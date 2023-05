Fotbalisté Pardubic vyhráli v Brně 2:0, kanonýr Řezníček nedal dvě penalty

Brno - Fotbalisté Pardubic vyhráli ve druhém kole ligové nadstavby ve skupině o záchranu v Brně 2:0. Ve 34. minutě otevřel skóre Martin Chlumecký a v nastavení přidal pojistku střídající Ladislav Krobot. Domácí kanonýr Jakub Řezníček neproměnil v rozmezí šesti minut druhé půle dva pokutové kopy, obě střely mu chytil brankář Florin Nita. Hosté vyhráli venku po šesti zápasech a bodově srovnali krok se Zbrojovkou, na barážových příčkách mají čtyřbodový náskok na poslední Zlín.

Na obou týmech byla v úvodu zápasu znát nervozita, která brzdila kombinaci a souhru. V 17. minutě využily Pardubice chybu v rozehrávce brněnského nováčka, na Berkovce postupoval sám Hlavatý, ale domácí gólman první velkou šanci zneškodnil.

Po této akci hosté zcela ovládli dění na hřišti, byli důraznější, kombinačně lepší a ve 34. minutě šli do vedení, když zblízka do sítě poslal vyražený míč Chlumecký a zaznamenal tak premiérový gól v ligové sezoně.

Zbrojovka zvýšila úroveň své hry až po přestávce, v 50. minutě pálil těsně nad Hladík, Řezníčkovu hlavičku zblokovala pardubická obrana, která měla spoustu práce s eliminací brněnského tlaku.

V 69. minutě mohli domácí vyrovnat. Jeřábek fauloval v pokutovém území Alliho, jenže Řezníček poslal nařízenou penaltu jen do náruče Nity. Nejlepší ligový kanonýr tak odmítl svůj jubilejní 20. gól sezony a celkově 99. v nejvyšších soutěžích.

O pár minut později Nita fauloval Řezníčka, hlavní sudí Szikszay po konzultaci s videorozhodčím nařídil znovu penaltu a rumunský brankář v pardubických službách ji Řezníčkovi znovu zneškodnil. Čtyřiatřicetiletý útočník nenavázal na předchozí dva vzájemné duely v ligové sezoně, ve kterých zaznamenal všech pět branek Zbrojovky.

Brňany tyto momenty zákonitě srazilo. Hosté závěrečný nápor bez větších problémů ustáli a po brejku v páté minutě nastavení zpečetil jejich výhru Krobot svým čtvrtým gólem v sezoně nejvyšší soutěže. Zbrojovka ztratila s Pardubicemi body poprvé v ročníku a na vítězství čeká už pět kol.

Hlasy po utkání:

Martin Hašek (trenér Brna): "Bylo to emocemi nabité utkání. Mělo to dva rozdílné poločasy. V prvním jsme byli v pasivním bloku, což bylo v plánu, chtěli jsme být neprůchodní, proto jsme byli níž, ale chyběla nám agresivita, moc jsme chybovali a dostali jsme gól ze standardky, což zamíchalo kartami. Změnili jsme to do druhého poločasu, byli jsme silní na míči, líp jsme napadali. Byli jsme jiným mužstvem, měli jsme tlak. Vzešly z toho dvě penalty, které Řezníček nedal, což je samostatný příběh. On to zvládne a dostane se z toho, je to velký kluk. Nebylo snadné zvednout po tom morálku, snaha tam byla až do konce, v něm ale chyběly síly. Druhá půle byla nejlepší za mého působení zde. Jestli máme zůstat v lize, musíme zachovat chladnou hlavu, semknout se a nepodělat se z toho. Musíme si pomoct jen a jen sami."

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Byl to psychicky velmi těžký zápas, první půli jsme zvládli výborně, dali jsme konečně první branku venku, což bylo hrozně důležité. Brno bylo v první půli hodně pasivní, po přestávce přidalo na agresivitě, z toho pramenily naše chyby a nařízené penalty, které zlikvidoval vynikající Nita. Je to démon a díky němu jsou naše naděje na záchranu zase vyšší. Ve hře je stále devět bodů, teď se musíme připravit na domácí utkání se Zlínem, které bude velmi důležité."

Zbrojovka Brno - FK Pardubice 0:2 (0:1)

Branky: 34. Chlumecký, 90.+5 Krobot. Rozhodčí: Szikszay - Kubr, Volf - Machálek (video). ŽK: Štěrba - Hlavatý, Nita. Diváci: 5218.

Brno: Berkovec - Nečas (87. Tijani), Štěrba, Endl, Koželuh (87. Hrabina) - Hlavica (46. Texl), Falta - Ševčík, Hladík, Alli - Řezníček. Trenér: Hašek.

Pardubice: Nita - Icha, Hranáč, Vlček, Chlumecký - Darmovzal - Sychra (63. Lima), Hlavatý (82. Tischler), Janošek (63. Jeřábek), Pikul (82. Vacek) - Černý (90. Krobot). Trenér: Kováč.