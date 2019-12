Fotbalisté na ME narazí na Anglii, Chorvaty a vítěze Ligy národů

Bukurešť - Čeští fotbalisté se v základní skupině D na mistrovství Evropy v příštím roce utkají s Anglií, s kterou hráli i kvalifikaci. Reprezentanti narazí stejně jako na minulém Euru na vicemistry světa Chorvaty a zbylým soupeřem bude vítěz play off Ligy národů C, jímž bude Skotsko, Norsko, Srbsko, nebo Izrael. Rozhodl o tom dnešní los v Bukurešti, v jednom z 12 měst, kam závěrečný turnaj zavítá. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého odehrají dva zápasy v Glasgow a jeden v Londýně.

Los, na kterém se podílel i bývalý český reprezentant Karel Poborský, rozdělil 24 týmů do šesti čtyřčlenných skupin. Do vyřazovací části šampionátu postoupí první dva celky z každé skupiny a nejlepší čtyři mužstva z třetích míst. Mistrovství Evropy začne 12. června v Římě zápasem domácí Itálie s Tureckem a vyvrcholí o měsíc později finálovým duelem v Londýně.

Šilhavého svěřenci vstoupí do šampionátu 15. června v Glasgow soubojem s vítězem play off. Na stejném místě se 19. června utkají s Chorvatskem a skupinu uzavřou ve Wembley 23. června proti Anglii. Národní tým narazí na dva ze čtyř semifinalistů loňského mistrovství světa - Albion skončil čtvrtý, Chorvaté druzí.

"Očekávali jsme, že týmy z prvních dvou košů budou silné a ani ze čtvrtého to nebude lehký soupeř. Anglii dobře známe, s (trenérem) Garethem Southgatem jsme se pozdravili na pódiu a zasmáli jsme se tomu, že se zase uvidíme. Chorvatsko je vicemistr světa, také skvělý tým," řekl Šilhavý.

Zatím je známo 20 z 24 účastníků Eura, o zbylých čtyřech se rozhodne až v březnu při play off Ligy národů, jehož vítězové mají místa ve skupinách C, D, E a F.

Turnaj se bude hrát poprvé ve 12 zemích na počest 60. výročí evropských šampionátů, každou skupinu budou hostit dvě města. Los byl neobvyklý, neboť ho UEFA přizpůsobila účasti pořadatelských týmů. Jednotlivé celky byly předem umístěny do měst tak, aby mohly hrát doma; celkem 13 z 24 pozic už bylo obsazeno před losem.

UEFA nasadila reprezentace do košů podle výsledků v kvalifikaci a český celek těsně udržel pozici ve třetím. Reprezentanti měli jistotu, že se vyhnou obhájcům trofeje Portugalcům, Turecku, Dánsku, Rakousku a Švédsku, zároveň nemohli do skupiny B.

Bývalý německý reprezentant Philipp Lahm při losu nejprve rozhodl, že se Češi vyhnou skupině A a obávanému cestování do dalekého Baku. A poté o tom, že si zopakují kvalifikační souboje s Anglií. V březnu na úvod utrpěli ve Wembley historický debakl 0:5, v říjnu doma v Edenu ale Albion porazili 2:1 a připravili mu jedinou bodovou ztrátu ve skupině, kterou soupeř vyhrál.

S Chorvatskem reprezentanti hráli v roce 2016 na Euru ve Francii druhý zápas. V závěru dokázali stáhnout dvoubrankovou ztrátu a remizovali 2:2. V roce 2011 s Chorvaty prohráli v přípravě 2:4 a v prosinci 1996 podlehli na turnaji v Casablance na penalty.

"Los se mi líbí. Hrát na ostrovech je vždy úžasné, hrát tam Euro je fantastické. Považuju za úžasné, že jsme v této skupině. Pokud budeme chtít uspět, je jedno, v jaké jsme skupině. Budeme tam muset odevzdat maximum a uspět proti favoritům," řekl v České televizi asistent trenéra Jiří Chytrý. "Myslím si, že i města jsou relativně přijatelná. Není to Baku, kam se cestuje hrozně dlouho," dodal záložník Alex Král.

Z play off by se Češi nejraději vyhnuli Skotsku. "Osobně bych byl nejradši možná za Izrael nebo Norsko. Skoty bych moc nechtěl, protože by hráli doma," uvedl Král.

Český celek v samostatné historii postoupil na všech sedm mistrovství Evropy, na posledním kontinentálním šampionátu v roce 2016 skončil ve skupině. Na nadcházející turnaj postoupili reprezentanti z druhého místa v kvalifikační skupině A.

Papírově jednoznačně nejtěžší je skupina F, kde na sebe narazí vítězové posledních dvou velkých turnajů a oba finalisté minulého Eura - obhájci trofeje Portugalci s mistry světa Francouzi. A doplňuje je další gigant, domácí Německo. "Tohle je skupina smrti," řekl německý kouč Joachim Löw.

Hlasy k losu základních skupin ME:

--------

Jaroslav Šilhavý (trenér ČR): "Očekávali jsme, že týmy z prvních dvou košů budou silné a ani ze čtvrtého to nebude lehký soupeř. Samozřejmě Anglii dobře známe. Chorvatsko je vicemistr světa, také skvělý tým a může to být i Srbsko, takže bychom zase měli skupinu Anglie a Balkán. To už jsme si vyzkoušeli, tak třeba by nám to sedělo. S Garethem Southgatem jsme se pozdravili na pódiu, zasmáli jsme se tomu, že se zase uvidíme. Popřáli jsme si štěstí. I pro naše fanoušky je stravitelnější jet do Londýna a Glasgow než třeba někam dál. Ve Wembley to už známe, i kapacita je tam veliká. Věřím tomu, že nás fanoušci budou chtít přijet podpořit. Glasgow, to uvidíme. Každopádně naším cílem je postup ze skupiny, byť si uvědomujeme, kdo proti nám stojí. Ale s Anglií jsme měli možnost si vyzkoušet, že s nimi jde zahrát dobrý zápas i s vítězstvím, byť to bude tentokrát ve Wembley."

Jiří Chytrý (asistent trenéra ČR): "Těším se, los se mi líbí. Hrát na ostrovech je vždycky úžasné, hrát tam Euro je fantastické. Považuju za úžasné, že jsme v této skupině. Pokud budeme chtít uspět, je jedno, v jaké jsme skupině. Budeme tam muset odevzdat maximum a uspět proti favoritům. Věřím, že budeme připravení a že se nám to může podařit."

Alex Král (záložník ČR): "Na Euru už není jednoduchý soupeř, takže vybírat si asi úplně nejde. Každý soupeř, který se tam dostal, má kvalitu a je top z Evropy. Skupina je relativně přijatelná. Dostali jsme Anglii, se kterou jsme už hráli. Potom tam je Chorvatsko a vítěz ze čtveřice Skotsko, Izrael, Norsko a Srbsko. Osobně bych byl nejradši možná za Izrael nebo Norsko. Skoty bych moc nechtěl, protože by hráli doma, protože se hraje v Glasgow. Myslím si, že města jsou také relativně přijatelná. Není to Baku, kam se cestuje hrozně dlouho. Na druhou stranu je to kousek od sebe, Wembley a Glasgow, v tomhle ohledu je to přijatelné. Cíl je samozřejmě jednoznačný - postoupit dál. To si všichni přejeme. Budeme pro to dělat všechno."

Zdeněk Ondrášek (útočník ČR): "Já jsem rád, ta skupina se mi líbí, věřím, že i všem českým fanouškům. Budeme hrát v Glasgow a Londýně, to nejsou úplně špatné destinace pro lidi a turisty. Myslím, že to je super. Věřím tomu, že česká reprezentace si udělala nějaký respekt ve fotbale tou výhrou nad Anglií. Ukázali jsme, že fotbal hrát umíme, a nebudeme tam jenom do počtu."

Ondřej Čelůstka (obránce ČR): "Je to krásná skupina, mně se moc líbí. Vypadá to, že Anglie je nám souzená, máme na ni štěstí, ale moc se na to těším. Bude to super konfrontace, navíc na ostrovních stadionech, kde to má svou velkou fotbalovou atmosféru. My teď máme v klubu trenéra Chorvata, takže pro mě zápas s Chorvatskem bude ještě o něco speciálnější. Uvidíme, kdo bude ten třetí. Na další souboje s Harrym Kanem se těším, je to elitní útočník. Budu se snažit, stejně jako celý tým, jemu i dalším hráčům Anglie zabránit, aby se jim ten zápas povedl. Popřípadě abychom ho zvládli tak, jak jsme ho zvládli v Praze."

Marek Suchý (obránce ČR): "Doma jsem tipoval, že nás určitě zase hodí k té Anglii, a bohužel to tak dopadlo. Bohužel proto, že Anglii už jsme měli ve skupině, takže člověk by si chtěl vyzkoušet jiné soupeře. Ale zase víme, že budeme na ně už dobře připraveni. Pro trenéry to bude míň práce s analýzou. Samozřejmě tam jsme na začátku kvalifikace dostali výprask, potom jsme se s týmem nějak posunuli a doma je dokázali porazit. Myslím, že to by nám mělo pomoct. Chorvati, také výborný tým. Dva takoví dobří soupeři by byli v každé skupině, takže tam si není z čeho vybírat. Tyhle soupeři budou asi favorité ve skupině. My se nemusíme ničeho bát a budeme chtít tyto favority obrat o body. Třetí soupeř je zatím neznámá, každopádně ho budeme muset porazit, jestli budeme chtít na něco myslet."

David Pavelka (záložník ČR): "Skupina je samozřejmě těžká, i když ještě není kompletní. Anglie je dlouhodobě jeden z nejsilnějších týmů v Evropě, určitě jeden z favoritů na celkové vítězství. Chorvati jsou finalisté posledního mistrovství světa, takže samozřejmě nic lehkého nás nečeká. Navíc se ještě čeká na posledního soupeře. Ale je to Euro, takže určitě není na místě si nějakého soupeře vybírat, protože tam už nikdo slabý není. Skupina je určitě zajímavá pro fanoušky i pro tým. Po kvalifikaci nám Angličané asi budou mít co vracet, my bychom zase chtěli složit reparát za Chorvaty z minulého Eura. Cestování, kterého se všichni obávali, odpadlo. Hrát na ostrovech Euro je samozřejmě velice příjemné, takže z tohohle pohledu to vyšlo krásně."

Tomáš Vaclík (brankář ČR): "Stoprocentně je to těžká skupina, protože nás čeká zase Anglie. Všichni víme, jakou mají sílu. Chorvati postoupili asi zaslouženě, měli ve skupině Slováky, takže o nich už něco víme. Mají spoustu známých hráčů ve velkých klubech - Rakitič, Modrič. Není žádný důvod je představovat, navíc se s nimi hrálo na Euru 2016, takže zkušenosti jsou relativně čerstvé. Uvidíme, kdo se tam dostane přes play off. Pro mě je zajímavé, že kromě Skotska tam v každém týmu můžu mít ať už současného nebo bývalého spoluhráče. Je dobře, že se bude hrát dvakrát v Glasgow a poslední zápas ve Wembley, takže ubude cestování mezi zápasy. Těžká skupina, ale cíl nebudeme mít jen takový, že to tam pojedeme jen odehrát a podívat se do Glasgowa a do Londýna. Určitě budeme mít ambici postoupit dál."

Gareth Southgate (trenér Anglie): "Nikdy si nejsem jistý, jestli je to dobrý los. S Chorvaty i Čechy jsme se už utkali předtím. Hrát ve Wembley je výjimečné, na turnaj se těšíme. Je to největší sportovní událost. Kvalita chorvatských záložníků je nám dobře známá, jsou na světové úrovni. Líbí se nám spousta našich mladých hráčů, kteří se postupně ukazují. Poslední dva kvalifikační zápasy jsme odehráli s velmi mladým kádrem, takže se musíme ujistit, že ho správně vyvážíme."

Zlatko Dalič (trenér Chorvatska): "V Rusku při mistrovství světa jsme začali skromně a skončili ve finále v Moskvě. Teď začínáme v Londýně, a kdo ví, kde skončíme. Musíme být skromní, klidní a pojďme všichni společně zopakovat Rusko. Prvním cílem je postup ze skupiny, nechci se dívat dál. Zopakujeme si s Anglií souboj ze semifinále mistrovství světa a Ligy národů, těším se na to. Budeme hrát ve Wembley před plným stadionem. Angličané budou favoritem skupiny, jsou týmem, který dělá obrovské kroky vpřed."

Los základních skupin ME ve fotbale 2020:

--------

Skupina A (Řím, Baku): Turecko, Itálie, Wales, Švýcarsko.

Skupina B (Petrohrad, Kodaň): Dánsko, Finsko, Belgie, Rusko.

Skupina C (Amsterodam, Bukurešť): Nizozemsko, Ukrajina, Rakousko, vítěz play off Ligy národů D (Gruzie, Severní Makedonie, Kosovo, Bělorusko), nebo A (Island, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko).

Skupina D (Londýn, Glasgow): Anglie, Chorvatsko, vítěz play off Ligy národů C (Skotsko, Norsko, Srbsko, Izrael), ČR.

Skupina E (Bilbao, Dublin): Španělsko, Švédsko, Polsko, vítěz play off Ligy národů B (Bosna a Hercegovina, Slovensko, Irsko, Severní Irsko).

Skupina F (Mnichov, Budapešť): vítěz play off Ligy národů A, nebo D, Portugalsko, Francie, Německo.

Program ME ve fotbale 2020: -------- Skupina A (Řím, Baku): 12. června: 21:00 Turecko - Itálie (Řím), 13. června: 15:00 Wales - Švýcarsko (Baku), 17. června: 18:00 Turecko - Wales (Baku), 21:00 Itálie - Švýcarsko (Řím), 21. června: 18:00 Švýcarsko - Turecko (Baku), Itálie - Wales (Řím). Skupina B (Petrohrad, Kodaň): 13. června: 18:00 Dánsko - Finsko (Kodaň), 21:00 Belgie - Rusko (Petrohrad), 17. června: 15:00 Finsko - Rusko (Petrohrad), 18. června: 18:00 Dánsko - Belgie (Kodaň), 22. června: 21:00 Finsko - Belgie (Petrohrad), Rusko - Dánsko (Kodaň). Skupina C (Amsterodam, Bukurešť): 14. června: 18:00 Rakousko - vítěz play off Ligy národů D, nebo A (Bukurešť), 21:00 Nizozemsko - Ukrajina (Amsterodam), 18. června: 15:00 Ukrajina - vítěz play off Ligy národů D, nebo A (Bukurešť), 21:00 Nizozemsko - Rakousko (Amsterodam), 22. června: 18:00 vítěz play off Ligy národů D, nebo A - Nizozemsko (Amsterodam), Ukrajina - Rakousko (Bukurešť). Skupina D (Londýn, Glasgow): 14. června: 15:00 Anglie - Chorvatsko (Londýn), 15. června: 15:00 vítěz play off Ligy národů C - ČR (Glasgow), 19. června: 18:00 Chorvatsko - ČR (Glasgow), 21:00 Anglie - vítěz play off Ligy národů C (Londýn), 23. června: 21:00 ČR - Anglie (Londýn), Chorvatsko - vítěz play off Ligy národů C (Glasgow). Skupina E (Bilbao, Dublin): 15. června: 18:00 Polsko - vítěz play off Ligy národů B (Dublin), 21:00 Španělsko - Švédsko (Bilbao), 19. června: 15:00 Švédsko - vítěz play off Ligy národů B (Dublin), 20. června: 21:00 Španělsko - Polsko (Bilbao), 24. června: 18:00 vítěz play off Ligy národů B - Španělsko (Bilbao), Švédsko - Polsko (Dublin). Skupina F (Mnichov, Budapešť): 16. června: 18:00 vítěz play off Ligy národů A, nebo D - Portugalsko (Bupadešť), 21:00 Francie - Německo (Mnichov), 20. června: 15:00 vítěz play off Ligy národů A, nebo D - Francie (Bupadešť), 18:00 Portugalsko - Německo (Mnichov), 24. června: 21:00 Německo - vítěz play off Ligy národů A, nebo D (Mnichov), Portugalsko - Francie (Bupadešť). Osmifinále: 27. června: 18:00 2.A - 2.B (Amsterodam) - OF1, 27. června: 21:00 1.A - 2.C (Londýn) - OF2, 28. června: 18:00 1.C - 3.D/E/F (Budapešť) - OF3, 28. června: 21:00 1.B - 3.A/D/E/F (Bilbao) - OF4, 29. června: 18:00 2.D - 2.E (Kodaň) - OF5, 29. června: 21:00 1.F - 3.A/B/C (Bukurešť) - OF6, 30. června: 18:00 1.B - 2.F (Dublin) - OF7. 30. června: 21:00 1.E - 3.A/B/C/D (Glasgow) - OF8. Čtvrtfinále: 3. července: 18:00 vítěz OF6 - vítěz OF5 (Petrohrad) - ČF1, 3. července: 21:00 vítěz OF4 - vítěz OF2 (Mnichov) - ČF2, 4. července: 18:00 vítěz OF1 - vítěz OF3 (Baku) - ČF3, 4. července: 21:00 vítěz OF8 - vítěz OF7 (Řím) - ČF4. Semifinále: 7. července: 21:00 vítěz ČF1 - vítěz ČF2 (Londýn) - SF1, 8. července: 21:00 vítěz ČF4 - vítěz ČF3 (Londýn) - SF2. Finále: 12. července: 21:00 vítěz SF1 - vítěz SF2 (Londýn).