Fotbalisté Pardubic remizovali v přestřelce s Českými Budějovicemi 3:3

Praha - Fotbalisté Pardubic ve 24. kole první ligy v domácím azylu v pražském Ďolíčku remizovali s Českými Budějovicemi v přestřelce 3:3 a ve čtvrtém vzájemném souboji v nejvyšší soutěži poprvé bodovali. Hosté dokázali v utkání třikrát vyrovnat, když na branky Tomáše Solila, Kamila Vacka a z penalty Cadua odpověděli Jakub Hora, Lukáš Havel a v 87. minutě Benjamin Čolič.

Pardubičtí v lize počtvrté za sebou nevyhráli a na tři body v domácím azylu čekají už 10 duelů. Východočeši v neúplné tabulce zůstali na předposledním 15. místě, mají ale k dobru odloženou dohrávku v Liberci. Dynamo popáté z posledních šesti kol remizovalo a zůstává jediným týmem v ligovém ročníku bez venkovního vítězství. V tabulce je šesté.

Oba týmy vyběhly před výkopem na trávník ve žlutých trikách na podporu Ukrajiny proti ruskému útoku. Jihočeši sice v první půli častěji drželi míč, ale nebezpečnější byli zpočátku Pardubičtí. V osmé minutě Kostkovu tečovanou střelu vyrazil Vorel. V 21. minutě podržel hosty brankář znovu, když vytáhl Matějkovu ránu z úhlu pod břevno.

V 27. minutě už Východočeši vedli. Cadu se elegantně protáhl po levé straně a jeho přihrávku zblízka pohotově usměrnil do sítě za Vorla Solil. Pardubický záložník si připsal třetí gól v ligové sezoně a Východočeši ve čtvrtém duelu jarní části poprvé skórovali.

Dynamo po inkasované brance výrazně přidalo. Za čtyři minuty mohl odpovědět Mršič, ve velké šanci ale jen trefil Letáčka. Srovnat se Jihočechům povedlo až ve 45. minutě, kdy z dálky napřáhl Hora a domácí brankář na jeho ránu nestihl zareagovat.

Nerozhodný stav vydržel po změně stran jen necelých pět minut. Huf ve vápně se štěstím dostal míč až k Vackovi a ten zblízka k tyči překonal Vorla. Čtyřiatřicetiletý středopolař se dočkal první soutěžní trefy v pardubickém dresu.

Jihočeši ale opět dokázali poměrně brzy srovnat. V 53. minutě ještě Letáček po Tomlově přizvednutí zabránil vlastní brance, ale na začátku 58. minuty už nedosáhl na Havlovu hlavičku po Mršičově centru z přímého kopu.

I na těžkém terénu se hrál ofenzivní fotbal s řadou šancí. Po hodině hry mohly Pardubice potřetí vést, ale Matějka po centru hlavou těsně minul. V 62. minutě po Havlově zákroku ve vápně upadl domácí Solil a sudí Zelinka šel po zásahu videorozhodčího souboj přezkoumat k monitoru. Kvůli technickým problémům si nakonec situaci prohlédl u televizního kameramana a po osmiminutové prodlevě nařídil penaltu, kterou s přehledem proměnil Cadu. Brazilský univerzál skóroval počtvrté v ligovém ročníku.

Krátce poté minul hostující Škoda, na druhé straně se dvakrát neprosadil střídající Černý. Domácí to následně mrzelo. Po Solilově faulu zahrával v 87. minutě přímý kop z nebezpečné pozice českobudějovický Čolič a balon zatočil přesně k tyči. Bosenský obránce se trefil podruhé v ligové sezoně. Pardubičtí už si vedení nedokázali vzít zpět ani v desetiminutovém nastavení, v němž měli pět rohů.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "V naší situaci jsme chtěli v každém případě tři body. Do utkání jsme nevstoupili špatně, po pěkné akci jsme se dostali do vedení. Potom přišel nepochopitelný výpadek v posledních pěti minutách prvního poločasu. Nedokázali jsme pořádně odkopnout míč a z toho jsme inkasovali. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že začíná nové utkání a musíme se pokusit vstřelit další branky. To se nám podařilo. Ale vždy poté, co jsme vstřelili branku, jsme vypadli z role a soupeř vždy vyrovnal. V závěru jsme měli balon udržet, zase jsme ho jen odkopli do půlky hřiště a soupeř nás potrestal. Ve finále je to asi spravedlivá remíza, ale pro nás s hořkým koncem. Potřebovali jsme tři body. Jsme zklamaní."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Musím říct, že na hodně těžkém terénu se hrál dobrý fotbal. Oba týmy k tomu přispěly dobrým výkonem. Padlo šest branek, pro oka diváka dobré, pro trenéra naopak. Jestliže dokážeme dát tři góly venku, měli bychom to dotáhnout do vítězného konce. Na druhou stranu když jsme třikrát prohrávali, musíme být s bodem spokojeni a brát ho. Mrzí mě hlavně druhý a třetí inkasovaný gól, na tomhle terénu musíme ty situace řešit jinak. To jsou polovlastní góly, nesmysly. To nás připravilo o lepší výsledek."

FK Pardubice - Dynamo České Budějovice 3:3 (1:1)

Branky: 27. Solil, 50. Vacek, 71. Cadu z pen. - 45. Hora, 57. Havel, 87. Čolič. Rozhodčí: Zelinka - Podaný, Líkař - Ondráš (video). ŽK: Hora (Budějovice). Diváci: 645.

Pardubice: Letáček - Kostka, Hranáč, Toml, Cadu - Jeřábek - Huf (80. Černý), Vacek, Solil, Rezek (58. Lupač) - Matějka (80. Akosah-Bempah). Trenér: Novotný.

Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Králik, Havel, Novák (59. Skovajsa) - Hellebrand (86. Hais), Hora - Van Buren, Škoda (90.+3 Čavoš), Mršič - Mihálik. Trenér: Horejš.