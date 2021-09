Fotbalisté Ostravy v přesilovce vydřeli remízu 1:1 v Olomouci

Olomouc - Fotbalisté Olomouce remizovali v předehrávce 8. kola první ligy s Ostravou 1:1. Domácí poslal v 10. minutě do vedení Martin Hála, ale v 84. minutě v početní převaze srovnal hostující Ladislav Almási. Sigma hrála od 75. minuty bez vyloučeného Pavla Zifčáka. Baník ztratil body po dvou výhrách a v neúplné tabulce je čtvrtý. Šestá Olomouc, která má k dobru jedno utkání, podruhé za sebou remizovala a bodovala v šesti ze sedmi kol.

Domácí udeřili hned ze své první šance v 10. minutě. Po vydařeném signálu z rohového kopu se střelou k zadní tyči prosadil Hála a šestým gólem v ligové sezoně se osamostatnil na čele tabulky kanonýrů. "Musím přiznat, že jsem míč netrefil čistě. Trefil jsem to patou a myslel jsem, že z toho nic nebude. Pak jsem ale viděl, že to letí přesně k tyči," řekl novinářům Hála.

Na další šanci čekalo přes osm a půl tisícovek diváků do 26. minuty, kdy si na centr Kuzmanoviče z pravé strany naskočil Almási, proti jehož hlavičce zasáhl domácí Macík. O minutu později mohla Sigma inkasovat po prudkém přízemním centru Sora. Chvátal v těžké pozici odehrál míč jen směrem k vlastní bráně a trefil do hrudi gólmana Macíka.

Dobrou příležitost poté nevyužil také domácí Rousek, který netrefil branku střelou z voleje. Podruhé v zápase se 10 minut před koncem poločasu dostal k hlavičce ostravský Almási, Macík byl však znovu pozorný.

"Vyšel nám skvěle signál a prvních 20 minut jsme byli dominantní. Hráli jsme energicky, emočně. Utkání splňovalo z pohledu nasazení z obou stran velmi vysoké parametry," uvedl trenér Sigmy Václav Jílek. "Sigma začala dobře, hrála rychle, přesně a kvalitně. Bohužel jsme dostali gól ze standardky, na kterou jsme se připravovali. Tím jsme si zápas zkomplikovali," doplnil asistent trenéra Baníku Ondřej Smetana.

Po změně stran aktivní Almási zamířil hlavou přesně do středu branky. Z nadějné pozice na hranici vápna poté vystřelil po odraženém míči Kuzmanovič, mířil však nad. Podobně se po pokusu z velké dálky vedlo Fleišmanovi.

I v druhém poločase se hrál vyrovnaný zápas, do jehož průběhu poté výrazně zasáhl Zifčák. Na trávníku byl zhruba šest minut, když v 75. minutě zahrál nebezpečně vysokou nohou a rozhodčí Klíma ho rovnou vyloučil.

Olomoučtí s verdiktem absolutně nesouhlasili. "V utkání jsou určité důležité momenty, které je potřeba vyhodnotit správně. Když vyhodnotíme zákrok Zifčáka jako červenou kartu, pak nerozumím tomu, že nebyl vyloučen Sor po druhé žluté kartě, která byla podle mě naprosto jasná a evidentní. Podle mě to bylo jednoznačné ovlivnění zápasu," řekl Jílek.

"Byl jsem hodně naštvaný. Říkal jsem rozhodčímu, že měl dát červenou kartu také Sorovi za zákrok, když jdeme do přečíslení. Sor mu skočí na záda, spadne a rozhodčí dělá, že nic. Tak jsem se ho ptal, proč v jednom případě červená byla a ve druhém ne. Pokud si hráč zpracovává míč a protihráč mu skočí do nohy, tak to podle mě není červená," mínil Hála.

Baník si v přesilovce vytvořil územní převahu, jenže De Azevedova střela z pokutového území zamířila vedle. Vyrovnaní se hosté dočkali až v 84. minutě, kdy se po centru De Azeveda prosadil aktivní Almási, jehož hlavička zapadla přesně k levé tyči. Baník bodoval v lize v Olomouci počtvrté za sebou.

"Kdybychom nedostali gól ze standardky, mohlo to pro nás dopadnout ještě lépe. Sigma ale hrála velmi dobře, v této sezoně je to dobrý soupeř a bude se tu vyhrávat horko těžko," prohlásil Smetana.

Hlasy po utkání

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Vyšel nám skvěle signál a prvních 20 minut jsme byli dominantní. Zápas nám vyšel, hráli jsme energicky, emočně. Utkání splňovalo z pohledu nasazení z obou stran velmi vysoké parametry. Nezapadl mi do toho výkon rozhodčího. V utkání jsou určité důležité momenty, které je potřeba vyhodnotit správně. Když vyhodnotíme zákrok Zifčáka jako červenou kartu, pak nerozumím tomu, že nebyl vyloučen Sor po druhé žluté kartě, která byla podle mě naprosto jasná a evidentní. Podle mě to bylo jednoznačné ovlivnění zápasu. Je samozřejmě naše chyba, že jsme to v závěru neuhráli a neodbránili to. Inkasovali jsme z prostoru, který jsme měli zabezpečený nejzkušenějšími hráči. Baník si kromě toho za druhý poločas nevytvořil žádnou gólovou situaci. Rozhodlo vyloučení a to, že jsme nepřidali druhý gól."

Ondřej Smetana (asistent trenéra Ostravy): "Sigma začala dobře, hrála rychle, přesně a kvalitně. Bohužel jsme dostali gól ze standardky, na kterou jsme se připravovali. Tím jsme si zápas zkomplikovali. Jinak si ale nevybavuji, že by dnes Sigma měla nějakou vylouženou šanci, dařilo se nám ji eliminovat. Trochu jsme se báli to ještě víc otevřít, měli jsme respekt a strach z jejich rychlých protiútoků. Ve druhém poločase už jsme byli aktivnější. Pomohla nám obrovská chyba soupeře, který dostal červenou kartu. Zvládli jsme změnit rozestavení a postupem času jsme přidávali na tempu. Kdybychom nedostali gól ze standardky, mohlo to pro nás dopadnout ještě lépe. Sigma ale hrála velmi dobře, v této sezoně je to dobrý soupeř a bude se tu vyhrávat horko těžko."

Sigma Olomouc - Baník Ostrava 1:1 (1:0)

Branky: 10. Hála - 84. Almási. Rozhodčí: Klíma - Hájek, Vodrážka - Ondráš (video). ŽK: Breite, Sedlák, González - Sor, Ndefe, Tetour, Smetana (asistent trenéra). ČK: 75. Zifčák (Olomouc). Diváci: 8613.

Sestavy:

Olomouc: Macík - Chvátal, Poulolo, Jemelka, Zmrzlý - Zahradníček (78. Daněk), Breite, González (78. Beneš), Sedlák, Hála (90.+2 Šíp) - Růsek (69. Zifčák). Trenér: Jílek.

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman - Sor (64. Juroška), Kaloč (64. Budínský), Kuzmanovič (71. De Azevedo), Tetour, Potočný (71. Klíma) - Almási. Trenér: Galásek.