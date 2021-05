Fotbalisté Mladé Boleslavi potvrdili formu a zvítězili v Olomouci vysoko 3:0

Olomouc - Fotbalisté Mladé Boleslavi potvrdili formu a v předposledním 33. kole první ligy zvítězili v Olomouci vysoko 3:0. Za hosty se postupně prosadili útočníci Jiří Klíma, Václav Drchal a střídající Michal Škoda. Hanáci od 82. minuty dohrávali bez vyloučeného Jana Fialy. Boleslav venku v lize zvítězila potřetí za sebou a vyhrála tři z posledních čtyř kol. Sigma naopak počtvrté z posledních pěti ligových zápasů nebodovala.

V první vážnější šanci se v osmé minutě po individuálním průniku ocitl domácí Chytil, jeho pokus však minul vzdálenější tyč Šedovy branky. Ve stejné minutě se na druhé straně uvolnil Jiří Klíma, jehož technickou střelu zpoza vápna pokryl Mandous.

V 17. minutě šli hosté do vedení. Po kombinaci ve středu hřiště dostal na pravé straně míč Drchal a povedeným míčem našel na zadní tyči Jiřího Klímu, který ve skluzu překonal domácího brankáře. O 10 minut později Drchalův pas z pravé strany srazil Beneš jen k nabíhajícímu Klímovi, jehož povedená střela z voleje pořádně protáhla Mandouse.

Vzápětí se na Mandouse řítil z pravé strany osamocený Zmrhal, hostující záložník ale branku v dobré pozici minul. V 35. minutě zahrozili rovněž domácí, za které odehrál poslední zápas záložník Houska. Látalova střela zpoza vápna proskákala kolem levé tyče. Před pauzou Drchal opět z pravé strany našel ve vápně Klímu a jeho střela z první tentokrát zamířila do tyče.

Druhou branku přidali hosté ve 47. minutě. Po Zmrhalově rohovém kopu se na zadní tyči prosadil Drchal. Stejný hráč se dostal o 10 minut později do samostatného úniku, jenže pod tlakem zakončil jen do Mandouse. "Vstup do druhé půle byl podstatně lepší, slušně jsme kombinovali a druhý gól pak asi definitivně rozhodl o výsledku," mínil Jarolím.

V největší šanci domácích se v 60. minutě po Benešově centru ocitl hlavičkující Chytil, ale Šeda proti jeho pokusu předvedl dobrý reflexivní zákrok.

Velkou šanci zvýšit vedení Mladé Boleslavi měl v 70. minutě střídající Škoda, jenže z malého vápna hlavičkoval těsně vedle. Hostující útočník dostal další možnost o dvě minuty později a podruhé už se nemýlil, když poslal Skalákův centr hlavou přesně k pravé tyči.

" Po přestřelce se Spartou jsem hlavně rád, že jsme udrželi čisté konto. Výsledek 3:0 je pro nás výborný. Minule jsme dali čtyři branky a neměli jsme ani bod, dnes si se třemi góly odvážíme všechny tři body," pochvaloval si Jarolím.

Snížit mohl vzápětí Zifčák, ale jeho hlavička skončila mimo. Druhou branku v zápase mohl ještě pět minut před koncem přidat Drchal, ale v nadějné pozici z pravé strany branku netrefil. Minutu před koncem se sám před Šedou ocitl Poulolo, ale z bezprostřední blízkosti hostujícího brankáře překonat nedokázal.

"Už ten konec sezony jen dohráváme, ale i tak jsme to chtěli dohrát důstojně. Dnes jsme na soupeře neměli, měl velkou kvalitu. Musím uznat, že Mladá Boleslav vyhrála zaslouženě," dodal Látal, který po sezoně u týmu skončí.

Hlasy po utkání:

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Dnes jsme měli obrovské problémy, protože nám vypadla spousta hráčů a vzali jsme některé z devatenáctky. Na hře to pak bylo vidět. Hrálo se nahoru dolů se spoustou šancí. Bylo to z naší strany bez koncentrace, jako by se o nic nehrálo. Nasekali jsme navíc spoustu chyb. Už ten konec sezony jen dohráváme, ale i tak jsme to chtěli dohrát důstojně. Dnes jsme na soupeře neměli, měl velkou kvalitu. Musím uznat, že Mladá Boleslav vyhrála zaslouženě. Samozřejmě to mrzí, obzvlášť po takovém vystoupení, které jsme dnes předvedli. Každý si musí sáhnout do svědomí."

Karel Jarolím (trenér Mladé Boleslavi): "Chvíli nám trvalo, než jsme se dostali do zápasu, úvod nebyl úplně podle našich představ. Postupem času jsme se dostali do hry a nakonec i do vedení. Naše útoky byly nebezpečné a měli jsme další šance na zvýšení náskoku. Vstup do druhé půle byl podstatně lepší, slušně jsme kombinovali a druhý gól pak asi definitivně rozhodl o výsledku. Olomouc pak měla jednu nebezpečnou situaci, při které nás podržel Šeda. To jsme přečkali a navíc se nám podařilo vstřelit třetí branku. Po přestřelce se Spartou jsem hlavně rád, že jsme udrželi čisté konto. Výsledek 3:0 je pro nás výborný. Minule jsme dali čtyři branky a neměli jsme ani bod, dnes si se třemi góly odvážíme všechny tři body."

Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav 0:3 (0:1)

Branky: 17. Jiří Klíma, 47. Drchal, 72. Škoda. Rozhodčí: Cieslar - Flimmel, Melichar. ŽK: Fiala - Skalák, Škoda, Řezník. ČK: 81. Fiala. Diváci: 768 (omezený počet).

Sestavy:

Olomouc: Mandous - Radek Látal, Beneš, Poulolo, Hála (46. Šíp) - Zahradníček (66. Fiala), Breite, Houska (88. Uriča), Zmrzlý, Daněk (66. Zifčák) - Chytil (83. Hapal). Trenér: Radoslav Látal.

M. Boleslav: Šeda - Douděra, Řezník, Šimek (46. Jakub Klíma), Preisler - Skalák (86. Dufek), Dancák, Matějovský (69. Budínský), Zmrhal - Jiří Klíma (69. Škoda), Drchal. Trenér: Jarolím.