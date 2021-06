Fotbalisté Nizozemska se střetnou na ME s Rakouskem o postupovou jistotu

Amsterodam/Bukurešť - Fotbalisté Nizozemska se ve čtvrtek utkají s Rakouskem na mistrovství Evropy o vedení ve skupině C a jistotu postupu do osmifinále. "Oranjes" se doma v Amsterodamu pokusí navázat na vítězství 3:2 nad Ukrajinou. Rakušané budou chtít získat další body po výhře nad Severní Makedonií (3:1), která byla jejich první na ME v historii. Zápas začne před maximálním počtem 16 tisíc fanoušků ve 21:00, druhý duel ve skupině mezi Ukrajinci a Makedonií má výkop v Bukurešti o šest hodin dříve.

Mistři Evropy z roku 1988 Nizozemci vyhráli nad Rakouskem posledních šest vzájemných zápasů a v minulých sedmi duelech vstřelili svému soupeři vždy minimálně dvě branky. "Rakousko jde poslední roky nahoru. David Alaba je známé jméno a Marko Arnautovic také. Jsou to důležití hráči a velké osobnosti. Mnoho jejich fotbalistů hraje v Německu, jsou soudržní a těžko se poráží," uvedl na webu UEFA nizozemský trenér Frank de Boer.

Jeho svěřenci, kteří se na vrcholný turnaj vrátili po sedmi letech a absenci na ME 2016 a MS 2018, však mají dobrou formu. V úvodním duelu sice ztratili s Ukrajinou dvoubrankový náskok, ale výhru jim zajistil pět minut před koncem Denzel Dumfries. "Oranjes" prohráli jen jeden z posledních 11 zápasů a v minulých osmi duelech dali vždy alespoň dvě branky.

"Věděli jsme, jak je důležité začít turnaj vítězstvím, a to se nám povedlo. Na druhou stranu jsme ale dostali také dva góly, což jako obránce vidím coby skvrnu na celkovém výkonu," řekl Stefan de Vrij.

Rakousko porazilo Nizozemce naposledy před 31 lety v přípravě 3:2. "Jsou před námi v žebříčku FIFA, mají opravdu dobré hráče a ještě hrají v Amsterodamu, kde za nimi stojí fanoušci. Bude to těžké, ale díky našemu předchozímu vítězství do toho půjdeme s pozitivní náladou. Pokusíme se předvést maximum a bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo něco získat," řekl záložník Marcel Sabitzer.

Zatímco Nizozemci vyhlíží návrat zraněného obránce Matthijse de Ligta, jenž ještě v úvodním utkání chyběl, Rakušané řeší problémy kolem Arnautovice, který při oslavě své branky proti Severní Makedonii údajně počastoval soupeře Gjanniho Alioskiho rasistickou nadávkou. Urostlý útočník se za emotivní oslavu omluvil, rasismus však popřel. Přesto se UEFA událostí zabývá.

O první výhru a zachování šance na postup do osmifinále budou se Severní Makedonií bojovat v Bukurešti Ukrajinci. Ti proti Nizozemsku prolomili pětizápasové čekání na gól na ME, nicméně i tak utržili na kontinentálním šampionátu šestou porážku po sobě. Jediné vítězství na Euru zatím uhráli před devíti lety, kdy jim ho vystřílel dvěma brankami proti Švédsku (2:1) současný trenér Andrej Ševčenko.

"Po porážce s Nizozemskem jsme byli opravdu zklamaní, ale jdeme dál a připravujeme se na další dva zápasy, které budou velmi důležité," řekl obránce Mykola Matvijenko. "Duel se Severní Makedonií bude v této fázi jedním z nejdůležitějších. Pro nás je to povinná výhra," netajil se.

Ukrajina vyhrála poslední dva vzájemné duely a neinkasovala ani jeden gól. Severní Makedonie se dosud proti Ukrajině prosadila ze čtyř zápasů jen jedinkrát. "Dokud ale máme byť jen malou šanci, nikdy se svých snů nevzdáme. Jdeme do tohoto utkání s tím, že ho chceme vyhrát a potěšit naše fanoušky," uvedl obránce Kire Ristevski. Fanoušků může být na stadionu v Bukurešti při aktuálních opatřeních proti koronaviru maximálně 13 tisíc.

Duel Severní Makedonie s Ukrajinou začne ve čtvrtek v 15:00, Nizozemsko s Rakouskem se střetnou o šest hodin později.

Statistické údaje před čtvrtečními zápasy skupiny C: Skupina C: Ukrajina - Severní Makedonie Výkop: čtvrtek 17. června, 15:00 (Bukurešť). Rozhodčí: Rapallini - Belatti, Bonfa (všichni Arg.) - Hernández (video, Šp.). Umístění v žebříčku FIFA: 24. - 62. Bilance: 4 2-1-1 3:1. Bilance na ME: -. Předpokládané sestavy: Ukrajina: Buščan - O. Karavajev, Zabarnyj, Matvijenko, Mykolenko - Zinčenko - Jarmolenko, Sydorčuk, Malinovskij, Šarapenko - Jaremčuk. S. Makedonie: Dimitrievski - Nikolov, Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski - Bardhi, Ademi, Elmas - Trajkovski, Panděv. Absence: Zubkov (zranění), Cygankov (nejistý start) - Nestorovski (zranění), Chasani (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Sydorčuk - Trajkovski, Alioski (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Jarmolenko (41) - Panděv (38). Nejlepší střelci na turnaji: Jarmolenko, Jaremčuk - Panděv (všichni 1). Zajímavosti: - Ukrajina vyhrála proti S. Makedonii 2x po sobě a neinkasovala při tom - v dosavadních 4 vzájemných zápasech nikdy nepadly více než 2 branky - Ukrajina v prvním zápase na ME prohrála s Nizozemskem 2:3, S. Makedonie při svém debutu na velkém mezinárodním turnaji podlehla Rakousku 1:3 - Ukrajina v nedělním úvodním souboji prohrála po 6 zápasech - Ukrajina prohrála na Euru 6x za sebou a při minulých 2 účastech ze skupiny nepostoupila - Ukrajina proti Nizozemsku skórovala na ME po 5 zápasech - S. Makedonie v prvním duelu na Euru našla přemožitele po 4 utkáních - S. Makedonie prohrála v bukurešťské Aréně Nationala oba své letošní zápasy, před porážkou s Rakouskem tam v březnové kvalifikaci o MS 2022 nestačila na Rumunsko (2:3) Nizozemsko - Rakousko Výkop: čtvrtek 17. června, 21:00 (Amsterodam) Rozhodčí: Grinfeeld - Hassan, Yarkoni (všichni Izr.) - Gil (video, Pol.). Umístění v žebříčku FIFA: 16. - 23. Bilance: 19 9-4-6 36:24. Bilance na ME: -. Předpokládané sestavy: Nizozemsko: Stekelenburg - Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt - De Roon, Wijnaldum, F. De Jong - Depay, Weghorst. Rakousko: Bachmann - Lienhart, Alaba, Hinteregger - Lainer, Laimer, Sabitzer, Grillitsch, Ulmer - Baumgartner, Arnautovic. Absence: Van de Beek (zranění), Cilessen (nemoc), De Ligt (nejistý start) - nikdo. Disciplinární ohrožení: nikdo - Lainer (1 ŽK). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Depay (26) - Arnautovic (27). Nejlepší střelci na turnaji: Wijnaldum, Weghorst, Dumfries - Lainer, Gregoritsch, Arnautovic (všichni 1). Zajímavosti: - Nizozemsko zdolalo Rakousko 6x po sobě a v posledních 7 zápasech mu vždy vstřelilo minimálně 2 branky - Rakousko naposledy porazilo Nizozemce před 31 lety v přípravě (3:2) - všechny 4 vzájemné remízy skončily 1:1 - Nizozemsko porazilo v úvodním zápase ME Ukrajinu 3:2, Rakousko zdolalo Severní Makedonii 3:1 - Nizozemsko prohrálo jediný z posledních 11 zápasů, v posledních 8 duelech dalo vždy minimálně 2 branky - Rakousko při minulých 2 účastech na ME nepostoupilo ze skupiny - Arnautovic (Rakousko) hrál v letech 2006 - 2009 v nizozemském Twente - klubovými spoluhráči jsou Nizozemec Weghorst a Rakušané Pervan s X. Schlagerem (Wolfsburg), v jednom týmu se potkali dříve i Klaasen a Friedl (Brémy) a De Vrij s Lazarem (Inter)