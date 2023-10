Fotbalisté Olomouce rozdrtili Mladou Boleslav 4:0

Olomouc - Fotbalisté Olomouce rozdrtili v 11. kole první ligy Mladou Boleslav 4:0. Za Sigmu se netradičně prosadili čtyři obránci - ve 26. minutě otevřel skóre Juraj Chvátal a po změně stran skórovali Ondřej Zmrzlý, Jakub Pokorný a Vít Beneš. Hosté od 72. minuty dohrávali bez vyloučeného Ondřeje Karafiáta.

Hanáci v nejvyšší soutěži bodovali s Boleslaví počtvrté za sebou. Sigma zvítězila po dvou kolech a v neúplné tabulce se posunula na třetí místo. Boleslav naopak po třech ligových výhrách za sebou nebodovala a patří jí sedmá příčka.

Sigma nastoupila bez brankáře Macíka, který pykal za vyloučení v minulém kole. Trenér Sigmy Jílek neměl ze zdravotních důvodů k dispozici také dva nejlepší střelce týmu Juliše a Vodháněla. Mladé Boleslavi chyběl zraněný Hilál.

Prvních 20 minut se ani jeden z týmů do velké příležitosti nedostal. Až ve 21. minutě nadělala domácímu brankáři Digaňovi problémy Kušejova střela, kterou vyrazil. O pět minut později padl první gól. Zorvan poslal balon za obranu Chvátalovi, slovenský bek si zasekl a levačkou se trefil po zemi přesně k přední tyči.

Chvíli po úvodním gólu mohl zvýšit Ventúra, ale jeho rána z hranice šestnáctky šla nad. Stejně si počínal na druhé straně při hlavičce z malého vápna Pulkrab. Vyrovnat se hostům nepovedlo ani ve 40. minutě, kdy Kostkovu střelu vyrazil Digaňa.

Do druhé půle vstoupili aktivněji hosté, ale po hodině hry inkasovali rozhodující branky. Nejprve v 63. minutě našel Zorvan centrem slabší levačkou Zmrzlého, který hlavičkoval osamocený a usměrnil míč mimo dosah brankáře Trmala. Za tři minuty vyhrál Beneš po odvráceném centru souboj na hranici šestnáctky a druhý ze stoperů Pokorný rovněž hlavou zvýšil už na 3:0.

V 72. minutě mladoboleslavský Karafiát na polovině hřiště trefil kolenem při souboji Zifčáka do zad a rozhodčí Klíma mu udělil druhou žlutou kartu. Hanáci v přesilovce v klidu kontrolovali průběh a minutu před koncem se prosadili ještě jednou. Zmrzlý rozehrál roh na Beneše a ten poslal míč z voleje na zadní tyč.

Olomoučtí si připsali nejvyšší ligovou výhru od předloňského listopadu, kdy venku rozdrtili Pardubice 5:1. Naopak Boleslav utrpěla nejhorší porážku v nejvyšší soutěži od debaklu rovněž 0:4 v dubnu na stadionu Bohemians 1905.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Jílek (Olomouc): "Utkání se hodnotí příjemně, výhra a výsledek podpořený čtyřmi brankami, ale nebyl to jednoduchý zápas. Potkal nás kvalitní soupeř. Od první minuty jsme se drželi plánu. Vstup byl dobrý, líbila se mi aktivita, byť z ní nebyly příležitosti. Dali jsme hezkou první branku po individuální akci Juraje Chvátala, potom jsme ale ze své hry trošku ustoupili. Ve druhé půli jsme dali tři branky po dobře sehraných standardních situacích, na což jsme se chystali. Po vyloučení to byl rozhodnutý zápas. Jsem spokojený. Možná se jedná historický zápis v tom, že dali góly čtyři obránci. Nevím, jestli to tady někdy bylo."

Marek Kulič (M. Boleslav): "Utkání začalo olomouckým tlakem, 15 minut nás domácí sevřeli, měli několik standardek. Přežili jsme to a začali se osmělovat, v tu chvíli jsme ale inkasovali. O přestávce jsme reagovali dvojím střídáním. Měli jsme dobrý vstup do druhé půle, Sigmu jsme nepouštěli na útočnou polovinu. Poté jsme ale inkasovali ze dvou standardek, na které jsme se připravovali. Po třetí brance už bylo po utkání. Hodně mě mrzí druhá žlutá karta pro Karafiáta, protože nám bude chybět v dalším utkání. Navíc to byly nesmyslné prohřešky. V závěru jsme ještě inkasovali gól po klasickém signálu Sigmy, ale ten už nic neřešil."

Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav 4:0 (1:0)

Branky: 26. Chvátal, 63. Zmrzlý, 66. Pokorný, 89. Beneš. Rozhodčí: Klíma - Paták Dohnálek - Volek (video). ŽK: Fortelný - Karafiát, Suchý. ČK: 72. Karafiát. Diváci: 2939.

Olomouc: Digaňa - Chvátal, Pokorný, Beneš, Zmrzlý - Ventúra, Breite (84. Dele) - Zorvan (84. Spáčil), Navrátil (76. Pospíšil), Sláma (60. Fortelný) - Zifčák (76. Fiala). Trenér: Jílek.

M. Boleslav: Trmal - Kostka, Suchý, Karafiát, Fulnek - Kubista (46. Sakala), Matějovský (69. Mašek) - Kušej, Mareček (46. Ladra), Solomon (61. Jawo) - Pulkrab (73. Poulolo). Trenér: Kulič.