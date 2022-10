Fotbalisté Ostravy porazili Boleslav 3:1 a vyhráli druhé z posledních tří kol

Ostrava - Fotbalisté Ostravy porazili ve 14. kole první ligy Mladou Boleslav 3:1. O góly Baníku se postarali Michal Frydrych, Jiří Fleišmana a Ladislav Almási, hosté až v závěru snížili zásluhou střídajícího Lukáše Maška. Baník vyhrál pod Pavlem Hapalem druhé z posledních tří kol, Středočechy zdolal v nejvyšší soutěži popáté za sebou a je osmý. Boleslav nevyhrála čtvrté z posledních pěti kol a je jedenáctá.

Hosté vstoupili do zápasu aktivněji, ale první velkou možnost měl Baník. Tetour v šesté minutě potáhl míč rychle středem, vysunul Plavšiče, ale jeho sólo vychytal brankář Šeda. Pak vynikl i domácí gólman Laštůvka, který pohotovým reflexem zmařil tečovanou střelu Pecha mířící do protipohybu k tyči.

Skóre zajímavého utkání s šancemi na obou stranách otevřel Baník. Ve 22. minutě po rohu rozehraném nakrátko Kuzmanovič na vzdálenější tyči našel svým centrem Frydrycha a jeho hlavička zapadla pod břevno. Domácí stoper se prosadil podruhé v ligovém ročníku.

Ostrava měla po vedoucím gólu navrch, ale těsně před poločasem přišla silná pětiminutovka soupeře. Laštůvka nejprve vychytal průnik Pecha, pak nádherná Karafiátova bomba z 30 metrů zaduněla o tyč, a když už hosté zakončili brejk efektivní patičkou Skaláka, jednalo se o ofsajd.

Domácí se po změně stran rozhodli hájit výsledek další ofenzivou, a to se jim vyplatilo. Na začátku druhé půle si vytvořili hned několik šancí. Dvě úvodní neproměnil během chvilky Cadu, jemuž překazil radost Šeda. A tak Ostrava udeřila opět ze vzduchu a znovu po rohu: v 52. minutě centroval Plavšič a Fleišman se na malém vápně hlavou nemýlil. Osmatřicetiletý bek se trefil poprvé v ligové sezoně

Baník navíc brzy přidal i třetí zásah, který soupeře poslal do kolen. Plavšič naservíroval další přesný pas do vápna a Almási se hlavou trefil v třetím ligovém utkání v řadě.

Ostrava měla nabito i na další gól. Vzorně vyřešený protiútok ale v závěru nezakončil Jaroň, který sám před Šedou přestřelil. Další gól měl na noze v závěru Boula, ale ani on nedokázal skórovat, a tak v 90. minutě po sólu z půlky hřiště snížil hostující Mašek. Osmnáctiletý záložník se radoval z premiérového ligového zásahu v kariéře.

Slezané zdolali doma v nejvyšší soutěži Boleslav potřetí za sebou.

Hlasy po utkání:

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "Za výsledek jsme rádi, ale úplně dobře se to nevyvíjelo. Boleslav po našem vedoucím gólu začala být po 20. minutě nebezpečná. Kdybychom inkasovali po Karafiátově střele do tyče, bylo by to jiné. Pomohl nám pak gól ze standardky a potom třetí. Už i proti Budějovicím jsme spoustu šancí nedávali, dnes to mohlo skončit i větším rozdílem. Ale mrzí mě inkasovaný gól v závěru. Ten balon šel lépe zakrýt, byla z toho brejková situace, někdo tam dal těžkou přihrávku. Byla to chyba, škoda toho."

Pavel Hoftych (trenér Mladé Boleslavi): "Zápas dvou poločasů. V prvním to byl fotbal, který se musel líbit. Neproměnili jsme šance, buď špatným řešením, nebo skvělým Laštůvkou. Soupeř nás potrestal ze standardky, kde jsme nepokryli Frydrycha. Bylo to trestuhodné, Frydrych má osobku a zůstane tam sám. To si vyřešíme. Pochválil bych ale Šedu, který chytil několik šancí. Ve druhém poločase jsme dostali dvě branky v rychlém sledu, potom už bylo baníkovců plné hřiště."

Baník Ostrava - FK Mladá Boleslav 3:1 (1:0)

Branky: 22. Frydrych, 52. Fleišman, 59. Almási - 90. Mašek. Rozhodčí: Černý - Pečenka, Líkař - Kocourek (video). ŽK: Kaloč, Almási - Dancák. Diváci: 6232.

Ostrava: Laštůvka - J. Juroška (87. Sanneh), Frydrych, Pojezný, Fleišman - Cadu (71. P. Jaroň), Kaloč, Kuzmanovič (71. Boula), Tetour (80. Miškovič), Plavšič - Almási (80. Klíma). Trenér: Hapal.

M. Boleslav: Šeda - Šimek, Suchý, Karafiát - Látal (58. Darmovzal), Mareček (84. Stránský), Kubista (67. Dancák), Pech, Fulnek - Ladra (84. Donát), Skalák (67. Mašek). Trenér: Hoftych.