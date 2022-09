Fotbalisté Ostravy proti Hradci Králové nevyužili přesilovku a remizovali 0:0

Mladá Boleslav - Fotbalisté Ostravy v sedmém kole první ligy remizovali bez branek na hřišti oslabeného Hradce Králové. Slezané v Mladé Boleslavi, kde mají Východočeši domácí azyl, nevyužili dlouhou přesilovku po vyloučení střídajícího Filipa Novotného z 55. minuty.

"Votroci" v nejvyšší soutěži zaváhali po sérii tří výher, přesto zůstali na třetím místě neúplné tabulky. Baník nezvítězil ve čtvrtém kole po sobě a je čtrnáctý. V ligové sezoně Slezané venku i napotřetí remizovali.

Za Ostravu poprvé v sezoně nastoupil uzdravený stoper Lischka, v sestavě Hradce dostali premiérově šanci i obránce Čihák a záložník Trusa, kteří v týdnu přišli na hostování z Plzně.

Bojovný a opatrný úvodní poločas nabídl jedinou velkou šanci až ve 42. minutě, kdy domácí brankář Reichl reflexivně vyrazil hlavičku Jiřího Klímy. Šlo o první pokus Baníku v zápase. Ostravský gólman Laštůvka nemusel řešit složitější situaci.

Hosté jako první zahrozili i po změně stran. Jiří Klíma po kombinaci s Kuzmanovičem ale na Reichla nevyzrál ani přízemní střelou, kterou královéhradecký brankář vyrazil.

Domácí náhradník Novotný v 55. minutě těsně před šestnáctkou stáhl rozběhnutého Buchtu, jenž v pádu trefil tyč, a po 10 minutách na trávníku byl vyloučen. Pro Hradec to byla čtvrtá červená karta v ligovém ročníku, víc jich dostali už pouze hráči Jablonce - pět.

Ostravští si v přesilovce vytvořili tlak, jenže dál zahazovali šance. Buchta křížnou střelou těsně minul branku a Kuzmanoviče znovu vychytal pozorný Reichl. Královéhradečtí nápor Baníku ustáli a v závěru už ho ke své šestnáctce nepouštěli.

V úvodu nastavení domácí dokonce mohli vstřelit gól, ale Laštůvka zblízka vyrazil Čihákovu hlavičku po rohu. Slezané s Hradcem v nejvyšší soutěži bodovali počtvrté za sebou, ale svou ligovou šňůru bez venkovní výhry protáhli už na devět duelů.

Hlasy po utkání:

Miroslav Koubek (trenér Hradce): "První poločas byla taková taktická bitva, soupeři si toho moc nedarovali. Baník dobře bránil, my až na nějaké dvě tři výjimky jsme to také drželi na uzdě. Dobývali jsme, měli jsme územní převahu a Baník měl náznaky nebezpečných brejků, které jsme pochytali. Filip Novotný po přestávce nezvládl náběhovou situaci, asi si pomohl faulem. Já to respektuju, dostal červenou kartu. Od té doby jsme měli pochopitelně za úkol to uhrát v deseti, podařilo se to. Baník je silný v prudkých centrovaných míčích do vápna a nábězích několika hráčů. To jsme byli schopni eliminovat. My jsme čekali na nějaký brejk, nakonec přišla těsně před koncem standardka, po které hlavičkoval Čihák. Podle mého názoru největší šance zápasu, který jsme ještě mohli vyhrát. Bod přijímám, myslím, že jsme si ho zasloužili."

Pavel Vrba (trenér Ostravy): "Zápas budu hodnotit tak, že jsme tady ztratili dva body. Je hezké, že jsme neprohráli. Je skvělé, že jsme udrželi určitou kvalitu, kterou předvádíme ve venkovních zápasech víc než v těch domácích. Pokud nebudeme venkovní body potvrzovat v domácích zápasech, bude to špatně. Bod je dnes asi málo. Měli jsme na to, abychom tady vyhráli. Těsně před koncem se Hradec po standardce dostal do gólové příležitosti, to samozřejmě mohlo dopadnout ještě hůř. Možná mnohem víc mi vadí, že jsme měli spoustu zajímavých rozjetých akcí v obou poločasech, které jsme bohužel nedohráli. Mezihru před finální fází musíme jednoznačně zlepšit. Pokud se zlepšíme, můžeme uspět, pokud ne, bude to hodně těžké."

FC Hradec Králové - Baník Ostrava 0:0

Rozhodčí: Radina - Mokrusch, Volf - Berka (video). ŽK: Harazim, Smrž, Reichl - Lischka, Fleišman, Takács, Šehič. ČK: 55. Novotný (Hradec). Diváci: 2022.

Hradec: Reichl - Jakub Klíma, Čihák, Smrž - Gabriel, Rada (75. Ševčík), Kodeš, Ryneš (46. Novotný) - Kubala, Vašulín (65. Harazim, 84. Rybička), Trusa (65. Kučera). Trenér: Koubek.

Ostrava: Laštůvka - Ndefe (72. Šehič), Frydrych, Lischka, Fleišman - Miškovič (53. Jaroň), Takács - Kuzmanovič, Kaloč, Buchta - Jiří Klíma. Trenér: Vrba.