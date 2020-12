Fotbalisté Ostravy zkusí proti Olomouci přidat pátou výhru v řadě

Ostrava - Fotbalisté Ostravy a Olomouce otevřou páteční předehrávkou 13. kolo první ligy. Sedmý Baník, který má k dobru dva odložené domácí zápasy, bude usilovat o pátou výhru v nejvyšší soutěži za sebou. Čtvrtá Sigma neprohrála dokonce 10 kol po sobě, ve čtyřech posledních ale pokaždé remizovala 1:1.

"Je pravda, že v poslední době čtyřikrát remizovali, ale je to mužstvo, které prohrálo jen se Spartou a to svědčí o jejich výkonnosti. Olomouc nedostává moc gólů, má konsolidovanou defenzivu, překonat ji nebude jednoduché. Pro nás je ale nejpodstatnější, abychom se koncentrovali na vlastní výkon. Pak jsme schopni uspět s kýmkoliv," řekl ostravský trenér Luboš Kozel.

Hanáci poslední čtyři ligová utkání nedotáhli do vítězného konce, přestože ve všech vedli. "Nedokážeme zvládat závěry utkání, je to všechno v hlavách hráčů. Na sestup nejsme, poháry daleko, tak co se může stát? Asi tak myslí hráči. Jsem tady rok a půl a je to pořád stejné. Žádné rozbory a videa nepomohou," uvedl olomoucký kouč Radoslav Látal.

Sigma neporazila Slezany v lize čtyřikrát po sobě. "Baník má za sebou sérii vítězství a je favoritem. Třeba tohle tým či některé jednotlivce probere. Samozřejmě připravíme tým co nejpoctivěji, ale pokud si to hráči nesrovnají sami u sebe, tak se dál nehneme," prohlásil Látal.

Utkání má výkop v 18:00. Zápasy se kvůli covidu-19 stále hrají bez fanoušků. Na stadionech ale může být až 300 lidí z řad partnerů klubů, kteří se musejí prokázat negativním testem a být v oddělených skupinách maximálně po 10 osobách.

Statistické údaje před páteční předehrávkou: -------- Baník Ostrava (v tabulce: 7.) - Sigma Olomouc (4.) Výkop: pátek 18. prosince, 18:00. Rozhodčí: Hrubeš - Poživil, Ratajová - Denev (video). Bilance: 50 14-18-18 60:61. Poslední zápas: 3:2. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Fillo, Svozil, Stronati, Fleišman - De Azevedo, Jánoš, Tetour, Kaloč, Potočný - Šašinka. Olomouc: Mandous - Hála, Hubník, Poulolo, Vepřek - Zahradníček, Breite, Houska, Greššák, Falta - Nešpor. Absence: Juroška (zranění) - nikdo. Disciplinární ohrožení: Laštůvka - Hála, Breite, González, Nešpor (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: De Azevedo (4) - Houska, Nešpor (oba 3). Zajímavosti: - Ostrava v lize s Olomoucí 4x za sebou neprohrála - Ostrava doma v lize s Olomoucí 5x po sobě neprohrála, poslední 3 duely ale skončily remízou - Ostrava vyhrála poslední 4 kola - Ostrava prohrála jediný z posledních 5 domácích ligových zápasů - Ostrava má k dobru 2 odložené zápasy - Olomouc 10 kol po sobě neprohrála, v posledních 4 ligových zápasech ale ztratila vedení 1:0 a remizovala 1:1 - Olomouc venku v lize 5x za sebou neprohrála - trenér Olomouce Radoslav Látal v minulosti vedl Ostravu