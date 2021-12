Fotbalisté Ostravy porazili Pardubice 3:0 a na čtvrté Slovácko ztrácí bod

Praha - Fotbalisté Ostravy porazili v 18. kole první ligy Pardubice v jejich domácím azylu v pražském Ďolíčku hladce 3:0. Baník se v tabulce na rozdíl jediného bodu přiblížil ke čtvrtému Slovácku, které na hřišti Hradce Králové remizovalo 2:2. Za Slezany se v prvním poločase prosadili David Buchta a Nemanja Kuzmanovič, pojistku přidal po změně stran střídající Yira Collins Sor. Ostravští neprohráli sedm kol po sobě, naopak čtrnácté Pardubice v domácím azylu nezvítězily v lize posedmé za sebou.

Favorizovaná Ostrava začala aktivně. Tetourovu střelu z vápna ještě zblokoval domácí Čihák, ale v 19. minutě se už Baník ujal vedení. Kapitán české jednadvacítky Kaloč od postranní čáry našel centrem hlavou zakončujícího Buchtu a hostující záložník zaznamenal čtvrtý gól v ligové sezoně.

Ve 32. minutě Slezané zvýšili, když Kuzmanovič z přímého kopu zamířil přesně na vzdálenější tyč. Srbský ofenzivní záložník se trefil ve druhém kole po sobě a popáté v ročníku nejvyšší soutěže.

Pardubice poprvé vyzkoušely ostravského brankáře Budinského až v 52. minutě, ale s Čelůstkovou prudkou ranou zpoza šestnáctky si gólman poradil. Domácí výrazně přidali na tempu. Po rohovém kopu Čelůstky hlavičkoval Černý, ale 150. ligový start gólem neoslavil, jelikož Budinský jeho pokus vytáhl mimo tři tyče. K odraženému míči se dostal střídající Matějka, ale ani nadvakrát neprostřelil hradbu těl.

Poté opět převzal iniciativu Baník. Střídající Sor po půlminutě na hřišti nepřekonal gólmana Letáčka a následně přihrál před branku na Tetoura, který však při snaze o vylepšení střelecké pozice přišel v jasné šanci o balon. Další příchozí hráč z lavičky Almási zakončil vedle a nepotvrdil pozici nejlepšího ligového střelce týmu.

O chvíli později nigerijský záložník Sor z úhlu minul branku, ale v 76. minutě třetím gólem v ligové sezoně přidal definitivní pojistku. Ndefe napálil spojnici a Sor z dorážky pohotově zakončil. Pardubice mají s 40 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy, v posledních třech domácích zápasech dostaly 13 branek. V závěru Letáček vychytal střídajícího Potočného.

Ostrava neprohrála venku v nejvyšší soutěži posedmé za sebou a zvítězila potřetí ze čtyř ligových zápasů s Pardubicemi, poprvé ale na soupeřově půdě. Ve všech čtyřech dosavadních vzájemných utkáních v nejvyšší soutěži vstřelilo vítězné mužstvo tři góly.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Potvrdilo se, že nás čeká náročné utkání. Baník byl v prvním poločase lepším mužstvem, byl více na míči. Darovali jsme mu po chybách dvě branky. Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře. Dostali jsme se do několika slibných příležitostí, ale nepodařilo se nám snížit na 1:2. Potom nás Baník potrestal z brejku. Pro nás zklamání, ale musíme uznat, že soupeř byl lepší."

Ondřej Smetana (asistent trenéra Ostravy): "Utkání jsme zvládli hlavně díky výbornému vstupu a aktivitě v prvním poločase. Dařilo se nám hrát rychle, přímočaře, dostávat se za soupeře co nejrychleji na těžkém terénu, být aktivní, podržet nahoře míče, být důrazní, v defenzivě dobře dostupovat. Vytěžili jsme z toho dva góly. První půlka druhého poločasu nebyla dobrá. Pardubice se zvedly, byly důraznější, více na nás vylezly. Jsem rád, že jsme z prvního poločasu vytěžili maximum, protože v tom druhém to na takto zatíženém hřišti bylo náročné. Kdybychom museli ve druhém poločase dotahovat nebo dobývat, bylo by to mnohem těžší."

FK Pardubice - Baník Ostrava 0:3 (0:2)

Branky: 19. Buchta, 32. Kuzmanovič, 76. Sor. Rozhodčí: Berka - Caletka, Pečenka - Štěrba (video). ŽK: Kostka, Jeřábek - Lischka. Diváci: 537 (omezený počet).

Pardubice: Letáček - Kostka, Jeřábek, Toml, Čelůstka - Tischler, Čihák - Chytil (82. Červ), Šimek (26. Matějka), Cadu (59. Huf) - Černý (82. Lupač). Trenér: Novotný.

Ostrava: Budinský - Ndefe (82. Juroška), Svozil, Lischka, Fleišman - Buchta (82. Potočný), Tetour, Kaloč, Kuzmanovič (63. Almási), De Azevedo (63. Sor) - Klíma (81. Budínský). Trenér: Galásek.