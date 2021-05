Fotbalisté Mladé Boleslavi vyhráli v Brně 3:2 a odvrátili hrozbu sestupu

Brno - Fotbalisté Mladé Boleslavi vyhráli ve 31. ligovém kole v Brně 3:2 a definitivně si zajistili účast v nejvyšší soutěži i pro příští ročník. Dvě branky vítězů dal Václav Drchal a jednu David Douděra, za domácí korigovali Luděk Pernica z penalty a Jakub Přichystal. Hosté si v tabulce upevnili 13. místo. Zbrojovka doma v lize devětkrát za sebou nezvítězila, zůstává šestnáctá a tři kola před koncem soutěže ztrácí na nesestupovou příčku stále čtyři body.

Začátek přitom patřil domácím a gólman Šeda musel v rozpětí jedné minuty řešit Hladíkovo sólo a Texlovu tvrdou střelu, která z hranice šestnáctky mířila pod břevno.

V šesté minutě ale na druhé straně založil Ladra kolmicí rychlý brejk. Douděra utekl Fouskovi, ideálně předložil míč Drchalovi a pro útočníka, který je u Středočechů na hostování ze Sparty, bylo snadné trefit zblízka prázdnou branku.

Hostům chyběl distancovaný Matějovský a už v první půlhodině přišli kvůli zranění o dalšího tvořivého hráče Ladru, přesto poměrně snadno pronikali nedůraznou brněnskou obranou. Drchal měl další šanci, když se prokličkoval až před brankáře Berkovce, ale na něm ztroskotal. Kapitán Budínský hlavičkoval těsně nad břevno.

Ve 38. minutě se Skalák, který přišel na hřiště místo Ladry, dostal po povedené kombinaci až před brankáře. Berkovec sice jeho pokus vyrazil, ale Douděra pohotovým volejem z dálky zamířil přesně ke vzdálenější tyči. Skalák měl ještě před přestávkou na kopačce třetí gól, ale brněnský brankář další pohromě zabránil.

Šéf domácí defenzivy Dreksa nebude na svůj 150. ligový zápas rád vzpomínat. Na konci prvního poločasu si sundal kapitánskou pásku a dal najevo, že do druhé půle již nenastoupí. Kvůli žlutým kartám bude chybět i příště stejně jako Sedlák.

Bez Dreksy byla brněnská obrana ještě zranitelnější a hned v úvodu druhého dějství využil Hlavicovu nepovedenou malou domů Drchal. Poprvé v kariéře se v jednom ligovém duelu trefil dvakrát. Až za tohoto stavu začali být domácí nebezpeční, jako by si uvědomili, že už nemají co ztratit.

Pernica ve 49. minutě po Dancákově faulu na Reitera proměnil penaltu a z rostoucího tlaku se rodily další šance. Hladík po rohovém kopu hlavičkoval do tyče.

Přichystal v 74. minutě po zaváhání mladoboleslavské obrany druhým gólem zdramatizoval zápas, který se už zdál být rozhodnutý. Hosté ale ubránili těsné vedení a s ním i potvrzení ligové příslušnosti i pro příští ročník.

Hlasy po utkání:

Richard Dostálek (trenér Brna): "Do zápasu jsme nevstoupili dobře, hned z první brejkové situace jsme zaváhali. Místo abychom dostali soupeře pod tlak, tak jsme znovu inkasovali. Za stavu 0:2 už je to těžké, navíc po hrubé chybě v obraně jsme dostali třetí gól. Pak hráči ukázali charakter a vůli. Ukázali, že umějí hrát fotbal a bojovat za Zbrojovku. Tak má vypadat ligový fotbal, ale nedotáhli jsme to alespoň k bodu. Razantní změnu ve srovnání s předchozími zápasy jsem tam neviděl, k hráčům budu kritický. V naší situaci musejí lítat drny, hořet tráva a to tam v prvním poločase nebylo.To nás stálo body."

Karel Jarolím (trenér Mladé Boleslavi): "Prapodivný zápas. Výsledek je pro nás důležitý, protože máme definitivní záchranu. Vypadalo to slibně, když se nám podařilo rychle dát gól. Brno muselo víc útočit a nám se otvíraly prostory pro protiútok. Za stavu 2:0 si to člověk může pokazit jen sám. Třetí gól nám spíše uškodil, protože jsme měli pocit, že se už nemůže nic stát. Vzápětí se Brno dostalo zpátky do hry. Nakoplo je to, nás to naopak vykolejilo, nedokázali jsme podržet míč. V závěru létaly nakopávané míče do šestnáctky, tam se může stát cokoli."

Zbrojovka Brno - FK Mladá Boleslav 2:3 (0:2)

Branky: 49. Pernica z pen., 74. Přichystal - 6. a 46. Drchal, 38. Douděra. Rozhodčí: Proske - Kotík, Váňa - Hocek (video). ŽK: Sedlák, Dreksa, Pachlopník - Řezník. Diváci: 280 (omezený počet).

Brno: Berkovec - Štepanovský, Dreksa (46. Moravec), Pernica, Hlavica - Texl, Sedlák (46. Fila) - Reiter (71. Bariš), Pachlopník (75. Endl), Fousek (46. Přichystal) - Hladík. Trenér: Dostálek.

M. Boleslav: Šeda - Jakub Klíma (56. Preisler), Řezník, Šimek - Douděra, Ladra (26. Skalák), Dancák, Budínský, Zmrhal - Drchal (73. Jiří Klíma), Škoda. Trenér: Jarolím.