Fotbalisté Olomouce vyhráli v Liberci a postoupili do finále skupiny o umístění

Liberec - Fotbalisté Olomouce zvítězili v odvetě semifinále nadstavbové skupiny o umístění v první lize v Liberci 2:0 a postoupili do finále. Hanáky poslal v 28. minutě do vedení Ondřej Zmrzlý a pojistku přidal po změně stran Antonín Růsek. V úvodním duelu před týdnem Sigma doma vyhrála 1:0. Ve finále skupiny o umístění se Olomoučtí utkají s Mladou Boleslaví o prémii milion korun a lepší nasazení v příštím ročníku domácího poháru.

Liberec chtěl co nejdříve dohnat jednobrankové manko z úvodního duelu, první poločas mu ale hrubě nevyšel. Severočeši od začátku kupili chyby v defenzivě a nabízeli soupeři velké šance. Už ve druhé minutě se po Zmrzlého přízemním centru dostal do gólové možnosti Daněk, brankáře Vliegena ale ve skluzu zblízka nepřekonal.

Poté hlavičkoval kousek vedle Růsek. Domácím příliš nepomohlo ani to, že si v obraně vyměnili místa stoper Purzitidis a bek Mikula. Hanáci byli lepší a v 27. minutě měli další velkou šanci. Za obranu si naběhl střední obránce Hubník a Slovan znovu podržel Vliegen, jenž tečoval míč na roh.

O minutu později už Olomoučtí vedli. Hubník obloučkem vysunul Chvátala a jeho přihrávku od postranní čáry uklidil do odkryté branky Zmrzlý. Krajní hráč Sigmy, který v minulém týdnu oslavil 23. narozeniny, skóroval pošesté v ligové kariéře.

Viditelně nespokojený trenér Severočechů Kozel ihned po inkasovaném gólu stáhl Havelku a nasadil Frýdka, který mdlý výkon Slovan přece jen pozvedl. Další dvě střídání nachystal domácí kouč do druhé půle, nevýrazné Višinského s Matouškem nahradili útočníci Rabušic s Rondičem.

Liberečtí se však nadále nemohli dostat do tempa a hostující brankář Stejskal byl prakticky bez práce. Na konci 64. minuty navíc Hanáci zvýšili. Po další nedůslednosti v domácí obraně našel střídající Šíp těsně za malým vápnem úplně volného Růska a ten se zblízka nemýlil. Trefil se posedmé v ligové sezoně a vyrovnal svůj střelecký výkon z minulého ročníku.

Domácí měli první vyloženou šanci až v 75. minutě, kdy po centru Mikuly z levé strany mířil Rondič do tyče. Hanáci po prostřídání ubrali, ale Severočeši se snižující branky nedočkali. Naopak v poslední minutě Šípův pokus skončil s tečí těsně vedle.

Olomouc potřetí za sebou zvítězila a Liberec porazila poosmé z posledních devíti vzájemných ligových duelů. Slovan se se sezonou rozloučil sérií tří porážek, navíc bez vstřeleného gólu.

Hlasy po utkání:

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Absolutně jsme to nezvládli. Chtěli jsme do toho vstoupit úplně jinak, hned ve druhé minutě měl soupeř stoprocentní šanci. Jak kdyby nás tím nahlodal, naše sebevědomí bylo to tam a rozpadlo se nám to. Celý první poločas byl soupeř jednoznačně lepší, měl dvě tři šance, které ještě neproměnil. My jsme na to chtěli reagovat střídáním, bohužel nestihli jsme to a gól jsme stejně dostali. Pak se to trochu zlepšilo příchodem Frýdka, ale do šancí jsme se nedostávali. Další střídání jsme udělali o poločase, chtěli jsme zvýšit důraz nahoře. Ale ani to se moc nepovedlo. Pak jsme dostali druhý gól. Ztratili jsme míč na opačné polovině a nedostoupili jsme hráče. Ten gól ten dvojzápas rozhodl úplně. Vítězství soupeře je zasloužené. Strašně mě to mrzí i vzhledem k divákům, že jsme jim na závěr aspoň nedopřáli radost třeba ze vstřeleného gólu."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Myslím, že celkově je postup v rámci toho dvojzápasu zasloužený. Měl jsem dnes pocit, že to chceme víc než soupeř, že si pro to jdeme víc. Jsem za to rád. To byl náš hlavní cíl pro utkání. Nikdo z hráčů nechtěl končit sezonu tak, abychom 14 dní jen trénovali a neměli už ostrý zápas. Velká spokojenost, zejména s prvním poločasem. Utkání jsme byli schopni rozhodnout a zvládnout podle mě poměrně jednoznačně. Mohlo to skončit i výrazně vyšším rozdílem, byť nás soupeř ve druhém poločase dokázal chvílemi zatlačit. Všechny čtyři týmy v té prostřední skupině byly obrovsky vyrovnané. Boleslav je mužstvo, které možná disponuje větší individuální hráčskou kvalitou na některých postech. Závěr sezony jim vychází, ale i pro nás je to velká motivace. Zvládnout ten dvojzápas by byla aspoň dílčí odměna v sezoně."

Slovan Liberec - Sigma Olomouc 0:2 (0:1) Branky: 28. Zmrzlý, 64. Růsek. Rozhodčí: Starý - Vodrážka, Machač - Ondráš (video). Bez karet. Diváci: 1428. První zápas: 0:1, postoupila Olomouc. Liberec: Vliegen - Koscelník (58. Alijagič), Gebre Selassie, Purzitidis, Mikula - Tiéhi - Jan Matoušek (46. Rabušic), Havelka (30. Frýdek), Višinský (46. Rondič), Tupta - Hilál (67. Doumbia). Trenér: Kozel. Olomouc: Stejskal - Hubník, Jemelka, Vepřek (86. Poulolo) - Chvátal, Breite, Sedlák (85. Sláma), Zmrzlý - Daněk (76. Langer) - Hadaš (60. Šíp), Růsek (86. Piňa). Trenér: Jílek.