílek do druhého poločasu výrazně obměnil sestavu.

"Zatím to byl náš nejtěžší soupeř v přípravě. Ústí hrálo organizovaně a hodně aktivně napadalo. Dali jsme jen jeden gól, ale měli i spoustu dalších šancí. Ty jsme nedali, tak doufám, že jsme si jejich proměňování schovali na další zápasy," citoval klubový web asistenta Pavla Horvátha.

Kvůli zranění už v prvním poločase odstoupili Beauguel a Koželuh. "Bylo to samozřejmě nepříjemné. Ale je ještě dostatek času v přípravě a uvidíme, jak na tom budou po vyšetření. Cítili něco ve svalu, tak prostě radši odstoupili," řekl Horváth.

Za Mladou Boleslav se v prvním poločase proti Varnsdorfu trefili Ladra z penalty a Preisler, po změně stran stanovil konečné skóre Lukáš Mašek.

Jablonec nad Bohemians vedl zásluhou Housky, po přestávce vyrovnal Koubek. Vítězství na stranu Severočechů strhli Kratochvíl a Ali-Abubakar. Bohemians ve třetím zápase v turnaji prohráli poprvé.

"Rozložili jsme zátěž. Nechtěli jsme tentokrát hráče vytěžovat jen poločasově. Rozhodli jsme se takto a zbytek kádru trénoval doma. Ani dnes jsme moc nestřídali, spíš až pak nuceně kvůli zranění. V této fázi přípravy to hráči odmakali. Vítězství samozřejmě potěší, jen doufám, že se nikdo vážněji nezranil," prohlásil jablonecký trenér Petr Rada.

Teplice remizovaly v Tipsport lize s druholigovým Táborskem 3:3. Severočeši vedli po vlastním gólu Navrátila, Táborsko poté dvakrát vedlo, jenže Žák a Vondrášek pokaždé srovnali. Tipsport liga se hraje v pěti čtyřčlenných skupinách, celkový vítěz vzejde z jedné společné tabulky.

Slovácko v Kroměříži odehrálo první přípravné utkání. Triumf čtvrtého celku prvoligové tabulky zařídili Daníček, Vecheta, Sadílek, Jurečka a vlastní brankou Novotný.

Ostrava v poločase prohrávala s Lechem 0:2, přičemž jeho druhou branku vstřelil bývalý hráč Karviné a Plzně Ba Loua. Po změně stran Jaroň z penalty a Klíma srovnali, jenže vedoucí tým polské ligy opět odskočil na rozdíl dvou tref. V závěru mohl snížit Šín, z pokutového kopu však nastřelil tyč.

Baník měl dnes na soustředění v Beleku vyzvat i rumunský celek Universitatea Craiova, který však kvůli koronaviru z Turecka odcestoval.

České Budějovice zdolaly druholigovou Příbram 2:0 a v zimní přípravě vyhrály i ve druhém utkání. V rozmezí 33. až 35. minuty rozhodli Mihálik a Škoda.

"S výkonem týmu jsem spokojený. Přestože jsme opět prostřídali prakticky dvě rozdílné jedenáctky, byli jsme v obou poločasech lepší a vedle dvou branek jsme měli i celou řadu dalších velkých šancí. To je právě to jediné, co nás může dnes mrzet. Měli jsme vyhrát vyšším rozdílem, protože šance jsme na to rozhodně měli," uvedl trenér Dynama David Horejš.

Zlín s lídrem druhé ligy Brnem remizoval 3:3, přestože prohrával 1:3. Za "Ševce" se prosadili Poznar, Hellebrand a Bobčík.

Zimní fotbalová Tipsport liga:

Skupina A (Xaverov - Horní Počernice):

FK Jablonec - Bohemians Praha 1905 3:1 (1:0)

Branky: 38. Houska, 69. Kratochvíl, 87. Ali-Abubakar - 62. Koubek.

Sestavy:

Jablonec: Hanuš - Surzyn, Martinec, Zelený, Krob - Považanec - Malínský, Kratochvíl (82. Štěpánek), Houska (75. Smejkal), Pilař (67. Nykrín) - Silný (75. Ali-Abubakar). Trenér: Rada.

Bohemians:

I. poločas: Valeš - Dostál, Hašek, Vondra, Granečný - Beran, Nazarov, Květ, Novák - Koubek, Keita.

II. poločas: Valeš - Bartek, Krch, Hašek (62. Köstl), Fulnek - Nový, Mareček, Nazarov (62. Hronek), Granečný (62. Kovařík) - Ugwu, Koubek (62. Chramosta). Trenér: Klusáček.

Tabulka:

1. Jablonec nad Nisou 3 2 0 1 8:6 6 2. Bohemians 1905 3 2 0 1 4:3 6 3. Dukla Praha 2 1 0 1 3:3 3 4. Sparta Praha B 2 0 0 2 2:5 0

Skupina B (Mladá Boleslav):

FK Teplice - Táborsko 3:3 (1:1)

Branky Teplic: 83. a 90. Kučera, 22. vlastní Navrátil.

Sestava Teplic:

I. poločas: Grigar - Hyčka, Kučera, Knapík, Vondrášek - Prošek, Krunert, Jukl, Trubač - Žák, Moulis.

II. poločas: Grigar (70. Charvát) - Knapík, Hasil, Vondrášek - Prošek, Mareček, Kučera, Bulmaga, Moulis - Krunert - Žák. Trenér: Jarošík.

FK Mladá Boleslav - FK Varnsdorf 3:1 (2:1)

Branky: 19. Ladra z pen., 22. Preisler, 59. Mašek - 34. Velich.

Sestava M. Boleslavi: Šeda - Pech, Smrž, Preisler, Jurásek - Hlavatý, Dancák (46. Bejbl) - Ladra (46. Dufek), Ewerton (72. Kaulfus), Mužík (46. Mašek) - Škoda (72. Langhamer). Trenér: Jarolím.

Tabulka:

1. Mladá Boleslav 3 3 0 0 14:2 9 2. Teplice 3 1 1 1 6:7 4 3. Táborsko 2 0 1 1 3:10 1 4. Varnsdorf 2 0 0 2 1:5 0

Přípravná fotbalová utkání:

MFK Karviná - Liptovský Mikuláš 1:3 (0:2) Branky: 52. Zych - 5. Staš z pen., 21. Káčeřík, 67. Voško z pen. Sestava Karviné: Bajza - Sanneh, Buchta, Kobouri, Šehič - Želizko, Qose - Vlachovský, Papadopulos, Bartošák - Durosinmi. Trenér: Páník. Zbrojovka Brno - Fastav Zlín 3:3 (2:1) Branky: 16. Ševčík, 42. Rogožan, 54. Kohoutek - 27. Poznar, 63. Hellebrand, 85. Bobčík. Sestava Zlína: Dostál (46. Rakovan) - Cedidla (46. Nečas), Kolář (46. Kulíšek), Simerský, Matejov - Fillo (46. Fantiš), Conde, Hrubý (46. Hellebrand), Janetzký (46. Bobčík), Hrdlička - Poznar. Trenér: Kalivoda. Dynamo České Budějovice - 1. FK Příbram 2:0 (2:0) Branky: 33. Mihálik, 35. Škoda. Sestava Č. Budějovic: I. poločas: Vorel - Čolič, Brabec, Králik, Sladký - Hora, Krch - Brandner, Mihálik, Mršič - Škoda. II. poločas: Šípoš - Matvejev, Brabec, Havel, Skovajsa - Čavoš, Krch - Tolno, Hellebrand, Vais - Hais. Trenér: Horejš. SK Hanácká Slavia Kroměříž - 1. FC Slovácko 1:5 (1:1) Branky Slovácka: 81. a 86. Sadílek, 30. Daníček z pen., 70. Vecheta, 83. Jurečka. Sestava Slovácka: Nguyen (46. Fryšták) - Tomič (46. Reinberk), Divíšek, Hofmann (23. Sadílek), Juroška (46. Kalabiška), Šimko, Šašinka (61. Vecheta), Daníček, Kudela (46. Havlík) , Kohút (46. Aldin), Vecheta (46. Jurečka). Trenér: Svědík. Viktoria Plzeň - FK Ústí nad Labem 1:0 (1:0) Branka: 1. Sýkora. Sestava Plzně: I. poločas: Tvrdoň - Řezník, Hejda, Pernica, Koželuh (25. Žilák) - Káčer, Bucha - Sýkora, Šulc, Mosquera - Beauguel (14. Jedlička). II. poločas: Tvrdoň - Kayamba, Kaša, Gabriel, Žilák - Ndiaye, Janošek - Čermák, Jedlička, Potočný - Chorý. Trenér: Bílek. FC Hradec Králové - MFK Chrudim 3:0 (1:0) Branky: 42. Novotný, 87. Jurčenko, 90. Kateřiňák. Sestava Hradce Králové: Vízek - Král, Čech, Klíma - Novotný, Rada, Kučera, Mejdr - Vlkanova, Vašulín, Prekop. Trenér: Koubek.