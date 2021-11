Fotbalisté Ostravy otočili derby v Karviné a gólem v nastavení vyhráli 2:1

Karviná - Fotbalisté Ostravy v dohrávce 12. kola první ligy po obratu zvítězili v Karviné 2:1. Domácí poslal ve slezském derby v 58. minutě do vedení Eduardo Santos, ale za 10 minut srovnal střídající Yira Collins Sor a po jeho přihrávce pak v druhé minutě nastavení otočil stav Jiří Klíma. Karvinští protáhli sérii bez ligové výhry už na 15 utkání a zůstávají jediným týmem v této sezoně nejvyšší soutěže bez vítězství.

Baník naopak poprvé po čtyřech kolech naplno bodoval a upevnil si páté místo v tabulce. Na čtvrtou Spartu ztrácí pět bodů. Karvinští jsou patnáctí o skóre před posledními Teplicemi. Slezské derby se mělo původně uskutečnit již před měsícem, ale kvůli koronaviru v týmu domácích ho vedení soutěže odložilo.

Část příznivců Baníku se rozhodla zůstat za branami stadionu a symbolicky tím podpořit neočkované fanoušky, kteří od pondělí po zpřísnění vládních opatření proti koronaviru nově nemohou do hlediště. I tak jejich chorály doléhaly až na hřiště.

Slezské derby se od úvodu hrálo v dobrém tempu a s šancemi na obou stranách. Aktivněji začal Baník, ale první větší možnost měla Karviná. Ve 13. minutě si naskočil na centr ostravský odchovanec Papadopulos a zasahovat musel gólman Budinský. Chvíli nato po dobrém brejku nevyšlo zakončení patičkou domácímu Bartošákovi.

Ve 24. minutě podržel Karvinou gólman Bolek, když vyrazil Kaločovu hlavičku zblízka. Na opačné straně o čtyři minuty později Qose zakroutil přímý kop do vápna a míč, který bez teče směřoval na branku, s obtížemi vytáhl Budinský.

Po změně stran začali Karvinští náporem. V 50. minutě napřáhl z dálky stoper Santos a míč z horního rohu konečky prstů tečoval na roh gólman Budinský. Ostravští trenéři, kteří udělali tři změny v základní sestavě oproti předchozímu remízovému utkání s Plzní, na nepovedený vstup do druhé půle reagovali v 56. minutě trojitým střídáním a nasadili Almásiho, Tetoura a Sora.

Inkasovaný gól tím ale neodvrátili. V 58. minutě si na Bartošákův roh naskočil Santos a hlavou překonal Budinského, který nepřesvědčivě vyběhl. Brazilský stoper si připsal první branku v ligové sezoně.

Karviné vydrželo vedení jen zhruba 10 minut. Kaločův přízemní centr z levé strany se nadvakrát dostal ke střídajícímu Sorovi a ten zblízka překonal Bolka. Nigerijský záložník navázal na dvě asistence z minulého utkání s Plzní a v české lize skóroval podruhé.

Baník se v závěru tlačil za vítězstvím. V 83. minutě ještě střídající Potočný minul, ale v druhé minutě nastavení nacentroval z levé strany před branku Sor a Klíma hlavičkou k tyči dokonal obrat. Ostravský útočník prožívá povedené období, v minulém kole dvěma góly zařídil remízu s Plzní. Karviná prožila stejný zápas jako o víkendu s Libercem, s nímž rovněž neudržela vedení a brankou v nastavení prohrála 1:2.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Karviné): "Přestože jsme měli pouhé dva dny na přípravu, mužstvo se s tím vypořádalo dobře. Pozitivní je, že jak minule s Libercem, tak s Baníkem dokážeme odehrát dobré utkání. Bohužel negativní jsou ty výsledky, místo dvou bodů nemáme nic. Góly prostě padají na konci i v nastaveném čase. My jsme šli v přesilové situaci a nedotáhli jsme to. Soupeř se naopak prosadil. Dali tam dalšího hrota, vsadili vše na jednu kartu a vyhráli. Musíme se poučit, hlavně z té koncovky. V závěrech musíme střídat, protože někteří hráči mají po covidu nebo zranění. Možná, že bylo v závěru znát, že jsme měli jen dva dny na přípravu."

Ondřej Smetana (asistent trenéra Ostravy): "Karviná v předchozím zápase prohrála s Libercem až v poslední minutě, se Slováckem mohla předtím třeba i vyhrát. Takže jsme věděli, že nás nečeká nic lehkého. K tomu to ještě bylo derby. Chtěli jsme v úvodu soupeře trochu roztrhat a udělat si prostory pro postupný útok. Ale soupeř s námi vydržel běhat, byl kompaktní, důrazný, odolný. Zápas se vůbec nevyvíjel podle našich ideálních představ, k tomu jsme v druhém poločase dostali gól ze standardky. Ale kluci ukázali sílu a charakter. Museli jsme ještě přitáhnout a přidat. Pak jsme soupeře zatlačili, už jsme se tam dostávali. Soupeř už byl unavenější, už tam vznikaly prostory. Sice to trvalo, ale jsme rádi, že jsme toho využili. Sice termín štěstí moc nepoužívám, ale dnes se k nám třeba na rozdíl od předchozích zápasů přiklonilo. V závěru jsme to zlomili na naši stranu."

MFK Karviná - Baník Ostrava 1:2 (0:0)

Branky: 58. Santos - 68. Sor, 90.+2 Klíma. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Kotík - Franěk (video). ŽK: Mangabeira, Santos, Mikuš - Fleišman. Diváci: 3126.

Karviná: Bolek - Mikuš, Santos, P. Buchta, Šehič - Mangabeira (84. Durosinmi) - Sinjavskij (84. Jurásek), Qose (75. Stropek), Túlio, Bartošák (63. Nešický) - Papadopulos. Trenér: Páník.

Ostrava: Budinský - Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman - Kaloč, Budínský (56. Tetour) - De Azevedo (82. Potočný), Kuzmanovič (56. Almási), D. Buchta (56. Sor) - Klíma. Trenér: Galásek.

Tabulka:

1. Slavia 15 12 2 1 42:11 38 2. Slovácko 15 11 2 2 31:14 35 3. Plzeň 15 11 2 2 25:12 35 4. Sparta 15 10 3 2 36:19 33 5. Ostrava 15 8 4 3 29:19 28 6. Hradec Králové 15 5 6 4 21:22 21 7. Mladá Boleslav 15 6 2 7 25:23 20 8. Liberec 15 6 2 7 15:21 20 9. Olomouc 15 4 6 5 24:23 18 10. České Budějovice 15 5 3 7 20:23 18 11. Bohemians 1905 14 4 3 7 21:29 15 12. Zlín 15 4 2 9 17:29 14 13. Jablonec nad Nisou 15 2 7 6 11:28 13 14. Pardubice 15 2 5 8 18:30 11 15. Karviná 14 0 5 9 14:27 5 16. Teplice 15 1 2 12 13:32 5