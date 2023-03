Fotbalisté Mladé Boleslavi rozdrtili trápící se Liberec 4:0, dva góly dal Jawo

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi ve 23. kole první ligy v souboji sousedů ze středu tabulky rozdrtili Liberec 4:0. Středočeský tým rozhodl už v úvodních 19 minutách, během nichž se dvakrát trefil Lamin Jawo a jednou Tomáš Ladra. Po změně stran se prosadil Jakub Fulnek. Mladoboleslavští vyhráli i druhý vzájemný duel v sezoně nejvyšší soutěže a na osmém místě tabulky se vzdálili jedenáctému Slovanu na čtyři body.

Liberečtí, jimž na lavičce kvůli trestu za čtyři žluté karty scházel trenér Luboš Kozel, v nejvyšší soutěži potřetí za sebou prohráli a z posledních pěti kol získali jediný bod. Boleslav zvítězila po dvou zápasech a doma naplno bodovala poprvé po třech ligových duelech. Kouči Středočechů Pavlu Hoftychovi nadmíru vyšel souboj proti bývalému klubu.

Oba týmy tradičně nastoupily v rozestavení s třemi stopery. Při zranění Šimka se do středu mladoboleslavské obrany podle očekávání stáhl ze zálohy Kubista, v liberecké sestavě scházeli potrestaní Červ s Frýdkem a šanci dostal Ghali.

Domácí začali aktivně a už ve čtvrté minutě otevřeli skóre. Po Matějovského centru z rohu vyhrál hlavičkový souboj Kubista a Jawo pohotově obloukem na dlouhou nohu otevřel skóre. Gambijský útočník navázal na gól z minulého kola na Slovácku.

V úvodu jako by na trávníku bylo jediné mužstvo, v šesté minutě Kušejův únik vychytal Vliegen. Liberečtí vůbec nestíhali a po sedmi minutách inkasovali podruhé. Faul hostů před vápnem potrestal z přímého kopu přesnou střelou k tyči Ladra a zaznamenal šestou branku v ligové sezoně.

Ve 13. minutě měl první velkou šanci Slovan, Ghaliho pohotový volej ale reflexivně vytáhl gólman Šeda, jenž se vrátil mezi tyče po jednozápasové pauze. O šest minut později přidali domácí po dalším rohu třetí branku. Na Matějovského centr si naběhl Jawo a poprvé v české lize skóroval dvakrát v jednom utkání.

Liberečtí, které při Kozlově absenci vedl asistent Kopecký, přešli k rozestavení na čtyři obránce a před pauzou se zvedli. Rondič ale hlavičkoval vedle. Ještě před přestávkou přišli Severočeši o zraněného stopera Prebsla. Mladoboleslavští naposledy v lize odehráli lepší první půli v květnu 2019, kdy vedli o pauze v Teplicích 6:0.

Liberečtí po přestávce dvakrát vystřídali a na trávník se dostali útočníci Kozák s Olatunjim. Na zdramatizování zápasu ale hosté neměli. Naopak v 56. minutě byl blízko hattricku Jawo, kterému v poslední chvíli zblokoval zakončení obránce.

V 64. minutě Fulnek přízemní střelou nepřekonal Vliegena, ale za další dvě minuty už mohl slavit poté, co se prosadil z hranice vápna povedenou technickou ranou k zadní tyči. V ligovém ročníku skóroval podruhé.

Snížit mohl střídající Mészáros, Šedu však nepřekonal, Olatunjiho trefa z 87. minuty neplatila kvůli ofsajdu. Liberec prohrál pošesté z posledních sedmi venkovních ligových duelů a v nejvyšší soutěži utrpěl nejhorší porážku od předloňského července, kdy doma podlehl Spartě 0:5. Naopak Boleslav dosáhla na nejvyšší ligové vítězství od září 2019 a triumfu 6:0 nad Příbramí.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér Mladé Boleslavi): "Povedl se nám tentokrát výborně úvod a utkání jsme dovedli k jasné výhře. Už v kabině jsme cítili, že hráči chtějí vítězství udělat. Vlétli jsme do toho standardkami, utloukli jsme Liberec ze vzduchu. Hlavně Lamin Jawo byl dnes skvělý. O přestávce jsme v kabině na hráče důrazně apelovali, aby pokračovali v maximální koncentraci a soustředili se na úkol nedostat gól a vyhrát s nulou. Jsme rádi, že se jim to povedlo. Jsme šťastní, že jsme vyhráli, body jsme do vyrovnané ligové tabulky potřebovali."

Ivan Kopecký (asistent trenéra Liberce): "Měli jsme tragický vstup do utkání, jako z nejhoršího snu. Po vlastní nedůslednosti a nedůrazu jsme do 19. minuty dostali první tři góly. Navíc byly ze standardních situací, ke kterým vůbec nemuselo dojít. Za stavu 3:0 pro domácí jsme změnili rozestavení, přešli na čtyřobráncový systém. Měli jsme dvě nebo tři příležitosti, ale domácí si s tím poradili. Snažili jsme se hráče o přestávce zvednout, abychom dokázali aspoň druhý poločas vyhrát. Udělali jsme dvě změny, nějaké akce jsme nedotáhli. Naopak každý útok domácích byl nebezpečný, byla vidět zkušenost a kvalita soupeře, což potvrdili dalším gólem. Chybělo nám šest hráčů, ale nechci se na absence vymlouvat."

FK Mladá Boleslav - Slovan Liberec 4:0 (3:0)

Branky: 4. a 19. Jawo, 7. Ladra, 66. Fulnek. Rozhodčí: Machálek - Caletka, Pečenka - Berka (video). ŽK: Kubista - Ndefe. Diváci: 1291.

M. Boleslav: Šeda - Kubista, Karafiát, Suchý - Ekpai (69. Tomič), Dancák, Matějovský (83. Donát), Fulnek - Kušej (83. Skalák), Ladra - Jawo (74. Škoda). Trenér: Hoftych.

Liberec: Vliegen - Plechatý, Prebsl (45. Varfolomejev), Purzitidis - Ndefe, Doumbia (68. Mészáros), Valenta (80. Polyák), Preisler - Ghali (46. Kozák), Tupta - Rondič (46. Olatunji). Trenér: Kopecký.