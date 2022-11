Fotbalisté Olomouce vyhráli v Brně 3:2 a zakončili podzim na čtvrtém místě

Brno - Fotbalisté Olomouce zvítězili v 16. kole první ligy v Brně 3:2 a přezimují na čtvrtém místě tabulky. Skóre otevřel v úvodu hostující Ondřej Zmrzlý, vyrovnal nejlepší střelec soutěže Jakub Řezníček svým 11. gólem v sezoně. Těsně před přestávkou poslal Hanáky do vedení Radim Breite. Po hodině hry odpověděl Ondřej Pachlopník, ale o výhře Sigmy rozhodl v 78. minutě Jan Navrátil.

Olomouc v lize vyhrála podruhé za sebou a částečně oplatila Zbrojovce srpnovou porážku 0:2 z vlastního stadionu. Brněnský nováček nebodoval potřetí za sebou a propadl se na 11. příčku.

Sigma vstoupila do utkání sebevědomě a brzy se dočkala odměny. Chvátalův centr z pravé strany sklepl do tyče Růsek a odražený míč v osmé minutě Zmrzlý poslal za Berkovcova záda. Reprezentační nováček se trefil v tomto ligovém ročníku poprvé.

Brno poté ustálo střelu Breiteho těsně vedle, ale do výraznější převahy se nedostalo. Ševčík mířil z trestného kopu nad a do bloku hráčů, podobně si vedl Alli.

Vyrovnání přišlo ve 34. minutě, kdy na centr Granečného poslal za Trefila až příliš volně hlídaný Řezníček. Brněnský kanonýr v lize skóroval po dvouzápasové pauze a 11. zásahem v ročníku si upevnil vedení v tabulce střelců.

Zajímavé akce se střídaly na obou stranách, gólem skončila ale jen Breiteho po centru Růska, které v poslední minutě první půle pomohla do sítě teč ex-olomouckého stopera Štěrby.

Velmi solidní ligová partie se odehrávala i po přestávce, Ševčíkova hlavička olízla břevno, Řezníčka vychytal Trefil, Alli střílel vedle. Zbrojovka se vehementně drala za vyrovnáním, ale musela si hlídat zadní vrátka při brejkových situacích Hanáků.

V 65. minutě domácí podruhé v zápase vyrovnali. Po centru Hrabiny se bombou pod břevno poprvé po návratu po zranění prosadil střídající Pachlopník.

Sigmu vrátil potřetí do vedení v 78. minutě Navrátil, když usměrnil za Berkovce střílený centr Zorvana. V závěru si Brno vynutilo velký tlak, hlavička Endla ale gólem neskončila, souboj Alliho s Vraštilem pak sudí Černý jako penaltový neposoudil. Olomouv venku vyhrála počtvrté v ligové sezoně, Zbrojovka doma získala na podzim pouhých osm z celkových 20 bodů.

Hlasy po utkání:

Richard Dostálek (trenér Brna): "Nebyl to jednoduchý zápas, porazit Sigmu dvakrát za sezonu je složité. Chtěli jsme zápas zvládnout, což se nepovedlo. Nebyli jsme koncentrovaní při vstupu do utkání, neměli jsme pokrytý střed pole, pustili jsme soupeře do vedení. Po přestávce jsme přidali, hráči plnili stanovené úkoly, náš výkon se musel divákům líbit, ale na body to nestačilo. Fotbal ale dělají výsledky. V záběru soutěže jsme se zasekli, nyní pracujeme s realitou, což se ukázalo i v tomto zápase. Na jaře budeme hrát o to, abychom pro Brno zachránili ligu."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Bylo to pro diváky velmi atraktivní utkání s pěti góly a pro nás s tříbodovým šťastným koncem, za což jsem moc rád. Poslední utkání před pauzou je vždy důležité pro pohodu v další přípravě. Podali jsme dnes zodpovědný výkon, byli jsme efektivní, což nás během podzimu moc nezdobilo. Byli jsme schopni reagovat na vyrovnávací branky Brna. Mužstvo pracovalo a udělalo pro vítězství maximum. Klíčem pro zvládnutí byla velmi dobrá hra stoperů, hlavně od Beneše. V mezihře jsme dobře eliminovali Řezníčka, přesto nám dal gól. Bylo to vítězství ochoty a pracovitosti, než nějaké naši extra kvality. Jsme na čtvrtém místě, což je skvělá výchozí pozice, kterou budeme chtít na jaře obhájit."

Zbrojovka Brno - Sigma Olomouc 2:3 (1:2)

Branky: 34. Řezníček, 65. Pachlopník - 9. Zmrzlý, 45. Breite, 78. Navrátil. Rozhodčí: Černý - Paták, Horák - Kocourek (video). ŽK: Souček, Alli - Chvátal, Breite, Spáčil. Diváci: 4618.

Brno: Berkovec - Hrabina (86. Rogožan), Endl, Štěrba, Granečný (79. Falta) - Texl, Souček (46. Pachlopník) - Přichystal (79. Hladík), Ševčík, Alli - Řezníček. Trenér: Dostálek.

Olomouc: Trefil - Chvátal (87. Sláma), Beneš, Vraštil, Zmrzlý - Breite, Spáčil (61. Sedlák) - Zifčák (74. Matoušek), Růsek (74. Zorvan), Navrátil (87. Pokorný) - Chytil. Trenér: Jílek.