Fotbalisté Pardubic porazili v derby Hradec Králové a poprvé venku vyhráli

Mladá Boleslav - Fotbalisté posledních Pardubic ve 14. kole první ligy zvítězili v derby 3:1 nad Hradcem Králové a připsali si venku premiérové body v sezoně. V mladoboleslavské Lokotrans Areně, kde hrají "Votroci" domácí zápasy, se blýskl dvěma góly v 50. a 76. minutě Dominik Janošek. Vítěznou trefu dal v 71. minutě královéhradecký odchovanec Pavel Černý, za domácí skóroval pouze v 58. minutě Filip Kubala.

Pardubice, které venku v nejvyšší soutěži vyhrály po šesti porážkách, v neúplné tabulce ztrácí už jen tři body na předposlední Zlín. Hradec Králové prohrál v lize po předchozích třech výhrách a nevyužil šanci dostat se na třetí místo. "Votroci" podlehli regionálnímu rivalovi poprvé v nejvyšší soutěži, v minulé sezoně skončily vzájemné duely 2:0 a 0:0.

Východočeské derby začalo dvojitou šancí Pardubic. Reichl musel zakročit proti zakončení Hlavatého a následný Helešicův volej skončil jen těsně vedle. Hlavatý to zkoušel znovu po čtvrthodině hry, jeho chytrý lob minul pravý horní roh brány zhruba o metr.

Také na druhé straně zahrozil nejlepší střelec týmu, Kubala ale po pohotovém zakončení uvnitř šestnáctky zatím na dvougólové představení z minulého kola nenavázal. Královéhradecký útočník se ocitl po centru na zadní tyč ještě v jedné nadějné příležitosti a nebezpečně vypálil i Vašulín. Největší šanci atraktivního úvodního dějství ale měl pardubický Janošek, jenž technickou střelou z hranice vápna trefil břevno.

Také úvod druhé půle vyšel lépe hostujícímu celku, a tentokrát už se dočkal úvodní branky. Janošek byl faulován zhruba 20 metrů od brány, sám si postavil míč k přímému kopu a poslal ho přesně do horního rohu Reichlovy brány. Čtyřiadvacetiletý záložník ukončil po 582 minutách pardubické čekání na trefu ve východočeském derby.

S královéhradeckými fotbalisty inkasovaná branka otřásla a soupeř si vypracoval další nadějné příležitosti, v 58. minutě ale paradoxně domácí udeřili. Vysoký Rynešův centr propadl v pokutovém území až ke Kubalovi, který měl dost času na zpracování i na vstřelení své šesté ligové branky v sezoně.

Favorit znovu ožil stejně jako většina z dvou tisíc diváků na stadionu, v 71. minutě ale znovu slavili hosté. Po standardní situaci se dostal odražený míč k Černému a zkušený útočník skóroval parádním volejem. Dlouholetý hráč Hradce Králové se v lize prosadil poprvé od 20. dubna.

Vzápětí si navíc Janošek vyměnil míč Helešicem a třetí trefou v ligové sezoně definitivně rozhodl. Poprvé v nejvyšší soutěži se navíc trefil dvakrát v jednom zápase. Pardubický špílmachr sahal v závěru dokonce po hattricku, jeho tečovaný nástřel z přímého kopu ale skončil na tyči.

Nejhorší ofenziva soutěže si přesto výrazně vylepšila dosavadní bilanci devíti vstřelených branek. "Votroci" doma prohráli po pěti zápasech, po vedoucí Plzni tam nyní podlehli i poslednímu celku tabulky.

Hlasy po utkání:

Miroslav Koubek (trenér Hradce Králové): "Říkal jsem si v minulých dnech, kdy nás tu porazí někdo jiný než silná trojka, už dlouho jsme tu s nikým dalším neprohráli. Podařilo se to Pardubicím, a je to zasloužené vítězství, od začátku byly lepším mužstvem. Nedokázali jsme správně reagovat na jejich neustálé napadání a vysoký presink, neplnili jsme úplně dobře taktiku. V rozehrávce jsme se dostávali často do prekérních situacích a naše hra neplynula, jak by měla. Utkání jsme navíc špatně rozehráli, soupeř měl lepší pohyb, lepší souboje, Pardubice dřely. Neříkám, že moje mužstvo nebojovalo, ale dnes to zkrátka nebyl náš den. Soupeř byl produktivní, dal mimořádně krásné góly. Ale šli si za tím, i když po vyrovnání jsem věřil, že Pardubice můžeme porazit. Zastavil nás gól Pavla Černého, ten byl zlomový."

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Jsme strašně šťastní, že jsme derby zvládli. Dali jsme krásné góly, vyhráli jsme dneska zaslouženě. Dobře jsme do zápasu už vstoupili a hráli jsme velmi dobře i do obrany. Celá čtyřka vzadu odehrála skvělý zápas, až na tu jednu chybu. Těší mě, že i když jsme dostali gól, tak jsme na to rychle zareagovali, to minulé zápasy také nebývalo. Jsem rád i za Dominika Janoška, jde správnou cestou. Vždycky chtěl být všude, kde je míč, ale takhle to dneska nejde. U něj je zásadní herní disciplína, a teď se mu to vyplácí."

FC Hradec Králové - FK Pardubice 1:3 (0:0)

Branky: 58. Kubala - 50. a 76. Janošek, 71. Černý. Rozhodčí: Berka - Váňa, Machač - Szikszay (video). ŽK: Kodeš, Gabriel - Chlumecký, Vacek, Hlavatý. Diváci: 2019.

Hradec: Reichl - Klíma, Čihák, Smrž - Gabriel, Rada (63. Ševčík), Kodeš (72. Rybička), Kučera, Ryneš - Kubala, Vašulín (63. Matěj Koubek). Trenér: Miroslav Koubek.

Pardubice: Markovič - Icha, Vlček, Hranáč, Chlumecký - Vacek - Kostka, Janošek (89. Koukola), Hlavatý (83. Mareš), Helešic (77. Sychra) - Černý (83. Tischler). Trenér: Kováč.