Fotbalisté Pardubic díky skvělému začátku zdolali Teplice a nejsou poslední

Pardubice - Fotbalisté Pardubic v 24. kole první ligy porazili na svém hřišti 3:1 Teplice a odpoutali se z posledního místa tabulky. Domácí skvěle vstoupili do utkání a už v 10. minutě vedli po trefě Michala Hlavatého a penaltě Dominika Janoška o dvě branky. V 21. minutě snížil Tomáš Kučera, skóre ale uzavřel v 69. minutě Kamil Vacek. Těsně před třetím gólem Pardubic nedal teplický útočník Abdallah Gning pokutový kop.

Východočeši oplatili dnešnímu soupeři debakl 1:5 z úvodního vzájemného duelu v ligové sezoně a porazili ho v šestém ze sedmi duelů. Svěřenci trenéra Radoslava Kováče vyhráli po třech kolech a dostali se na 14. místo. "Skláři" neuspěli ani ve druhém utkání pod novým koučem Zdenkem Frťalou, na jaře ani v osmém zápase nejvyšší soutěže nevyhráli a propadli se na předposlední 15. příčku.

"Byly to velké nervy, ale jsme zase o trochu víc zpátky ve hře. Možná nám pomohla i minulá prohra na Bohemce, kluci se o to víc soustředili na dnešní důležité utkání," řekl Kováč na tiskové konferenci.

V zápase oslavili jubilejní start oba gólmani. Rumunský reprezentant ve službách Pardubic Nita odchytal 100. duel v české nejvyšší soutěži, jeho protějšek Grigar si připsal 350. start. Právě kapitán Severočechů prožil těžký začátek utkání. Už ve čtvrté minutě trefil Černý hlavou břevno a míč dorazil do odkryté brány dobíhající Hlavatý. Druhý nejlepší střelec Pardubic se trefil popáté v ligovém ročníku.

V 10. minutě se prosadil i nejúspěšnější střelec Východočechů v sezoně Janošek. Nejlepší hráč soutěže za měsíc únor s přehledem proměnil pokutový kop po faulu Mičeviče na Černého a dal svou sedmou branku v ligové sezoně. Janošek potvrdil skvělou jarní formu, po zimní pauze se trefil už počtvrté.

Teplice se vrátily do hry v 21. minutě. Trubač našel po signálu z rohového kopu na hranici vápna Kučeru a zkušený záložník dal výstavní křížnou střelou třetí gól v ročníku nejvyšší soutěže.

Atraktivní průběh pokračoval i po přestávce, i když bez větších šancí. Až po více než hodině hry zfauloval Vacek ve vápně Filu a i "Skláři" dostali šanci skórovat z pokutového kopu. Nejlepší střelec týmu Gning ale osmý zásah v sezoně nepřidal, Nita jeho střelu po levé ruce vystihl.

Za zhruba 75 vteřin Vacek napravil svou chybu při faulu a premiérovým gólem v sezoně definitivně rozhodl. Janoškův centr z přímého kopu propadl až na zadní tyč, kde byl připravený pětatřicetiletý záložník.

"Krásně se ukázalo, jak dokáže být fotbal nevyzpytatelný. Ani pořádně nevím, za co byla penalta odpískaná. Naštěstí se mi pak podařilo dát gól. Ty emoce, kdy se z padoucha stanete hrdinou, jsou nepopsatelné. A je jedno, jestli je vám osmnáct nebo pětatřicet," těšilo Vacka. "Neproměněná penalta v kombinaci s dalším gólem byla pro nás poslední kapka. Pak už jsme se nedokázali oklepat," uznal Kučera.

Severočeši prodloužili trápení na hřištích soupeřů, kde čekají na vítězství 10 ligových zápasů. Posledních osm utkání tam prohráli a se čtyřmi z celkových 21 bodů jsou tam nejhorším týmem soutěže.

"Fotbal je o chybách, my jsme ty soupeřovy využít nedokázali. Za stavu 0:2 jsme se vrátili do zápasu povedeným signálem, ale utkání nám zkomplikovala neproměněná penalta. I tak bylo pořád o co hrát, ale závěr už byl z naší strany hektický," zhodnotil teplický trenér Frťala.

Hlasy po utkání 24. kola první fotbalové ligy FK Pardubice - FK Teplice (3:1):

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Dali jsme rychle dva góly, konečně jsme dostali do vápna dobrý centr a zužitkovali aktivitu z úvodu. Po inkasovaném gólu jsme klasicky znervóznili, nebyli jsme tak aktivní, bylo to pro kluky náročné na hlavu. Klíčová byla penalta a Nitův zákrok, vzápětí jsme navíc dali třetí gól a zápas definitivně zlomili. Jsem rád za posledních deset minut, že jsme dohráli aktivně i závěr a soupeře k ničemu nepustili. Byly to velké nervy, ale jsme zase o trochu víc zpátky ve hře. Možná nám pomohla i minulá prohra na Bohemce, kluci se o to víc soustředili na dnešní důležité utkání."

Zdenko Frťala (trenér Teplic): "Fotbal je o chybách, my jsme ty soupeřovy využít nedokázali. Za stavu 0:2 jsme se vrátili do zápasu povedeným signálem, ale utkání nám zkomplikovala neproměněná penalta. I tak bylo pořád o co hrát, ale závěr už byl z naší strany hektický. Domácí mohli skóre ještě navýšit."

24. kolo první fotbalové ligy:

FK Pardubice - FK Teplice 3:1 (2:1)

Branky: 4. Hlavatý, 10. Janošek z pen., 69. Vacek - 21. Kučera. Rozhodčí: Machálek - Kubr, Hrabovský - Zelinka (video). ŽK: Helešic, Vacek - Kučera, Hybš. Diváci: 4210.

Sestavy:

Pardubice: Nita - Icha, Vlček, Hranáč, Chlumecký - Vacek - Darmovzal (77. Sychra), Janošek, Hlavatý (84. Kapanga), Helešic (71. Šimek) - Černý (84. Pikul). Trenér: Kováč.

Teplice: Grigar - Urbanec (76. Mareček), Chaloupek, Mičevič, Hybš (86. Hyčka) - Jukl, Kučera - Pleštil (61. Kodad), Trubač (86. Vachoušek), Gning - Žák (61. Fila). Trenér: Frťala.