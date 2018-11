Praha - Čeští fotbalisté obsadili v premiérovém ročníku Ligy národů UEFA dvacáté místo. Polepšili si tak o tři místa oproti původnímu nasazení - do losu šli z 23. pozice podle koeficientu UEFA, který nyní Liga národů nahrazuje.

Z týmů na druhých místech skupin druhé výkonnostní ligy byly lepší Rakousko, Rusko i Wales. Pondělní výhrou nad Slovenskem 1:0 ale Češi odvrátili sestup i pád mimo nejlepší dvacítku konečného pořadí, čímž uhájili druhý koš pro losování kvalifikace o mistrovství Evropy, které proběhne 2. prosince v Dublinu.

Nejvýše nasazení pro los budou vítězové skupin první ligy, tedy Anglie, Nizozemsko, Portugalsko a Švýcarsko. Ty čeká v červnu závěrečné final four, při losu tak budou automaticky nalosováni do kvalifikačních skupin A, B, C, D, které budou mít jen pět účastníků a na finalisty tak bude čekat jen osm kvalifikačních zápasů, aby červen mohli věnovat Final Four.

V prvním koši pak bude zbylých šest nejlepších týmů první ligy, které budou nalosovány do zbývajících šesti z deseti kvalifikačních skupin.

Dalších deset nejlepších celků včetně Česka jde do druhého koše a tak dále až po šestý koš, ve kterém je pět nejhorších z 55 účastníků Ligy národů, a to San Marino, Malta, Andorra, Lichtenštejnsko a Lotyšsko. Ti budou nalosováni do kvalifikačních skupin F, G, H, I, J o celkem šesti účastnících.

Umístění v LN Země Pořadí před startem LN Final Four LN* 1. Švýcarsko 7. 2. Portugalsko 2. 3. Nizozemsko 12. 4. Anglie 6. 1. koš 5. Belgie 3. 6. Francie 5. 7. Španělsko 4. 8. Itálie 8. 9. Chorvatsko 11. 10. Polsko 9. 2. koš 11. Německo 1. 12. Island 10. 13. Bosna a Hercegovina 20. 14. Ukrajina 18. 15. Dánsko 22. 16. Švédsko 17. 17. Rusko 15. 18. Rakousko 13. 19. Wales 14. 20. ČR 23. 3. koš 21. Slovensko 16. 22. Turecko 24. 23. Irsko 19. 24. Severní Irsko 21. 25. Skotsko 27. 26. Norsko 32. 27. Srbsko 30. 28. Finsko 36. 29. Bulharsko 35. 30. Izrael 34. 4. koš 31. Maďarsko 25. 32. Rumunsko 26. 33. Řecko 29. 34. Albánie 31. 35. Černá Hora 33. 36. Kypr 37. 37. Estonsko 38. 38. Slovinsko 28. 39. Litva 39. 40. Gruzie 43. 5. koš 41. Makedonie 41. 42. Kosovo 53. 43. Bělorusko 42. 44. Lucembursko 47. 45. Arménie 44. 46. Ázerbájdžán 40. 47. Kazachstán 48. 48. Moldavsko 49. 49. Gibraltar 55. 50. Faerské ostrovy 46. 6. koš 51. Lotyšsko 45. 52. Lichtenštejnsko 50. 53. Andorra 52. 54. Malta 51. 55. San Marino 54..

*Týmy z Final Four LN budou automaticky nalosovány do kvalifikačních skupin A, B, C, D pouze o pěti účastnících, aby měly čas v červnu sehrát finále Ligy národů.

Rozdělení zemí do košů pro losování kvalifikace ME ve fotbale 2020 (2. prosince v Dublinu):

Final Four: Švýcarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Anglie.

1. koš: Belgie, Francie, Španělsko, Itálie, Chorvatsko, Polsko.

2. koš: Německo, Island, Bosna a Hercegovina, Ukrajina, Dánsko, Rusko, Rakousko, Wales, Česká republika, Švédsko.

3. koš: Slovensko, Turecko, Irsko, Severní Irsko, Norsko, Srbsko, Finsko, Skotsko, Bulharsko, Izrael.

4. koš: Rumunsko, Maďarsko, Řecko, Albánie, Černá Hora, Kypr, Estonsko, Slovinsko, Litva, Gruzie.

5. koš: Makedonie, Bělorusko, Kosovo, Lucembursko, Arménie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Moldavsko, Gibraltar, Faerské ostrovy

6. koš: Malta, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Andorra, San Marino.