Fotbalisté Olomouce s Boleslaví rozehrají v pátek finále skupiny o umístění

Olomouc - Fotbalisté Olomouce a Mladé Boleslavi se v pátek utkají v úvodním finále ligové nadstavbové skupiny o umístění. Vítěz dvojutkání získá bonus milion korun a v příští sezoně bude v domácím poháru nasazen do 3. kola. První zápas v Olomouci má výkop v 17:00, odveta se hraje o týden později.

Týmy zvládly semifinále skupiny o umístění bez zaváhání. Sigma dvakrát porazila Liberec, zatímco Mladá Boleslav vyhrála oba duely s Českými Budějovicemi. Hanáci podlehli Středočechům v jediném z posledních šesti ligových zápasů.

"V sezoně jsme s nimi sehráli vyrovnané zápasy. V Boleslavi jsme dobře rozehrané utkání ztratili a remizovali 3:3. Doma jsme je porazili. Je to mužstvo, které má na některých postech možná vyšší individuální hráčskou kvalitu. Závěr sezony jim vychází, ale i pro nás je to velká motivace. Zvládnout ten dvojzápas by byla aspoň dílčí odměna v sezoně," uvedl trenér Olomouce Václav Jílek.

Jeho svěřenci doma v lize neprohráli od prosince osmkrát po sobě a v pěti z posledních šesti duelů tam neinkasovali. Dobrou formou se pyšní i Mladá Boleslav, která vyhrála čtyři z posledních pěti utkání nejvyšší soutěže.

"Uvnitř kabiny jsme si řekli, že uděláme všechno pro to, abychom v Olomouci zahráli dobrý zápas a aby v odvetě bylo o co hrát. Olomouc má velmi dobrý tým složený ze zkušených i mladých hráčů. Jednoznačně to bude vyrovnaný dvojzápas," řekl asistent mladoboleslavského trenéra Pavel Medynský.

Hlasy před úvodním finále nadstavby fotbalové ligy skupiny o umístění

Pavel Medynský (asistent trenéra M. Boleslavi): "Uvnitř kabiny jsme si řekli, že uděláme všechno pro to, abychom v Olomouci zahráli dobrý zápas a aby v odvetě bylo o co hrát. Olomouc má velmi dobrý tým složený ze zkušených i mladých hráčů. Jednoznačně to bude vyrovnaný dvojzápas. Olomouc je technické mužstvo, něco jako České Budějovice, jen agresivnější. Jejich trenér (Václav) Jílek prezentoval, že je velmi zklamaný z toho, že se nedostali do první šestky. Když už se dostali až sem, udělají všechno pro to, aby vyhráli."

Statistické údaje před finále nadstavby fotbalové ligy skupiny o umístění Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav Výkop: pátek 6. května, 17:00. Rozhodčí: Krejsa - Podaný, L. Matoušek - Orel (video). Bilance: 32 11-11-10 49:49. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Olomouc: Stejskal - Hubník, Jemelka, Vepřek - Chvátal, Breite, Sedlák, Zmrzlý - Daněk - Hadaš, Růsek. M. Boleslav: Šeda - Pech, Šimek, Suchý, Karafiát - Dancák - Douděra, Matějovský, Mašek, Ewerton - Ladra. Absence: Greššák, Navrátil, Spáčil, Vaněček (všichni zranění), Beneš, González, Macík, J. Matoušek, Zahradníček, Chytil - Horský, Preisler (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Růsek - Škoda (oba 1 ŽK). Nejlepší střelci: Růsek a Chytil (oba 7) - Ewerton, Douděra (oba 10). Zajímavosti: - Olomouc prohrála jediný z posledních 6 vzájemných ligových zápasů - Olomouc minule doma v lize porazila M. Boleslav po 3 utkáních - Olomouc v semifinále skupiny o umístění vyřadila po 2 výhrách Liberec, M. Boleslav po 2 vítězstvích Č. Budějovice - M. Boleslav vyhrála prostřední nadstavbovou skupinu v roce 2019, před 2 lety ve finále prohrála - Olomouc v lize 3x po sobě zvítězila, navíc bez inkasované branky - Olomouc doma v lize od prosince 8x za sebou neprohrála a v 5 z posledních 6 duelů tam neinkasovala - M. Boleslav zvítězila ve 4 z posledních 5 ligových zápasů - M. Boleslav venku v lize 2x po sobě vyhrála - vítěz skupiny o umístění získá bonus milion korun a v příští sezoně domácího poháru bude nasazen do 3. kola - odveta se hraje v pátek 13. května