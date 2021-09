Fotbalisté Ostravy otočili duel v Teplicích a popáté v ligové sezoně vyhráli

Teplice - Fotbalisté Ostravy otočili utkání 7. kola první ligy v Teplicích, vyhráli 2:1 a připsali si páté vítězství v této sezoně nejvyšší soutěže. Na branku Daniela Trubače ze 62. minuty odpověděl o čtyři minuty později střídající Ladislav Almási a v 80. minutě si dal vlastní gól domácí Ondřej Mazuch. Severočeši prohráli šest ze sedmi kol a zůstali v tabulce předposlední. Baníku dál patří přední příčky.

"Musím ocenit přístup týmu. I když se nedařilo, bylo tam odhodlání předčít soupeře v bojovnosti a důrazu a díky tomu jsme duel zlomili v náš prospěch. Nechci říct, že zaslouženě, ale dali jsme dva góly a měli nějaké další šance. Je to cenné vítězství a jsme za něj rádi," řekl na tiskové konferenci asistent trenéra Ostravy Ondřej Smetana.

Domácí se museli obejít bez nejlepšího střelce Mareše, přesto byli v úvodní části aktivnější. Po čtvrthodině se dostal do první nadějné pozice Krunert, jeho pokus z hranice pokutového území ale letěl mimo. Baník hrozil především z rychlých brejků a po chybách soupeře. Po Vondráškově nedůrazné malé domů se mohl prosadil Potočný, gólman Čtvrtečka však před ním míč včas odkopl.

Jinak to ale byli dál domácí, kteří směrem do útoku hrozili více. Černého střelu ovšem zablokovali hostující obránci na roh a podobně si poradili později i s pokusem Krunerta. Když už po půlhodině prošla Černého rána skrz hostující obranu mezi tři tyče, vyrazil ji pro změnu pozorný brankář Laštůvka.

"V první půli to bylo z naší strany nervózní. Byli jsme nepřesní, špatně bránili v bloku a soupeře pouštěli do nebezpečných situací. Prohrávali jsme osobní souboje, bylo tam hodně nevynucených chyb a soupeř se dostal do pasáže, že nás zatlačil," uvedl Smetana.

Skóre se neměnilo ani šest minut před přestávkou, kdy domácí reklamovali v pokutovém území faul na Trubače. Sudí Černý po konzultaci s videorozhodčím penaltu nenařídil. "Myslím, že jsme první půli celkem ovládli. Některé věci v ofenzivě jsme však mohli řešit lépe a dotáhnout některé akce ke gólu," řekl Kučera.

Ostravští trenéři vystřídali do druhé půle Sora za De Azeveda a nový hráč na trávníku mohl Baník dostat už po šesti minutách do vedení. Jeho šanci po rychlém brejku však zneškodnil dobrým zákrokem Čtvrtečka.

Po hodině hry naopak udeřili na druhé straně domácí. V 62. minutě si naběhl na Chlumeckého přihrávku z levé strany Trubač a z bezprostřední blízkosti nedal Laštůvkovi šanci. Dal osmou ligovou branku v kariéře.

Teplicím však vydrželo vedení pouhé čtyři minuty. Centr ostravského Ndefeho totiž vrátil Potočný hlavičkou na zadní tyč a tam míč dopravil do sítě střídající Almási. Slovenský útočník zaznamenal druhý gól v ligové sezoně.

S domácími bylo za chvíli ještě hůř. Deset minut před koncem se protlačil k centru z levé strany Kuzmanovič a jeho přihrávku směřující před bránu si srazil nešťastně do vlastní sítě Mazuch. Teplice se už v závěru k žádnému výraznému tlaku nedostaly a prohrály s Ostravou poprvé po čtyřech ligových zápasech.

"Po vstřeleném gólu jsme měli vydržet delší čas bez inkasování. Místo toho jsme ale dostali vyrovnávací branku v krátkém časovém úseku a tam se zápas lámal v náš neprospěch. Baník toho využil a následně jsme inkasovali ještě jednu smolnou branku. Na vyrovnání jsme se už nezmohli a prohráli 1:2," konstatoval kouč Teplic Radim Kučera.

"Myslím, že každý vidí, jaké jsme schopni dostat góly. Pustíme Ostravu do třech šancí a dostaneme dvě branky, zatímco sami nedáme v první půli nic. Naše psychika po tomhle nebude dobrá, musíme se ale zvednout. Nesmíme koukat doprava doleva a musíme si pomoci jen my sami," dodal Trubač.

Hlasy po utkání:

Radim Kučera (trenér Teplic): "Do utkání jsme vstoupili nervózně, bylo vidět, že máme z Baníku respekt. Poté ale hráči zjistili, že s ním půjde hrát a myslím, že jsme první půli celkem ovládli. Některé věci v ofenzivě jsme však mohli řešit lépe a dotáhnout některé akce ke gólu. V defenzivě jsme však pracovali dobře a Baník k ničemu nepustili. Po přestávce soupeř zvýšil aktivitu a měl dvě dobré příležitosti. Nám se sice podařilo dát gól, což byla vzpruha, jenže jsme měli vydržet delší čas bez inkasování. Místo toho jsme ale dostali vyrovnávací branku v krátkém časovém úseku a tam se zápas lámal v náš neprospěch. Baník toho využil a následně jsme inkasovali ještě jednu smolnou branku. Po autu se to tam poodráželo a Mazuch, který chtěl zabránit útočícím hráčům v náběhu, si vstřelil vlastní gól. My už jsme se na vyrovnání nezmohli a prohráli jsme 1:2."

Ondřej Smetana (asistent trenéra Ostravy): "V první půli to bylo z naší strany nervózní. Byli jsme nepřesní, špatně bránili v bloku a soupeře pouštěli do nebezpečných situací. Prohrávali jsme osobní souboje, bylo tam hodně nevynucených chyb a soupeř se dostal do pasáže, že nás zatlačil. Ve druhé půli jsme něco změnili a vstoupili do ní lépe. Ale místo toho, abychom šli do vedení, tak jsme prohrávali. Naštěstí jsme ukázali dobrou reakci. Rychle jsme srovnali, následně dali druhý gól a dohráli to. Pomohli tomu i hráči, kteří do utkání dodatečně vstoupili. Musím ocenit přístup týmu. I když se nedařilo, bylo tam odhodlání předčít soupeře v bojovnosti a důrazu a díky tomu jsme duel zlomili v náš prospěch. Nechci říct, že zaslouženě, ale dali jsme dva góly a měli nějaké další šance. Je to cenné vítězství a jsme za něj rádi. Ač to nebyl nejkrásnější fotbal, zvládli jsme to a to se počítá."

FK Teplice - Baník Ostrava 1:2 (0:0)

Branky: 62. Trubač - 66. Almási, 80. vlastní Mazuch. Rozhodčí: Černý - Paták, Váňa - Adam (video). ŽK: Krunert, Succar, Knapík - Lischka, Sor. Diváci: 2568.

Sestavy:

Teplice: Čtvrtečka - Vondrášek, Knapík, Mazuch, Chlumecký - Černý (78. Kodad), Jukl, Trubač, Krunert (86. Hasil), Fortelný (78. Moulis) - Ledecký (65. Succar). Trenér: R. Kučera.

Ostrava: Laštůvka - Ndefe (79. Granečný), Svozil, Lischka, Fleišman - De Azevedo (46. Sor), Kaloč (59. Budínský), Kuzmanovič, Tetour, Potočný (72. Juroška) - Klíma (59. Almási). Trenér: Galásek.