Fotbalisté Ostravy deklasovali Zlín 5:1, čtyři góly dali ve druhé půli

Ostrava - Fotbalisté Ostravy v devátém kole první ligy deklasovali poslední Zlín 5:1. Domácí zlomili soupeře čtyřmi góly ve druhém poločase. Na úvodní Ewertonovu branku sice před pauzou odpověděl Dominik Simerský, ale po změně stran se dvakrát trefil Filip Kubala a jednou Tomáš Rigo a Abdullahi Tanko.

Baník na svém stadionu v nejvyšší soutěži zvítězil počtvrté za sebou a v neúplné tabulce je sedmý. Zlín venku prohrál i popáté v ligové sezoně a po minulém domácím debaklu 1:7 s Plzní utrpěl další vysokou porážku.

Slezané měli nástup do zápasu zcela ve své moci. A nejen díky rychlému gólu, k němuž přispěla i trocha štěstí. Boulův centr do vápna totiž jeden ze zlínských hráčů tečoval před domácího Ewertona a jeho bomba i přes Rakovanovu teč v 11. minutě zapadla pod břevno.

Domácí byli v první půlhodině jednoznačně lepší a vytvořili si několik dalších šancí. Pokaždé ale chyběl kousek, ať Buchtovi nebo Kubalovi, jindy hasila problémy na poslední chvíli zlínská defenziva.

Tlak Baníku však postupně ochaboval a hosté začali hrozit. Na rozdíl do soupeře prokázali vysokou efektivitu a z první rány na branku ve 38. minutě vyrovnali. Simerský se odhodlal ke střele ze zhruba 20 metrů a míč se od tyče odrazil do sítě. Ostrava tak v pátém domácím utkání ligové sezony poprvé inkasovala.

Opaření domácí se znovu zvedli po přestávce. Kubala se v 50. minutě otočil s míčem v šestnáctce a pohotovým obstřelem vrátil Ostravě vedení. Dočkal se premiérového ligového gólu za Baník.

Za dalších sedm minut mohl po akci Ewertona přidat druhý gól, ale z malého vápna nezakončil a tak odražený míč volejem poslal k tyči až Rigo. I pro něj to byla první branka v Ostravě.

Odpor Zlína tím definitivně padl. Baník opanoval hru a v 64. minutě po Kpozově přihrávce přidal Kubala pohotovou trefou z voleje svůj druhý zásah.

Kalich hořkosti dal Moravanům dopít Tanko, který po průniku Jurošky počkal na pohyb gólmana a bombou pod břevno popáté zavěsil. Nigerijský útočník se v ligovém ročníku trefil počtvrté.

Ostravští doma v nejvyšší soutěži zvítězili nad Zlínem popáté za sebou a a pokaždé při tom "Ševcům" vstřelila minimálně tři góly.

Hlasy trenétů po utkání:

Pavel Hapal (Ostrava): "Dnes jsme spokojeni. I když po dobrém vstupu a gólu posledních 15 minut první půle nebylo dobrých. Měli jsme hloupé ztráty, stálo nás to hodně sil, hra byla pomalá a Zlín vyrovnal. Nevěděli jsme, co to s námi udělá, ale druhá půle snesla měřítka. Druhý gól soupeře nalomil a třetí rozhodl na naši stranu. Pak už jsme hráli jenom my, vyšla nám střídání, které to oživila. V domácím prostředí hrajeme odlišně než venku, věříme, že i tam na to co nejdříve navážeme. Jsem taky rád, že se nám hráči uzdravují a kádr je skoro celý zdravý. Pro Kubalu jsou góly pochopitelně povzbuzení, ale on pracuje v zápasech i na tréninku, jenom nebyl odměněný. Teď dal dva krásné góly a hlavně důležité."

Pavel Vrba (Zlín): "Hodnotí se mi to hodně těžce. Hráli jsme minulý týden s Plzní, výsledek byl, jaký byl (1:7). Dnes v Ostravě a výsledek podobný. Pro mě dvě rány. Z mého pohledu jsme zaslouženě prohráli. Jestli výsledek přímo odpovídá hře, to je otázka, ale naše defenziva je opravdu špatná. Plzeň i Baník toho dokázali využít a potrestali nás. Po gólu na 1:1 jsme zvedli trošku hlavu, bohužel jsme brzy dostali třetí gól a ten, si myslím, nás srazil. Už jsme se nedokázali vůbec zvednout. Už ani herně jsme nebyli nebezpeční a Baník kontroloval utkání. Pak ještě přidal další góly a zaslouženě vyhrál."

Baník Ostrava - FC Zlín 5:1 (1:1)

Branky: 50. a 64. Kubala, 11. Ewerton, 57. Rigo, 82. Tanko - 38. Simerský. Rozhodčí: Radina - Nádvorník, Machač - Starý (video). ŽK: Pojezný - Janetzký, Fantiš. Diváci: 7786.

Ostrava: Letáček - Ndefe (68. Juroška), Lischka, Pojezný, Kpozo - Buchta, Boula (68. Šín), Rigo (77. Kaloč), Ewerton - Tanko (83. Klíma), Kubala (68. Almási). Trenér: Hapal.

Zlín: Rakovan - Cedidla (61. Kovinič), Didiba, Simerský, Kolář - Reiter, Fantiš (85. Vukadinovič), Janetzký, Tkáč (72. Bužek), Pidro (72. Čelůstka) - Žák (61. Slončík). Trenér: Vrba.