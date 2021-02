Fotbalisté Mladé Boleslavi přivítají v ligové dohrávce Olomouc

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi přivítají v 15:00 v dohrávce 17. kola první ligy Olomouc. V původním pátečním termínu se nehrálo kvůli zasněženému hřišti. Středočeši, kteří jsou na první sestupové pozici, nevyhráli osm kol za sebou a trenér Karel Jarolím po návratu na jejich střídačku stále čeká na první vítězství. Naopak osmá Sigma minule zvítězila po sedmi kolech a bude chtít potvrdit, že se jí proti Mladé Boleslavi v poslední době daří.

Mladá Boleslav ve dvou zápasech jarní části sezony remizovala doma s Brnem 1:1 a na Spartě prohrála 0:1. Středočeši mají na 16. místě deset bodů a ztrácejí tři body na Brno, které je na prvním nesestupovém místě. Zbrojovka však odehrála o utkání víc.

"Zápas na Spartě může být odrazovým můstkem. Samozřejmě pro psychiku by bylo lepší, kdybychom uhráli výsledek s bodovým ziskem. I tak si myslím, že je to signál, že jdeme po správné cestě. Musíme to ale přetavit ve vítězství. Očekávám, že letošní herní zlepšení, patrné ve dvou odehraných ligových mistrácích, se konečně na třetí pokus už projeví i výsledkově," řekl Jarolím.

Olomouc na úvod jara prohrála na Slavii 1:3, v minulém kole ale porazila poslední Opavu 4:1. S Mladou Boleslaví neprohrála v pěti z posledních šesti vzájemných zápasů v lize a na jejím hřišti zvítězila třikrát po sobě.

"Boleslav hrála na Spartě velice ofenzivně a herně vypadala solidně. Čeká nás bojovný a důrazný soupeř. Důležité je pro něj především to, že se mu po zranění vrátil Marek Matějovský. Dává hře punc, má skvělé skryté přihrávky. Pro Boleslav je jeho návrat velkým povzbuzením," prohlásil asistent trenéra Sigmy Jiří Neček.

Utkání má výkop v 15:00. Kvůli omezením proti šíření covidu-19 stále nemohou na stadion fanoušci.

Statistické údaje před dohrávkou: FK Mladá Boleslav (v tabulce: 16.) - Sigma Olomouc (8.) Výkop: úterý 2. února, 15:00. Rozhodčí: Denev - Hájek, Dohnálek - Franěk (video). Bilance: 28 9-9-10 41:43. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Diviš - Řezník, Šimek, Křapka, Preisler - Pech, Matějovský - Douděra, Budínský, Ladra - Jiří Klíma. Olomouc: Mandous - Sladký, Beneš, Hubník, Vepřek - Hála, Houska, Chytil, Daněk, González - Nešpor. Absence: Jirásek (zranění), Hönig, Mikulec, Malinský, Takács (všichni rekonvalescence), Graiciar, Drchal, D. Mašek, Mazáň, Tatajev (všichni nejistý start) - Breite (4 ŽK), Kerbr, Šíp (oba zranění), Greššák (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Mazáň, Túlio - González, Hála, Houska, Hubník, Nešpor (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Jiří Klíma - Houska (oba 4). Zajímavosti: - Olomouc neprohrála 5 z posledních 6 vzájemných ligových duelů - Olomouc vyhrála v lize v M. Boleslavi 3x za sebou při celkovém skóre 8:1 - v 7 z posledních 8 vzájemných ligových zápasů padly minimálně 3 branky - M. Boleslav nevyhrála 8 kol za sebou a trenér Jarolím po návratu na její střídačku stále čeká na první ligovou výhru - M. Boleslav nezvítězila doma v lize 4x po sobě (z toho 3 prohry), v sezoně tam však získala 8 z celkových 10 bodů - Olomouc minule porazila Opavu a zvítězila po 7 kolech - Olomouc venku v lize nezvítězila 5x po sobě (z toho 4 remízy) - Olomouc je se 7 nerozhodnými výsledky spolu s Č. Budějovicemi remízovým "králem" ligy