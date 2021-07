Fotbalisté mistrovské Slavie vstoupili do ligy výhrou 1:0 ve Zlíně

Zlín - Fotbalisté mistrovské Slavie vstoupili do nové ligové sezony výhrou 1:0 ve Zlíně. Triumf Pražanů zařídil v 70. minutě jeden ze dvou nejlepších střelců minulého ročníku nejvyšší soutěže Jan Kuchta. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského od loňského března neprohráli v lize rekordních 47 zápasů po sobě. Naopak "Ševci" v součtu s uplynulou sezonou nezvítězili 12 kol v řadě.

Slavia, která útočí na čtvrtý titul za sebou, nastoupila v základu bez reprezentantů Masopusta, Bořila, Holeše nebo Ševčíka. Postrádala i poslední akvizici Krmenčíka. "Od pondělka by se měli k týmu připojit i reprezentanti a ti, kteří tu dnes nebyli. Rád bych některé z nich využil v páteční předehrávce, aby získali nějakou zápasovou praxi," řekl na on-line tiskové konferenci Trpišovský.

V úvodu musel mistr čelit velkému náporu domácích, z něhož se urodila tvrdá střela Hrubého do rukavic Koláře a hlavička Poznara nad. "Dobře jsme zachytávali nákopy Slavie, hráli jsme dobře v bloku," uvedl domácí kouč Jan Jelínek, který je kvůli chybějící licenci veden jako asistent.

Vršovický celek postupem času vyrovnal hru a získal mírnou převahu. Stanciův přímý kop z 28 metrů nebezpečí nepřinesl, Traorého střela ve 20. minutě zase o kousek minula břevno Dostálovy branky. Ve 37. minutě prokličkoval Stanciu zlínskou obranou, ale nezakončil přesně.

Po změně stran posílil ofenzívu Pražanů Schranz, ale vyjma průniku Oscara a jeho střely hledali slávisté skulinku ve zlínské obraně jen ztěžka. Hostům chyběla větší přesnost přihrávek a větší důraz směrem do šestnáctky. "Náš výkon ale postupně rostl a vyústil ve vedoucí a nakonec vítězný gól," prohlásil Trpišovský.

Rozhodující akce přišla po jednoduché akci Oscara, který našel v šestnáctce Kuchtu, na jehož střelu do horního růžku byl Dostál krátký. Kuchta, který se v posledním ročníku díky 15 trefám podělil o korunu pro krále ligových střelců se sparťanem Hložkem, potvrdil, že se mu ve Zlíně daří. V lednu se tam hattrickem podílel na jasné ligové výhře Slavie 6:2. "Dnes to byl jiný zápas, drželi jsme se Slavií krok a byli jsme i blízko bodu. Škoda jednoho neuhlídaného útoku," litoval inkasované branky záložník Zlína Marek Hlinka.

Hned po Kuchtovi mohl navýšit skóre Schranz po přihrávce Stancia, ale zlínský gólman ránu vyrazil mimo tyče. Hosté drželi otěže zápasu ve svých rukou i ve zbývající části utkání, domácí se v závěru dostali jen k hlavičce Poznara, která skončila mimo. Zlín za posledních 11 domácích zápasů v lize vyhrál se Slavií jediný. Mistrovskému celku podlehl v nejvyšší soutěži popáté za sebou. "Pokud na tento výkon navážeme, body budeme získávat," konstatoval Jelínek.

Hlasy po utkání:

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "Hodnotí se mi to těžce, protože nemáme body. Nějaké jsem si přál, byť to možná vyznívá troufale. Kluci bojovali, ale nebyli odměněni. Slavia má velkou kvalitu a prokázala to. Vstoupili jsme do zápasu dobře, zachytávali jsme nákopy a pracovali jsme dobře v bloku. Ve druhé půli to bylo čím dál tím náročnější, bohužel jsme v jedné situaci zaspali a hosté nás potrestali. V závěru to chtělo dostat lepší centr na Poznara. Jsme bez bodu, ale základ výkonnosti máme. Pokud takhle budeme hrát, výsledky přijdou."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Zápas jsme zvládli a jsem rád, protože po všech těch událostech nejsme v dobré situaci. Bylo to znát zejména prvních 20 minut, což Zlín podložil dobrým výkonem, kdy jsme měli problémy. Postupem času jsme se dostávali do tempa, náš výkon rostl a byl dobrý. Na konci jsme ztratili půdu pod nohama, ale centry domácích jsme zvládli. Byl to dobrý zápas ve skvělém prostředí. Od pondělka by se měli k týmu připojit i reprezentanti a ti, kteří tu dnes nebyli. Rád bych některé z nich využil v páteční předehrávce, aby získali nějakou zápasovou praxi."